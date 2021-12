Vantaalainen tuore yrittäjä avaa itsepalvelukirpputorin liiketilaan, jossa on aiemmin ollut kirjakauppa ja posti ja viimeksi rokotuspiste.

Laura Nikitin avaa uuden itsepalvelukirpputorin Martinlaakson ostarille. Kuva on vuodelta 2011, jolloin ostoskeskus avautui.

Vantaan Kivistössä asuva Laura Nikitin käy mielellään kirpputoreilla. Hän on huomannut, että niin käyvät nykyisin monet muutkin ja kirppareilla pitää usein jonottaa.

Koska Länsi-Vantaalla ei juuri ole kirpputoreja eikä esimerkiksi Martinlaaksossa niitä ole yhtään, Nikitin päätti perustaa Martinlaakson ostarille itsepalvelukirpputorin. Se avautuu perjantaina 7. tammikuuta.

”Olen ajatellut oman kirpputorin perustamista noin vuoden. Kun Martinlaakson ostarilla oli sopiva liiketila vapaana, tein päätöksen”, Nikitin kertoo.

Runsaan 200 neliömetrin liiketilassa on aiemmin toiminut kirjakauppa ja posti ja viimeksi rokotuspiste.

Päätös on suuri, koska Nikitin ei ole aiemmin ollut yrittäjänä. Työkokemusta hänellä on useasta vaatekaupasta, ja hän on ollut HOK-Elannon myymälöissä töissä, kuten Helsingin keskustan Sokoksella vaatemyyjänä.

Uusi yrittäjä tuntee Vantaan, sillä hän on Vapaalassa kasvanut paljasjalkainen vantaalainen.

Itsepalvelukirpputorille tulee aluksi 70 myyntipaikkaa, myöhemmin mahdollisesti lisää. Nikitin avasi kirpputorille Facebook-sivuston ja ilmoitti, että pöytiä voi jo alkaa varata.

”Ilmoituksen jälkeen sähköposti ja puhelin ovat räjähtäneet viesteistä.”

Nikitiniä ei arveluta alkaa yrittäjäksi korona-aikana.

”Koronan takia moni voi olla ilman töitä, ja kotona on aikaa käydä läpi kaappeja. Toisaalta kirpputorilla voi käydä edullisesti shoppailemassa vaatteita.”

Itsepalvelukirpputorilla jokainen hinnoittelee vaatteet ja asettelee ne esille itse. Nikitiniltä voi kuitenkin myös ostaa palvelun, jolloin hän hinnoittelee ja asettelee vaatteet esille asiakkaan puolesta.

Hänen kirpputorillaan pätee tuttu sääntö:

”Tuo myytäväksi vain hyväkuntoisia vaatteita.”

