Kahdessa vantaalais­ravintolassa on hulvaton lasten menu: Perheen juniorille voi tilata esimerkiksi ”Mä en haluu tota” -annoksen

Ravintolayrittäjä Mikko Sorjolahden mukaan lapset ovat olleet tyytyväisiä ruokalistan nimiin, koska he ovat kokeneet, että annokset ovat juuri heille.

Tämä annos on aikuisille, mutta lapsiasiakas voi hampurilaisnälkäänsä tilata ”En mä tiedä” -annoksen.

”Iha sama”, ”En mä tiedä”, ”Mä en haluu tota”, ”Ei mul oo nälkä”. Kuulostavatko tutuilta kommenteilta?

Vantaalainen ravintolayrittäjä Mikko Sorjolahti päätti ottaa lasten suusta tutut lauseet suoraan lasten menun annosnimiksi. Omia lapsia Sorjolahdella ei ole, mutta yrittäjä on kuullut kommentit lapsiasiakkaiden vanhemmilleen sanomina moneen kertaan.

Hän avasi Myyrmäen asemalla Mike’s Diner -ravintolan vuonna 2015.

”Samat annosnimet otettiin käyttöön myös maaliskuussa avatussa Mike’s Dinerissa Tikkurilassa”, Sorjolahti kertoo.

Hänen mukaansa nimeämistyyliä on Myyrmäen-avauksen jälkeen matkittu muualla maassa. Myös hän otti mallia hauskoihin nimiin muualta.

”Jollain amerikkalaisella sivustolla oli vastaavia annosnimiä. Ajattelin, että tällaiset nimet pitää ottaa käyttöön meilläkin.”

Mikko Sorjoranta perusti ensimmäisen Mike’s Diner -hampurilaisravintolan Myyrmäen asemalle vuonna 2015. Kuvassa Sorjolahti istuu asemalle tuomansa pianon luona.

Sorjolahti sanoo, että lapsiasiakkaat ovat olleet annosten nimiin tyytyväisiä.

”Heille on herännyt mielenkiinto, että nämä annoksethan on tarkoitettu juuri minulle. Annoksista on tullut henkilökohtaisempia.”

Se ei taas yrittäjänkään kannalta ole mikään pikku juttu.

”Lapset ohjaavat koko perhettä.”

Mutta mitä sitten saa, jos tilaa listalta ”En mä tiedä” -annoksen? Juustohampurilaisen. Ranskalaiset taas myydään nimellä ”Mä en haluu tota” ja lasten makkaraperunat nimellä ”Ihan sama”.

Ja jos asiakas herkuttelisi mielellään kanakorilla, hän sanoo kassalla tilauksena ytimekkäästi: ”Ei mul oo nälkä”.

Vielä maaliskuussa Sorjolahti suunnitteli kolmannen Mike’s Diner -ravintolan avaamista Helsingin Arabianrantaan.

Hämeentien-ravintolan suunnitelmat ovat kuitenkin nyt koronapandemian takia jäissä.

”Näin epävarmassa tilanteessa ei kannata tehdä suuria päätöksiä”, Sorjolahti perustelee.

