Korson seurakunnan vapaaehtoistyöntekijä auttaa lähialueen asukkaita arkisissa askareissa, joista ei itse selvitä.

Vantaan Korsossa asuvan iäkkään rouvan kattovalaisimesta paloi lamppu.

Rouvalla ei ollut omaisia tai riittävän tuttuja naapureita, joilta pyytää apua, eikä uskallus riittänyt omatoimiseen jakkaralle kipuamiseen. Hän sinnitteli hämärässä asunnossa useita viikkoja, kun ei muutakaan keksinyt.

Kun vuodet varttuvat, vastaavanlaiset pienet kotihommat voivat muuttua hankaliksi.

Tämän tietää lähistöllä asuva Orvo Alanen. Hän on Vantaan Korson seurakunnan vapaaehtoinen ja auttaa lähialueen asukkaita arkisissa askareissa, joista ei itse selvitä. Alanen oli se, joka kävi lopulta myös vaihtamassa lampun valon tarvitsijalle.

”Tulihan siitä hyvä mieli itsellekin. On paljon sellaisia pieniä töitä, joita ei osata, joihin ei riitä voima tai ei ole välineitä. Silloin autetaan”, Alanen sanoo.

Vapaaehtoisia kutsutaan nikkaristeiksi, ja toiminnassa on mukana muutamia vapaaehtoisia. He käyvät korsolaisten kotona poraamassa taulun seinään, ripustamassa verhot, kokoamassa huonekalun, auttamassa tietokonehommissa tai leikkaamassa nurmikon – mihin nyt vain tarve milloinkin on. Talvisin apukäsiä kaivataan lumitöihin.

"Muistan tilanteen, että vanhempi ihminen ei ole päässyt ovesta ulos, kun lunta on tullut paljon ja se on jäätynyt kasaksi oven eteen. Ei me nyt ihan palokunta olla, mutta kyllä tällaisessakin tilanteessa nopeasti tulemme lapioimaan”, Alanen sanoo.

Suoritettavien tehtävien tulee olla tarpeeksi simppeleitä ja sellaisia, joihin kuka tahansa normaalioloissa kykenisi. Koulutusta ja ammattilupia vaativia hommia, kuten putki- ja sähkötöitä, ei tehdä.

”Emme halua syödä ammattilaisten leipää", Alanen perustelee.

Aina Alaselta ei odoteta niinkään taitoa vaan voimaa. Esimerkiksi huonekalu voi olla jollekin liian raskas tai hankala liikuteltava.

”Asukas oli tilannut ikkunanpesun kesällä, ja tätä varten sohvaa piti siirtää. Pesun jälkeen se jätettiin keskelle lattiaa, ja se oli niin painava, ettei asukas saanut sitä minnekään. Minä kävin sen syksyllä siirtämässä.”

"Moni haluaisi maksaa, mutta sitä en hyväksy”, sanoo Alanen.

Halutessaan vapaaehtoisen voi pyytää avuksi kauppaan tai lääkäriin tai seuraksi vapaa-ajan rientoihin, kuten teatteriin tai kävelylle. Toiminta on asiakkaalle maksutonta.

"Moni haluaisi maksaa, mutta sitä en hyväksy. Kahvit voin juoda ja pullaa ottaa”, Alanen sanoo.

Ne miltei aina tarjotaankin, ainakin hommien päätteeksi.

”Totta kai. Kyllä siinä pelkästään yhden ruuvin kiinnittämiseen vierähtää hyvinkin puoli tuntia, jos hyvä höpöttäjä on.”

Alanen on toiminut nikkaristina seitsemän vuotta. Hän aloitti vapaaehtoistyöt eläkkeelle jäätyään, kun ”jotain piti keksiä”. Alanen ilmoittautui työvoimaksi Korson seurakunnan vapaaehtoispankkiin.

”Aina se mukavasti katkaisee päivää, jos tulee keikka. On palkitsevaa nähdä, miten tyytyväisiä asiakkaat ovat”, Alanen sanoo.

Hän on itse oppinut työmies, jolle kotiaskareet tulivat tutuiksi omakotitalossa asuessa ja puutöitä harrastaessa. Nyt taidot pysyvät yllä, kun auttaa muita.

Iäkkäiden lisäksi palvelua hyödyntävät esimerkiksi liikuntarajoitteiset ja kehitysvammaiset. Jonkin verran on myös keski-ikäisiä uusavuttomia, Alanen sanoo.

Siitä hän on vähän yllättynytkin.

”Jos ei ole mitään rajoitteita, jonkinlaiset kädentaidot olisi jokaisen hyvä osata, vaikka että saisi taulun seinään.”

Palvelun tarve kertoo myös yksinäisyydestä. Tapetoinnin tai tietokonehommien lomassa Alanen on huomannut tekevänsä sosiaalityötä.

”Ihmisillä on kova halu jutella. Joskus on mennyt pidempi aika, ettei kukaan muu ole käynyt”, Alanen sanoo.