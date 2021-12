Vantaan Koivukylässä on Suomen suurin turvakoti. Koronapandemia vähensi turvakotiin tulevien määrää, mutta lisäsi hätää.

Kun puukko heilahti, väisti Laura sen verran, että se osui kyljen sijaan käteen. Sitten hän juoksi.

Naapurin pihalla hän soitti hätäkeskukseen, ja poliisipartio tuli paikalle vartissa.

Jos puukko olisi osunut kohteeseensa, ei turvakodin lattialla Koivukylässä kenties nyt mönkisi vajaan vuoden ikäistä pikkulasta.

Kun hyökkäyksen aiheuttama shokki oli mennyt ohitse, Laura pakkasi laukut ja muutti lastensa kanssa uuteen omaan kotiin.

Lauran nimi on muutettu: hän ei esiinny jutussa oikealla nimellään turvallisuutensa vuoksi.

Laura hankki turvakiellon ja ajatuksissa oli, että päihdeongelmainen ja väkivaltaiseksi muuttunut aviomies saisi jäädä.

Aivan niin se ei kuitenkaan mennyt.

”Muutaman kuukauden päästä mieheni hakattiin pahasti ja pelästyin, ettei hän ikinä näe vastasyntynyttä vauvaansa. Otin yhteyttä häneen.”

Suhde alkoi uudelleen, mutta pian kävi ilmi, ettei mikään ollut muuttunut. Viimeinen niitti oli, kun mies murtautui Lauran kotiin.

”Hän löi olkkarin ikkunat sisään. En voinut paeta, koska kaikki lapset olivat kotona nukkumassa.”

Lauralla on useita lapsia edellisestä avioliitosta, ja he asuvat vuoroviikoin Lauran ja hänen entisen miehensä luona.

Laura selvisi murrosta säikähdyksellä. Lastensuojelusta Lauraa kehotettiin hakeutumaan turvakotiin, ja hän päätti lähteä. Osa lapsista lähti isänsä luokse, ja kolmen lapsen kanssa Laura muutti Vantaan turvakotiin.

Turvakoti tarjoaa neuvonta-apua ja ympärivuorokautista turvattua asumista lähisuhdeväkivallan uhreille. Vantaan turvakoti on toinen kahdesta Suomen suurimmasta turvakodista.

Helsingissä toimiva vain naisille tarkoitettu Turvakoti Mona on samankokoinen, molemmissa on 14 asiakaspaikkaa.

Yhdellä asiakaspaikalla sisään voi tulla kuitenkin useampikin ihminen, sillä se sisältää myös mukana tulevat lapset. Ja usein heitä on, sillä lähes aina turvakotiin päätyvä on nainen ja usein myös äiti.

Miehiä Vantaan turvakodin asukkaista on 5–10 prosenttia. Tilanne on samanlainen Suomen muissakin 29 turvakodissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan aikuisista asiakkaista naisia oli 92 prosenttia ja miehiä 8 prosenttia.

Koivukylässä sijaitseva Vantaan turvakoti valmistui vuonna 2019. Turvakodissa on 14 paikkaa.

Lauran tarina on melko tyypillinen turvakotiin päätyvän naisen tarina.

Turvakotiin tullaan harvoin ensimmäisen lyönnin jälkeen. Usein taustalla on vuosia jatkunutta väkivaltaa. Niin myös Lauralla. Kynnys hakea apua voi kuitenkin olla korkea.

”Avunhakemiseen liittyi häpeää. Siitä puhutaan niin vähän, mitä kodin seinien sisällä tapahtuu”, sanoo Laura.

Lasten vuoksi hän päätti ylittää kynnyksen.

Turvakodissa oli hyvin tilaa, sillä vaikka kotihälytysten määrä on lisääntynyt korona-aikana, turvakotien asiakasmäärät eivät ole kasvaneet. Itse asiassa päinvastoin.

”Pahimpien rajoitusten aikaan meillä oli tyhjempää kuin normaalisti. Karmea fakta on, että se johtui siitä, että kotoa ei ole päästy lähtemään”, kertoo Vantaan turvakotitoiminnan päällikkö Eeva Myllys.

Myllys arvelee, että osa mahdollisista tulijoista saattoi myös lykätä lähtöä koronaviruksen pelossa.

”Varmasti joku mietti, että voiko laitosolosuhteisiin lähteä korona-aikana.”

Vaikka tulijoita oli vähemmän, yhteydenottojen määrä puhelimitse ja internetin kautta lisääntyi.

Tänä vuonna asukasmäärät ovat jälleen hienoisessa nousussa. Marraskuun loppuun mennessä Vantaa turvakodissa oli ollut 393 asiakasta. Se on saman verran kuin koko viime vuonna oli.

Turvakodin ohjaaja Heli Tolonen kantaa joulukoristeita osastolle. Kaikki eivät pääse jouluksi omaan kotiin.

Arki turvakodissa yritetään pitää mahdollisimman kodinomaisena. Jotkut käyvät talosta töissä tai koulussa normaaliin tapaan.

Jos päivä ollaan talossa, kuluu se arkisissa askareissa. Lämmin ruoka tulee valmiina, aamu- ja iltapalat tehdään itse keittiössä.

Jokaisella asukkaalla on talossa omaohjaaja, jonka kanssa jutellaan säännöllisesti. Yhteistä toimintaa on jonkin verran, tosin nyt korona-aikana sitä ei ole järjestetty.

Vertaistuella on suuri merkitys, sillä monilla ei ole ketään, kenelle asioista voisi puhua rehellisesti.

”Vaihdoin juuri numeroita erään toisen asukkaan kanssa. Tarkoitus on soitella myöhemminkin. On ihan eri asia jutella jonkun sellaisen kanssa, joka on samassa tilanteessa kuin itse”, kertoo Laura.

Keskimäärin Vantaan turvakodissa ollaan kolmisen viikkoa. Joskus jotkut viipyvät pidempiä jaksoja.

”Siinä ajassa akuutti kriisi on hoidettu, ja asiakas voidaan ohjata saamaan jatkotukea muualta”, sanoo Myllys.

Turvakodin keittiössä tehdään itse aamu- ja iltapala, lämmin ruoka tulee valmiina.

Jos Lauralle tulisi tulevaisuudessa vastaava uhkatilanne, ei hän enää epäröisi tulla turvakotiin.

”Täällä olen saanut rauhassa kasailla itseäni ja omia ajatuksiani ja miettiä sitä, mitä teen seuraavaksi.”

Lauran toiveena on, että pian edessä on normaali rauhallinen arki uudessa kodissa yhdessä kaikkien lasten kanssa. Jos se on Laurasta itsestään kiinni, kahden kuukauden jakso turvakodissa on ensimmäinen ja viimeinen kerta.

Aina niin ei käy.

”Väkivaltaisesta suhteesta irtautuminen voi olla vaikeaa. Meillä on ihmisiä, jotka tulevat tänne toisen ja kolmannenkin kerran ennen kuin pääsevät irti”, kertoo Myllys.

Myllys toivoo, että käynti talossa on kuitenkin jättänyt jonkinlaisen ajatuksen idun siitä, että elämää on mahdollista elää ilman jatkuvaa väkivallan uhkaa.

”Aina on toivoa.”