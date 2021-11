Betonilähiöiden kupeessa sijaitsee monille yhä tuntematon helmi, jota rakennetaan nyt hurjaa tahtia: ”Minultakin on käyty kysymässä, myisinkö tontin”

Ennen sotia rakennetulle Vapaalan pientaloalueelle Länsi-Vantaalla nousee koko ajan uusia taloja. Monille yhä tuntematon alue on rakentajien suosiossa.

Rauni ja Matti Mononen ovat asuneet Vapaalassa 38 vuotta. He muuttivat nuorena Matti Monosen rakennusalan töiden perässä Joensuusta ensin Espooseen ja sitten Vantaalle.

Vantaalaisilla Rauni ja Matti Monosella on ollut naapurionnea. Kun Joensuusta pääkaupunkiseudulle muuttaneet Monoset asuivat 1970-luvulla Myyrmäessä, heidän kerrostalonaapureinaan olivat Erja ja Aimo Nuottimäki.

”Hiekkalaatikolla pienten lasten vanhempina pölisimme muille vanhemmille, että olemme etsimässä taloa. Yhtenä iltana naapurin Aimo soitti Matille, että Vapaalassa on perikunta myymässä vuonna 1938 rakennettua taloa tontteineen. Hän ehdotti, että ostamme tontin yhdessä”, Rauni Mononen kertoo.

Nyt Monoset ja Nuottimäet ovat asuneet jo 38 vuotta naapureina Vapaalassa. Yli 2 000 neliön tontille ennen sotia rakennettu talo purettiin, ja Nuottimäet rakensivat uuden talon sen paikalle.

Matti Mononen piirsi ja rakensi perheelleen talon tontin toiselle puolikkaalle, josta purettiin vanha autotalli, liiteri ja sauna. Monoset pääsivät kahden lapsensa kanssa muuttamaan uuteen kotiin vuonna 1983.

Friherssin torpassa toimi aikoinaan Elannon kauppa. Sdp:n omistamaa taloa vuokrataan vapaalalaisten toimintaan.

Naapureiden kanssa ollaan edelleen tiiviisti tekemisissä.

”Aimo toi meille juuri peuranpaistin, ja Erjan kanssa olemme menossa illalla Omakotiliiton Uudenmaan piirin kokoukseen”, Rauni Mononen kertoo.

Erja Nuottimäki on Vapaalan vuonna 1947 perustetun omakotiyhdistyksen tuore puheenjohtaja ja Rauni Mononen yhdistyksen varapuheenjohtaja.

Omakotiyhdistys tekee yhteistyötä Vapaalan marttojen ja paikallisen Hämeenkylän seurakunnan kanssa. Kun Monosten lapset asuivat kotona, vanhemmat olivat vapaaehtoisina lasten urheiluseuroissa. Rauni Mononen siis tuntee Vapaalan asukkaita laajasti. Kaupunginosassa on noin 4 000 asukasta.

”Tuolla asuivat nyt jo edesmenneet näyttelijät Lasse Pöysti ja Birgitta Ulfsson poikiensa kanssa. Täällä asui myös elokuvaohjaaja Matti Kassila. Ja Matin ja Tepon veli, viime vuonna kuollut oopperalaulaja Seppo Ruohonen, tuossa talossa”, Rauni Mononen sanoo ja viittoo kädellään, kun ajamme autolla ympäri Vapaalaa.

Rajatorpan uusi koulu valmistui kaksi vuotta sitten.

VihdintiehenVapaala rajautuu Vihdintiehen ja kuuluu Myyrmäen suuralueeseen.

Vapaala on myös Vantaan vanhimpia omakotitaloalueita. Sitä alettiin rakentaa ennen sotia vuonna 1936, kun Ylä-Labbaksen tila alkoi myydä omakotitontteja metsäiseltä Friherssin alueelta Helsingin maalaiskunnassa.

Alueen maita omistivat myös Ala-Labbaksen, Jussaksen ja Rajatorpan tilat.

Lue lisää: Bengt Lindström alkoi remontoida historiallista sukutaloaan Nedre Labbasta – Sitten hän mittasi lattiaa ja tajusi astuneensa kaikkien aikojen työmaalle

Monosten ja Nuottimäkien tontilla ollut alkuperäinen talo kuului alueen ensimmäisiin taloihin.

”Tuo mansardikattoinen talo rinteessä on 1930-luvulla rakennettu ja samoin tuolla pihamme takana näkyvät kaksi rintamamiestaloa”, Matti Mononen kertoo.

Vapaalan kaupunginosaan kuuluu myös Rajatorpan kerrostaloalue, joka rakennettiin vuosina 1969–1974.

Rauni ja Matti Mononen ovat huolissaan rakentamisen vauhdista Vapaalassa, joka on vehreä alue.

1960-luvulla monesta Vapaalan talosta käytiin töissä Helsingin Pitäjänmäessä Strömbergin tehtaalla.

Helsingin rajalle Vapaalasta on alle kilometri ja Espoon rajalle runsas kilometri. Kahdesti Vapaalan rakentamisen jälkeen aluetta on suunniteltu liitettäväksi Helsinkiin. Ensimmäinen liitosaie oli heti toisen maailmansodan jälkeen, mutta silloin hanke kariutui Helsingin empimiseen.

1970-luvun alussa Helsinki puolestaan oli kiinnostunut liittämään Vapaalaa alueisiinsa, mutta maalaiskunta ei suostunut.

Vapaalassa on taloja eri vuosikymmeniltä. Tämä mansardikattoinen talo Monosten naapurustossa on 1930-luvulta.

Vapaalasta tuli alueen virallinen nimi vasta vuonna 1967. Alun perin pientaloalue tunnettiin Friherssinä.

”Sitä nimeä käytetään Vapaalan rinnalla edelleen tai sitten lempinimeä Frisu”, Rauni Mononen kertoo.

Monosten kanssa Vapaalassa rakensi taloa yhtä aikaa kuusi perhekuntaa 1980-luvun alussa. Siitä alkaen Vapaalaan onkin noussut uusia taloja ja nousee koko ajan lisää.

Vaikka Monostenkin nykyinen 1 000 neliön tontti puolitettiin alkuperäisestä 1930-luvun tontista, heillä on iso puutarha.

”Viime vuosina on rakennettu kolmekin taloa 1 000 neliön tontille, jossa ennen on ollut yksi talo”, Matti Mononen sanoo.

Hänen mukaansa rakennusyhtiöt seuraavat tarkasti, milloin Vapaalassa on tontteja tarjolla.

”Kun teen pihatöitä, minultakin on käyty kysymässä, myisinkö tontin.”

Monoset ovat huolestuneita kiihtyvästä rakennustahdista. Vehreää aluetta on 1990-luvulta alkaen tiivistetty, ja monelle pienelle tyhjälle maakaistaleelle teiden lähellä on jo kaavoitettu uusia taloja. Esimerkiksi Vihdintien varrella on Monosten mukaan tiivistetty tiukkaan uusia asuntoja.

”Tänne rakennetaan niin vauhdilla uutta, etteivät peruspalvelut ehdi mukaan. Julkinen liikenne, viemärit ja muut tulevat viipeellä. Pienillä tonteilla tulee lumisina talvina ongelma jo siitä, minne lumet saa”, Matti Mononen sanoo.

Rauni Mononen kertoo, että omakotiyhdistys sai pelastettua rakentamiselta pientaloalueen neljästä puistosta kaksi.

”Vuolupuisto ja Naulapuisto saatiin säilytettyä. Vantaan kaupunki on ilmoittanut, että Vuolupuisto siistitään vuoden loppuun mennessä.”

Vapaalassa maasto on paikoin mäkistä.

Yhteishenki on säilynyt.

”Korona-aikana täällä syntyi vapaaehtoisten rinki, joka kävi kauppa- ja apteekkiasioilla meille vanhemmille asukkaille. Te-keskuksen tuella meillä toimii seitsemättä vuotta omakotitalkkari, joka käy auttamassa ikäihmisiä ikkunanpesussa, ruoholeikkuussa, lumitöissä ja mitä apua nyt tarvitaankaan”, Rauni Mononen kertoo.

Lapsiperheitä Vapaalaan houkuttelee kaksi vuotta sitten valmistunut uusi, hieno Rajatorpan koulu ja läheisen Myyrmäen urheilupuiston hyvät harrastusmahdollisuudet. Koulun viereen on rakennettu myös padelkentät.

Lue lisää: Lapset voittivat: Vantaalainen Rajatorpan koulu on yhä nimeltään Rajatorpan koulu

Monosten pöydällä komeilee Vapaalan omakotiyhdistyksen uusin tuote, joka ei ole edes ehtinyt myyntiin asti. Vapaala-mukissa on Vapaalan viiristä ja paidoista tuttu tunnus: sinisellä vaakunapohjalla viisi lusikkaa, joiden poikki kulkee keltainen vaakaviiva.

”Lusikat symboloivat yhteistä ateriaa”, Rauni Mononen sanoo.

