Koreografi Nina Mamia ja näyttelijä Kasperi Nordman vaikuttavat toisilleen luoduilta. Mutta jos Mamia olisi tavannut Nordmanin parikymppisenä, unelmaliittoa tuskin olisi syntynyt.

Vuonna 2019 vantaalainen aviopari Nina Mamia ja Kasperi Nordman seisoi kumisaappaat jalassa keskellä peltoa Irlannissa, kun puhelin soi.

Linja oli huono, ja yhteys katkesi kesken puhelun, mutta sen verran Nina Mamia ehti kuulla, että puhelu tuli Yhdysvalloista, Suomen Washingtonin-suurlähetystöstä.

Suurlähetystö halusi, että Mamia Company tulisi esiintymään Pohjois-Amerikan toiseksi suurimmille lastenfestivaaleille. Mamian ja Nordmanin ympäristöaiheinen nykytanssiteatteriesitys Sammakkolammikko oli tehnyt vaikutuksen suurlähetystön edustajaan.

Kun puhelu loppui, kesti hetken ennen kuin tieto jysähti tajuntaan.

”Heti kun vähän tajusimme, mitä tapahtui, aloimme riehua ihan hulluina ja ajoimme polkupyörillä ostamaan punkkua paikallisesta marketista”, kertoo Mamia.

Tilaisuus oli varsinainen onnenpotku kahden hengen nykytanssiteatterille, joka toimii apurahojen varassa. Luvassa oli viisi esitystä ja noin 700 katsojaa Kids Euro Festival -tapahtumassa.

Matkaan lähdettiin, ja hyvin menneiden esitysten jälkeen suurlähetystön kanssa sovittiin 20 uudesta Sammakkolammikon esityksestä Yhdysvalloissa vuonna 2020. Suurlähetystö oli myös kiinnostunut Mamian sooloesityksestä nimeltään PI**U, joka kertoo vallan väärinkäytöstä.

”Näytti siltä, että nyt homma lähtee rullaamaan ja ovet jenkkilässä alkavat avautua”, kertoo Mamia.

Sitten rysähti. Tuli pieni virus, jolla oli suuria vaikutuksia. Koronaepidemian takia kaikki Mamia Companyn sovitut esitykset peruttiin. Teattereiden ovet niin kotimaassa kuin ulkomailla menivät säppiin. Työt loppuivat kuin seinään.

Kasperi Nordman oli tehnyt Mamia Companyn lisäksi freelance-töitä muihin teattereihin. Myös ne peruttiin.

”Ärsyttää, kun sanotaan, että korona-aikana ollaan kaikki samassa veneessä. Ei muuten todellakaan olla! Joillakin on valtamerilaiva ja joillakin soutuvene. Joillekin voi sanoa, että ollaan samassa veneessä, jos jaksatte ensin uida tänne asti”, sanoo Nordman.

Onneksi Nina Mamian toinen työ Vantaan tanssiopiston ja Tanssilan opettajana jatkui, ja Nordman löysi töitä rakennustyömaalta piikkaajana.

Mutta yhtä kaikki, vuodesta 2020 tuli suuren menestyksen sijaan kitkuttelun vuosi.

Surkeaan vuoteen mahtui yksi henkilökohtaisen elämän valopilkku. Seitsemän vuotta Kasperi Nordman oli roikkunut löysässä hirressä pieleen menneen asuntokaupan vuoksi.

Riita alkoi, kun Nordmanin vanha äiti myi talonsa. Äiti kuoli kiinteistökauppaa seuraavana päivänä. Kun ostajat riitauttivat kaupan, Nordman joutui asian takia myöhemmin oikeuteen.

”Oikeudenkäynneistä tuli ihan helvetti. Syytetyn penkillä oli tavallaan neljä kuollutta ihmistä. Minun olisi pitänyt osata vastata, mitä pappa oli tehnyt taloon joskus 1965.”

Vuonna 2016 kiinteistöriita ratkaistiin Kasperi Nordmanin eduksi, mutta lopullisesti riitely päättyi vuonna 2020.

Vuosien taistelu oli kuitenkin niin raskas kokemus, että Nordmanille puhkesi psoriasis, ja hän kärsi unettomuudesta. Myös avioliitto oli koetuksella.

”Tykkään vaimosta kuin hullu puurosta, mutta se oli rankkaa”, sanoo Nordman.

Kunnon taiteilijan tapaan Nordman käytti vaikeita tunteita luovan prosessin materiaalina. Helmikuussa KokoTeatterissa ensi-iltaan tuleva Mykkä-näytelmä perustuu tähän ajanjaksoon. Se on yhdistelmä proosaa, runoutta ja nykytanssia.

Mamia Company Nina Mamia ja Kasperi Nordman treenaavat Aviopari Nina Mamian ja Kasperi Nordmanin vuonna 2014 perustama nykytanssiteatteri.

Mamia on koulutukseltaan koreografi ja ohjaaja. Nordman on näyttelijä.

Tekee teoksia sekä aikuisille että lapsille. Teoksia esitetään tilauksesta, kiertueilla ja festivaaleilla.

Mamia ja Nordman käsikirjoittavat, ohjaavat ja näyttelevät teoksissa.

Pienemmissä esityksissä pariskunta näyttelee ja tanssii kahdestaan. Isommissa mukana on suurempi ryhmä.

Mamia ja Nordman ovat toimineet vantaalaisen VanDance-tanssitapahtuman taiteellisina johtajina vuodesta 2019 alkaen.

Avioliitto kesti vaikeat ajat, ja tänä vuonna maljat nostettiin 17 yhdessäolovuoden kunniaksi.

Pari tuskin osasi aavistaa tavatessaan, että epäonnistuneesta poskipususta alkanut suhde johtaisi myös työkumppanuuteen.

”Yritin antaa Ninalle hienostuneen eurooppalaisen poskipusun Lost and Found -ravintolassa, mutta se osuikin suoraan suulle”, kertoo Nordman.

Vaikka Mamia hämmentyi moisesta suorasukaisuudesta, kömmähdyksestä päästiin nopeasti yli. Seuraavat treffit kestivät viisi päivää, ja homma oli sitä myöten selvä.

Mutta vaikka kimpsut laitettiin yhteen, työt pidettiin pitkään erillään. Nordman oli tapaamisen aikoihin näyttelijänä muun muassa Kansallisteatterissa, ja Mamia teki omia töitään koreografina, tanssinopettajana ja tanssija-näyttelijänä.

Vuonna 2014 aika oli kypsä Mamia Companyn perustamiseen.

”Olimme molemmat olleet kiertueteatterissa töissä vuosia, ja alkoi tuntua, että sen huonot ja hyvät puolet oli nähty”, kertoo Nordman.

Yhteisen ryhmän perustamista helpotti se, että molempien maailmakuva on samanlainen.

”Kasperin kanssa tekemisen meininki on ollut samanlainen. Teemme tosissamme mutta emme tosikkoina”, sanoo Mamia.

Yhteisen teatteriryhmän perustaminen oman miehen kanssa oli Mamian unelmien täyttymys. Hän sanoo pohtineensa jo parikymppisenä, että ideaalimies olisi sellainen, jonka kanssa voi tehdä yhdessä taidetta.

Kasperi Nordman ja Nina Mamia ovat yhdessä niin töissä kuin vapaa-ajalla. Välillä pari riitelee tulisesti, mutta ei koskaan työpaikalla.

Oli lähellä, että Nordmanista ei olisi tullut tämä mies.

Taiteen tekeminen ei nimittäin käynyt nuorena Nordmanin mielessä. Hän tähtäsi amerikkalaisen jalkapallon ammattilaiseksi, ja kaikki aika kului urheiluharjoituksissa.

”Olin päässyt nuorten maajoukkueeseen ja minun piti lähteä EM-turnaukseen, kun liukastuin."

Nordman sai niskamurtuman, ja ura loppui siihen.

Amerikkalaisen jalkapallon lisäksi Nordmanin piti luopua muista urheiluharrastuksistaan.

”Masennuin täysin. Sitten isä käski etsiä jonkin harrastuksen. Otin puhelinluettelon käteen ja löysin keltaisilta sivuilta teatterin. Siinä sanottiin ’tehdään yhdessä’, ja joukkueurheilijana se vetosi minuun.”

Nopeasti Nordman tajusi löytäneensä oman alansa. Kun hän 21-vuotiaana pääsi Tikkurilan teatteriin, näytti selvältä, että Nordmanista tulisi näyttelijä.

Sitten Nordmanin isä kuoli, ja Nordman peri isänsä perustaman kumi- ja muovialan tuotteita myyvän yrityksen.

”Lopetin teatterin ja yritin pyörittää yritystä. Surun ja laman vuoksi siitä ei tullut mitään, ja myin firman.”

Nordman päätti omistautua teatterille ja haki Teatterikorkeakouluun. Kun ovet eivät auenneet, hän haki arvostettuun Drama Studio London -kouluun ja pääsi sinne.

Jos Nordmanin polku taidetta tekeväksi ihannemieheksi ei ollut itsestäänselvä, ei Mamiankaan polku ole ollut mutkaton.

Mamia tiesi jo varhain, että halusi tanssia ammatikseen, mutta tie oli katketa samaan syyhyn kuin Nordmaninkin – liukastumiseen.

”Opiskelin Turun taideakatemiassa tanssinopettajaksi, kun polvilumpio meni sijoiltaan. Lääkäri sanoi minulle, etten enää ikinä tanssi tai juokse. Polvessa on rakennevika, lumpio ei ole kuopassa.”

Mamia lopetti koulun ja opiskeli teatteri-ilmaisun ohjaajaksi ammattikorkeakoulussa. Myöhemmin hän opiskeli myös koreografiksi Teatterikorkeakoulussa.

Mamiasta ei tullut kokopäiväistä ammattitanssijaa, mutta tanssiminen on jatkunut tuomion jälkeen nyt yli 20 vuotta. Juoksukin sujuu.

”Välillä polvi kipeytyy, mutta tiedän, miten hoitaa sitä.”

Vaikka vuosi 2020 meni Mamia Companyn osalta hiljaiselossa, ryhmän aiemmin tekemä työ ei ole jäänyt huomiotta.

Tänä syksynä Mamia Company hyväksyttiin Unescon alla toimivan International Dance Council (CID) -tanssiorganisaation jäseneksi.

Tunnustus on harvinainen, sillä Mamia Company on ensimmäinen suomalainen nykytanssiteatteriryhmä, joka on hyväksytty CID:n jäseneksi. CID on toiminut 48 vuotta. CID:ssä on mukana Suomesta muitakin henkilöjäseniä mutta ei ryhmiä.

”Kai tässä on jotakin tullut tehtyä oikein”, toteaa Nordman.

Se, mitä tanssiorganisaation tapaamisissa tarkalleen tehdään, on vielä arvoitus, sillä pari ei ole päässyt vielä yhteenkään kokoukseen. Lentoliput ensimmäiseen tapaamiseen Pariisiin oli jo varattu, kun koronapandemia sotki taas kaiken.

”Ainakin tehtävämme on edustaa paitsi Suomea myös Vantaata.”

Toistaiseksi Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut ei ole hyödyntänyt parin kansainvälistä yhteyttä. Kasperi Nordman toivoo, että tulevaisuudessa yhteistyötä, esimerkiksi kulttuurivaihtoa, olisi enemmän. Se vaatii kuitenkin rahaa.

”Emme halua erityiskohtelua, mutta jos joku tekee näkyvää työtä, kyllä sitä pitää myös tukea. Ja varmaan teemme jotakin oikein, kun olemme päässeet Unescoon.”