Yhteiskunta tukee hissiremontteja, jotta ihmiset voivat asua pidempään omassa kodissaan joutumatta kalliiseen laitoshoitoon.

”Autoissa ei ollut turvavöitä, laitettiin tykinkuulat takapenkille, tankki oli täynnä lyijyllistä bensiiniä, lähdettiin ajamaan mummolaan ja ajateltiin, että elämä on turvallista ja hyvää”, myyntipäällikkö Riku Nevalainen latoo tosiasiaa tiskiin.

Mutta mistä hän puhuu? Ei heti ajattelisi, että kerrostalojen hisseistä, mutta kyllä hän niistäkin puhuu ja ajan hengestä 1970-luvulla, joka oli toinen kuin nykyisin. Tarkemmin sanoen hän puhuu jälkiasennushisseistä, joita nykyisin rakennetaan myös pääkaupunkiseudulla kerrostaloihin.

”Suomessa rakennettiin 1970-luvulla paljon. Tehtiin kerrostaloja, joissa ei ollut hissejä. Nykyisin ihmisten tarpeet ovat toiset ja vaatimustaso on noussut.”

Toisin kuin nykyisin, 1970-luvulla laki ei vaatinut hissien rakentamista kerrostaloihin. Elementtirakentamisen ansiosta tahti kiihtyi, ja taloja valmistui suureen tarpeeseen etenkin pääkaupunkiseudulle. Lapsiperheet saivat aiempiin vuosikymmeniin nähden heti lisää neliöitä, mutta rakennuskustannuksista nipistettiin jättämällä hissit rakentamatta.

Kone Hissit oy:ssä myyntipäällikkönä työskentelevän Nevalaisen rakennuskohteista yksi sijaitsee Tikkurilassa. Vuonna 1977 valmistuneeseen kerrostaloon Peltolantien ja Sinirikontien risteyksessä rakennetaan viisi talon ulkopuolista kuilua hisseineen. Työt alkoivat lokakuun alussa, ja valmista on ensi keväänä.

Nevalainen pitää Tikkurilan-kohdetta hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka hissien jälkiasentaminen tietyillä reuna-alueilla heijastelee koko alueen myönteistä kehitystä. Helsingistä hän mainitsee Oulunkylän, jossa erään kerrostalon asuntojen kysyntä kasvoi selvästi sen jälkeen, kun taloon oli asennettu hissit.

Espoossa esimerkiksi Matinkylään on rakennettu useita jälkiasennushissejä hissittömiin taloihin.

”Kaupunginosa, jossa on hissittömiä taloja, on jämähtänyt paikalleen eikä kehity alueena. Hissien jälkiasentaminen on osa viime aikojen muullakin tavalla myönteistä kehitystä Tikkurilassa. Saadaan kaupunginosa houkuttelevaksi, sellaiseksi, jonne ihmiset haluavat muuttaa.”

Myyntipäällikön tehtävä on myydä edustamansa yhtiön tuotetta. Hissien jälkiasentamisen arvo nähdään kuitenkin myös muualla kuin hissirakennuksen markkinoilla. Ei valtion Asumisen rahoitus- ja kehittämisrahasto (ARA) muutoin tukisi asunto-osakeyhtiöitä keskimäärin 40–45 prosentin osuudella kustannuksista.

”Taustalla ei ole yhteiskunnan reiluus. Jos talossa on hissi, ihminen kykenee asumaan kotonaan seitsemästä kahdeksaan vuotta pidempään. Se tulee yhteiskunnalle halvemmaksi kuin laitospaikka. Yhden ihmisen huoltokustannukset ovat satoja tuhansia euroja”, Kone Hissit oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Jussi Haapkylä sanoo.

Tavanomainen tarina on, että lasten lähdettyä kotoa ja vanhempien ikäännyttyä jälkimmäisten kulkeminen vaikeutuu. Moni heistä haluaa jatkaa asumista tutussa osoitteessa. Jos varallisuuttakin on kertynyt, asukas saattaa tehdä taloyhtiön hallitukselle ehdotuksen jälkiasennushissin hankinnasta.

Jos taloyhtiön osakkaat ovat myötämielisiä, alkavat erinäiset suunnittelu-, lupa-, viranomaislausunto-, kilpailutus- ja avustushakemuskierrokset, joiden jälkeen rakentaminen voi alkaa. ARA:n ehtona on kuitenkin muun muassa, että talossa on vähintään kolme asuinhuoneistoa, joista kaksi on päällekkäin, ja talon asunnoista vähintään puolet on asuinkäytössä.

Hissikuilut rakennetaan Porissa, josta ne siirretään valmiina moduuleina kohteeseen Peltolantielle Vantaan Tikkurilaan.

Myös kunnat ovat tukeneet hissien jälkiasentamista. Suomessa on 35 000 hissitöntä rappukäytävää, joten sarkaa riittää. Jotkin kunnat ovat osallistuneet kustannuksiin prosenttiosuuksilla, toiset ovat tukeneet kiinteillä summilla.

Ihan halpaa hommaa hissien jälkiasentaminen ei ole. Kustannukset vaihtelevat noin 100 000 eurosta jopa 500 000 euroon.

Pääkaupunkiseudun kaupungeista Helsinki, Espoo ja Vantaa tukivat vielä viime vuonna asunto-osakeyhtiöitä kukin 10 prosentilla kustannuksista. Vantaan Tikkurilan-kohde saa yhä tukea. Sen sijaan Espoo lopetti tukensa vuoden 2021 alusta, ja tuorein tuen lopetuspäätös tehtiin Helsingissä toissa keskiviikkona, kun kaupunginvaltuusto päätti tuen lakkauttamisesta.

Helsinki perusti kaupunginkanslian alaisuuteen hissiprojektin vuonna 2000. Tehtäväksi tuli muun muassa auttaa taloyhtiöitä jälkiasennushissien rakentamisessa. Peruste oli sama kuin ARA:lla tai vaikkapa Tikkurilan Peltolantiellä Vantaalla:

”Ymmärrettiin, että kun kaupungissa on hissittömiä porrashuoneita, yksi keino pidentää ihmisten asumista kotonaan on rakentaa hissejä. Helsingin avustus on ollut 10 prosenttia, ensi vuonna se on nolla”, hissiasiamies Simo Merilä Helsingin kaupungilta toteaa.

Helsingissä on Merilän mukaan hissillisiä porrashuoneita 13 646 ja hissittömiä 8 600.

”Pidän tarkkaa kirjaa. Kevättalvella julkistetaan tuhannes jälkiasennushissi, joka on saanut Helsingin kaupungin hissiavustuksen”, hän iloitsee.

Jarno Eerola ja Pekka Mäkinen asensivat Porissa valmistettuja hissikuiluja paikoilleen Vantaalla.

Palataanpa Vantaan Tikkurilaan. Ensin täytyy kuitenkin kiertää Porin kautta. Siellä nimittäin Haaslahti oy valmistaa Peltolantien ja Sinirikontien risteyksen kerrostaloon nousevien hissitornien moduulit. Kuljetuksen jälkeen ne nostetaan Tikkurilassa pystyyn syleilemään seinää ja Kone asentaa niiden sisään hissit.

”Tämä on poikkeavaa, että hissitornit rakennetaan kokonaan tehtaalla. Laatu on parempi kuin jos hitsaisimme paikan päällä”, Riku Nevalainen kertoo.

Viidestä hissikuilusta kaksi on valmiina.

”A- ja B-portaiden kaksi tornia on asennettu. Torni painaa 10 tonnia. Me nostamme sen yhden päivän aikana”, Riku Nevalainen kertoo.

Hän haluaa kehua Vantaan kaupunkia:

"Onko se sitten politiikkaa, kun Espoo ja Helsinki lakkauttivat tukensa? Vantaa onneksi vielä tukee. Kaupunki näkee sen hyödyn, joka sille kehittämisen myötä sosiaalisesti ja alueellisesti tulee.”