Facebookissa on perustettu Vantaan, Helsingin ja Espoon ryhmissä viestiketjuja, joissa apua tarvitsevat ja sitä tarjoavat voivat kohdata. Jo kymmenen euron lahjoituksen ansiosta saadaan ruokaa pöytään.

Sosiaalisessa mediassa järjestetyillä jouluapukeräyksillä on suuri merkitys vantaalaiselle Minna Ahoselle, 35.

Hakkilassa asuva Ahonen on nyt työttömyyden takia taloudellisesti hyvin tiukoilla, mutta postilaatikosta tulee joulukuvastoja notkuvine ruokapöytineen ja lahjaröykkiöineen.

Ahoselle mainoslehtisissä esitelty maailma on tällä hetkellä utopiaa.

”On suuri haave, että joskus oma joulu näyttäisi tuollaiselta.”

Ahosen on siirrettävä laskujen eräpäiviä ja pyydettävä niiden maksamista pienemmissä osissa, jotta voi ostaa ruokaa pöytään.

Jotta hän voisi järjestää edes vähän joulua lapsilleen, hän on pyytänyt joulun apua sosiaalisen median kautta. Facebookin eri kaupunkien puskaradioissa ja kaupunginosaryhmissä on jouluapuketjuja, joissa apua antavat ja tarvitsevat voivat kohdata.

Vantaalla pienituloisia autetaan jouluhankinnoissa ainakin Facebookin Koivunverso-ryhmässä ja Vantaan puskaradiossa 5. joulukuuta julkaistussa jouluapuketjussa. Puskaradion jouluapuketjun perustaja houkutteli ihmisiä mukaan näin:

”Pidetään huolta toisistamme. Tässä ketjussa saa tarjota ja pyytää apua. Oli se sitten ruokaan, siivoukseen tai vaikka jouluseuraan.”

Myös Espoon ja Helsingin Facebook-ryhmissä on useita ilmoituksia, joissa kehotetaan ihmisiä auttamaan jouluruoissa ja -lahjoissa.

Esimerkiksi Lauttasaari-ryhmässä kyseltiin apua näin:

”Monilla lapsiperheillä on näin joulun allakin rahat tiukassa ja pulaa jopa ruoasta. Joulua ei välttämättä odoteta kovin suurella ilolla. Viime jouluna sadoille lapsille tuli joulu lauttasaarelaisten lelulahjoitusten ansiosta. Onnistuisikohan sama tänä vuonna?”

Jouluapua Espoossa -yhteisö julkaisee Facebook-sivulla jouluavunpyyntöjä sekä yhdistää avuntarvitsijat ja auttajat. ”Lahjojen ei tarvitse olla uusia, mutta hyväkuntoisia”, sen sivuilla todetaan.

Minna Ahonen kertoo, että on jo saanut tuntemattomaksi jääneeltä lahjoittajalta lahjapaketteja kaksivuotiaalle ja kahdelle alakouluikäiselle lapselleen.

Paketit Ahoselle järjesti Anne Timonen, joka on perustanut Facebookiin Apua Vantaan lapsiperheille (Koivunverso) -ryhmän.

”Perustin Vantaalle tällaisen lähinnä vaateapua tarjoavan ryhmän, kun lähin Hope on Helsingissä. Korona on ajanut perheet todella ahtaalle, ja Hope on aivan täynnä. Akuutissa tilanteessa olemme jakaneet avustajien avulla ruokaa ja leluja”, Timonen kertoo.

Hope – Yhdessä & yhteisesti ry on hyväntekeväisyysyhdistys, joka avustaa vähävaraisia lapsiperheitä Suomessa.

Minna Ahonen ei tiedä, mitä Timosen järjestämissä paketeissa on, mutta ennakkoon hän oli kertonut isompien lapsien toiveissa olevan tavaroita ja hoitotarvikkeita nukeille. Myös pienimmälle olisi mukava saada lorujen opetteluun liittyvä lelu.

”16. päivä olen näkemässä vanhemman naisen, joka on luvannut ostaa meille joulukinkun. Menemme yhdessä kauppaan ja ostamme kinkun.”

Avunsaaminen tuntuu Ahosesta samaan aikaan sekä nöyryyttävältä että ilahduttavalta.

”On tosi nöyryyttävää pyytää apua, vaikka minulla ei ole muuta vaihtoehtoa. Kun apua saa, koen helpotuksen tunnetta. Ihana juttu, että on ihmisiä, jotka haluavat auttaa.”

Ahonen toivoo, että ihmiset, joilla on mahdollisuus auttaa, havahtuisivat näin myös tekemään. Hän arvelee, että sellaiset ihmiset, jotka ovat itse joskus olleet tukalassa taloudellisessa tilanteessa, auttavat.

”Auttajat ovat hyväsydämisiä.”

Pieneltäkin tuntuva summa auttaa silloin, kun rahat eivät kerta kaikkiaan riitä.

”Jo kymmenen euroa on tosi raha. Sillä meidän perhe saa parin kolmen päivän ruoan.”

