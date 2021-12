Korson Kulokukkula haluttaisiin virkistyskäyttöön. Sitä saadaan kuitenkin odottaa ainakin kymmenen vuotta.

Vantaan korkeimman kukkulan ympärille rakennettava aita ei ole pidätellyt ulkoilijoita. Korson Kulokukkulan ympärille rakennettava aita ei ole vielä edes valmis, mutta siihen on ehditty tekemään jo kolme reikää.

2 300 metriä pitkän aidan rakentaminen aloitettiin kesällä, sillä alue on työmaata. Vantaalaiset olivat kuitenkin ehtineet tottua hienoon näköalapaikkaan, eivätkä he vaikuta siitä hevillä luopuvan.

Sosiaalisessa mediassa aitaan on suhtauduttu alusta alkaen nyrpeästi. Erääseen Facebook-ryhmään on marraskuussa jaettu kuva, jossa kukkulan laelle on kuljettu reiän kautta.

”Jos siihen aitaan olisi joku hyvä syy, niin sen hyväksyisin”, eräs kommentoija sanoo.

Vantaan kaupungin vastaava rakennusmestari Tapio Kauppinen pitää tilannetta ongelmallisena.

”On ongelma, että sinne tulee ihmisiä, koska he tulevat työmaa-alueelle. Kävin juuri itse kiertämässä alueen, ja ulkoilijat olivat tuhonneet valmista aitaa kolmesta kohdasta.”

Ulkoilijat vaikeuttavat koneiden ajajien päivittäistä työtä ja ovat myös vaarassa jäädä maansiirtokoneiden alle.

Aita ei Kauppisen mukaan ole vielä kokonaan valmis. Lisäksi siinä on työmaakoneiden mentävät aukot.

Kulokukkula on täyttömäki, jota on pitkään toivottu virkistyskäyttöön. Mäellä risteilevät polut paljastavat, että paikka on kuitenkin ollut jo pidempään ulkoilijoiden suosiossa.

Kauppinen muistuttaa, että liikkuminen täyttömäellä ei ole ollut missään vaiheessa sallittua. Kulkua on pyritty aikaisemmin estämään esimerkiksi kieltokyltein.

”Missään ei ole julistettu, että se olisi joku julkinen liikuntatila. Massatäyttö tulee jatkumaan seuraavat 10–15 vuotta. Silloin se on koko ajan työmaa”, Kauppinen sanoo.

