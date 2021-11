Kun astuu sisään Johansiin eli Velmu-talona tunnettuun rakennukseen, on muistutettava itseään siitä, ettei kyseessä ole mikä tahansa vino röttelö. Maali lohkeilee seinillä ja lattia notkahtaa jalan painon alla. Silti tässä on talo, jolla on Vantaan kaupunginmuseon mukaan ”suuri rakennustaiteellinen arvo”.