Mökinvuokraajat eivät hoksaa yhdistää hakuehtoihin sanoja mökki ja Vantaa. Nyt yksi mökinvuokraaja kertoo, miksi Vantaa sopii vallan hyvin mökkikohteeksi.

Mökin vuokraaminen Suomesta tuntuu jälleen turvallisimmalta tavalta viettää talvilomaa. Erityisen hienoa olisi, jos vuokramökille olisi niin lyhyt matka, ettei sen aikana tarvitsisi pysähtyä edes huoltoaseman vessaan.

Löytyisikö vuokramökki peräti omasta kotikunnasta, Vantaalta?

Vantaan kaupungin matkailusivustolta löytyy odotuksia herättäviä lauseita.

”Maailman kainalossa sijaitseva Vantaa on lähimatkailun uusi musta.”

”Tarjontaa löytyy taatusti jokaiseen makuun: lapsellisille, metsään menijöille, histofriikeille, kulttuurin ahmijoille ja hurvittelijoille. Vaihdetaan Vantaalle, täällä on kaikki!”

Jos Vantaalla siis on kaikki, siellä on pakko olla myös vuokramökki.

Matkailusivuston majoitusosiossa ei kuitenkaan esitellä ainuttakaan mökkiä. Lisäksi kaikkia hotellia pienempiäkin yöpymismahdollisuuksia mainostetaan joko lentokentän tai Helsingin läheisyydellä. Siis sillä, että Vantaalla sijaitsevasta majapaikasta pääsee mahdollisimman helposti ja nopeasti pois Vantaalta.

Eikö kukaan kaipaa mökkilomalle Vantaalla, vai eikö Vantaalla ole mökkejä?

”Vantaalla on muutamia kymmeniä kesämökiksi rekisteröityjä kiinteistöjä, mutta meillä ei ole tiedossa, että yksikään niistä olisi vuokrakäytössä. Jos on, ottaisimme sen mieluusti majoittajarekisteriimme. Ilmeisesti vantaalaiset mökinomistajat nauttivat niin paljon mökkeilystä, etteivät anna niitä vuokralle”, kertoo Vantaan kaupungin matkailusuunnittelija Mari Virtanen.

Vantaan mahdollisuuksia profiloitua vaikkapa Suomen seuraavaksi mökkipääkaupungiksi pienentää Mari Virtasen mukaan se tosiasia, ettei kaupungissa ole Kuusijärven lisäksi muita järviä. Ainut pätkä merenrantaakin myytiin Helsingille.

”Luontoa kyllä riittää, sillä jokaisella vantaalaisella on metsään korkeintaan kolmesataa metriä”, Virtanen vakuuttaa.

Luovutaan siis ajatuksesta, että talvilomalla pääsisi pilkille vantaalaisen vuokramökin rantaan. Sitä paitsi järvenhän ei korona-aikana tarvitse olla lähellä mökkiä, pääasia, että muut ihmiset ovat kaukana.

Löytyisikö Vantaalta kuivan maan metsämökki lomakohteita vuokraavista hakupalveluista? Tiukkaa näyttää tekevän, sillä vaikka hakuehdoksi mökkejä vuokraaviin palveluihin laittaa Vantaan, tuloksiin tunkee mökkejä Kirkkonummelta, Porvoosta, Mäntsälästä ja jopa Espoosta.

Mutta, kas, muutama vantaalainen metsämökki palveluista löytyy. Yhtä niistä vuokraa Anneli Virtanen. Hän osannee kertoa, millaiset ihmiset haluavat mökkilomalle Vantaalle.

”Valitettavasti kukaan ei ole vielä vuokrannut mökkiämme. Tosin laitoimme sen vuokralle vasta loppuvuodesta”, Virtanen kertoo.

Voiko syynä olla se, ettei tähän mennessä kukaan ole edes keksinyt etsiä mökkiä Vantaalta?

”Se on todennäköisesti syy, sillä vuokraan paria muutakin mökkiä toisella paikkakunnalla, ja ne ovat todella suosittuja.”

Näkymä Virtasen mökkiin.

Nyt Anneli Virtanen saa luvan vakuuttaa, että Vantaa täyttää mökkeilijän perustarpeet. Onko mökki rauhallisella ja kauniilla seudulla lähellä luontoa?

”Kyllä. Meillä täällä Itä-Vantaalla on uskomattoman kaunista, maasto on kumpuilevaa peltomaisemaa. Metsään on mökiltä sata metriä ja Sipoonkorven kansallispuistoon kolmesataa metriä. Lähellä on lammastila ja naapurissa pääsee ratsastusretkille, hiihtoladuille on matkaa pari kilometriä”, Virtanen sanoo.

Anneli Virtasen mielestä on sääli, etteivät ihmiset tunne Vantaan kauneutta.

”Vantaa ei ole riittävän tunnettu luontomatkailukohteena. Ei tiedetä, mitä kaikkea ihanaa täältä löytyy. Itse hämmästyn joka kerta kun menen tuohon metsään, että ei voi olla totta, miten kaunista täällä on.”

Mutta miksi Anneli halusi lähteä Vantaalla sijaitsevan mökin vuokraajaksi?

”Mökki on meidän vierasmökki. Ajatus sen vuokraamisesta tuli, kun näin ihmisten kaipuun luontoon tänä korona-aikana. Sipoonkorven viralliset parkkipaikat ovat aina täynnä ja kylätien varteen pysäköineille lätkäistään kuudenkymmenen euron sakko.”

Anneli aikoo tuoda pihapiiriin talveksi myös jurtan. Jurtassa voi yöpyä sängyssä telttamaisessa tilassa.

”Meidän jurttamme on canvas-kankaasta tehty, sisällä on lämpöä pitävää villaa ja kaasulämmitys. Olen vuokrannut sitä Orivedellä ja vieraita on tullut ulkomailta asti. Ehkä se houkuttelisi yöpyjiä Vantaallekin.”

