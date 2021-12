Vantaalla on puu, joka ”leijuu” ilmassa – Asiantuntija kehittää heti teorian, mistä luonnonoikussa on kyse

Länsimäessä on vanhoja juoksuhautoja. Juoksuhaudan päällä ”ilmassa” kasvava mänty on todennäköisesti kasvanut omituiseen paikkaan linnoituksen rakentamisen jälkeen. Puuasiantuntija kertoo miten.

Vantaan Länsimäessä, Myllymäen viheralueella, kasvaa mänty. Harmaantunut ja jäkäläinen, melko tavallinen mänty.

Poikkeuksellisen männystä tekee se, että sen alitse voisi ryömiä. Mänty nimittäin kasvaa keskellä vanhaa juoksuhautaa, tyhjän päällä.

Juuret kiemurtelevat juoksuhaudan kummallekin laidalle ja kannattelevat puuta. Männyn vierellä kulkee juoksuhaudan ylittävä pieni silta.

Se on mukana kuvassa, jonka Helsingin kaupungin puuasiantuntija Juha Raisio saa sähköpostiinsa.

Raisio soittaa.

”Minulla on selitys ihan valmiina!”

Kuvan silta on toiminut hyvänä johtolankana.

”Todennäköisesti puu on siementänyt siinä vieressä aikaisemmin olleelle sillalle tai jonkinlaiselle puurakennelmalle, jonka jälkeen silta on lahonnut alta”, Raisio selittää.

Oikea selitys voi tietysti olla mikä tahansa, hän muistuttaa. Lahonnut silta olisi kuitenkin kaikista loogisin vaihtoehto.

Puut voivat Raision mukaan siementää vaikka toisen puun oksan rakoon ja ruveta kasvamaan. Sillalla on tarvinnut olla vain hieman multaa. Oleellisinta on, että juuret ovat lopulta löytäneet tiensä hieman ravinteikkaampaan maaperään.

”Kun puu saa tuollaisessa paikassa juurensa kummalle puolelle tahansa juoksuhautaa, niin sen elämä näyttää hyvältä.”

Viheralueen silta antaa vihjeen siitä, miksi mänty kasvaa niin hassusti.

Raisio arvioi, että kuvan puu on vähintään 70-80-vuotias. Juoksuhauta taas on rakennettu ensimmäisen maailmansodan aikaan. Se on ollut aikoinaan osa linnoitusta, joka on ulottunut Espoon Haukilahdesta Helsingin Vuosaareen.

Länsimäen linnoituksissa ei koskaan sodittu. Joitakin suojahuoneita ja kallioon louhittuja tunneleita käytettiin kuitenkin toisessa maailmansodassa pommisuojina.

