Aurinkoisenakin päivänä Hakkilan konttikylä näyttää melko karulta, mutta tammikuisessa vesisateessa se on kuin Blade Runner -elokuvan kuvauspaikka. Vesi lainehtii liukkailla käytävillä lammikkoina, ja sotkuinen lumi ympäröi kontteja.

Jos ajaisi konttikylän ohitse, ei ikinä osaisi arvata, mitä kaikkea näiden teräksisten laatikoiden sisälle kätkeytyy. Ohiajajia ei kuitenkaan ole, sillä Hakkilan konttikylä sijaitsee teollisuusalueen laidalla, päättyvän tien päässä. Tänne tullaan tarkoituksella.

Täällä, merikonttien ja parakkien sisällä, toimii aktiivinen konttikyläläisten yhteisö. Hakkilassa on noin 150 konttia, joita vuokrataan kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin.

”Konttien sisällä tehdään muun muassa taidetta, puusepäntöitä ja käsitöitä. Osassa treenaa bändejä”, kertoo Suomen Kotteria oy:n toimitusjohtaja Pentti Kotiaho.

Ja kuin vakuudeksi erään kontin sisältä alkaa kantautua musiikkia. Koputetaanpa oveen.

Oven takaa aukeaa täydellinen levytysstudio. Siellä miksauspöydän ääressä Markus Heinonen ja Jaakko Oksanen tekevät levyä.

”Juuri nyt teemme oman orkesterin, Astral Sleepin levyä”, kertoo Saarni Musicin levy-yhtiöpomo Markus Heinonen.

Heinoselle ja Oksaselle musiikinteko on ammatti, mutta kaikissa konteissa treenaavat eivät ole ammattilaisia. Pienimmissä kopeissa saattaa olla vain mies ja rummut.

”Moni on korona-aikana löytänyt vanhan harrastuksensa uudelleen, mutta kotona ei ole tilaa treenata tai harrastaa. He tulevat tänne”, kertoo Kotiaho.

Korona-aika onkin lisännyt juuri pienten tilojen kysyntää. Tällä hetkellä kaikista kylän konteista vuokralla on noin 90 prosenttia, mutta pienistä tiloista tarjotaan jo eioota.

Osa konteista on jo jaettu useamman vuokralaisen kesken, ja vuokralaisia alueella on noin 200.

Konteista noin 60 prosenttia on vuokralla yksityisillä ja 40 prosenttia yrityksillä. Kotterialla on toinen konttialue Espoon Juvanmalmin teollisuusalueella, siellä kontteja on tällä hetkellä sata.

”Jostain syystä siellä monet konteista on vuokrattu puutöitä varten.”

Myös Vantaan konttikylästä löytyy puuseppiä. Osa tekee puutöitä harrastuksenaan, osa työkseen. Yksi puusepän töitä ammatikseen tekevä on Ali Murad.

Ikkunoiden ja ovien entisöintitöitä tekevällä Muradilla on ollut vuokrakontti alueella vuodesta 2017 alkaen. Tai oikeastaan kaksi, sillä Muradin työtila on tehty yhdistämällä kaksi konttia. Täällä hän on entisöinyt muun muassa asunnoiksi remontoidun Relanderin talon eli entisen Maatalouden tutkimuskeskuksen ikkunat.

Tänään kontissa maalataan ikkunoita, jotka tulevat Katajanokalla remontoitavaan rakennukseen. Kontin sisälle Murad on rakentanut erillisen maalaustilan, jotta puutöistä syntyvä pöly ei pääse pilaamaan maalauspintaa.

Ali Murad tekee kontissa ovien ja ikkunoiden entisöintitöitä. Sivuprojektina hän tekee taustalla näkyvää mosaiikkiparkettia.

Murad löysi konttikylän aikanaan edellisen työpaikkansa kautta.

”Heillä oli täällä kontti. Kun sitten halusin perustaa oman yrityksen, tulin tänne.”

Murad on tyytyväinen työkonttiinsa. Kontin vuokra on edullinen, eikä kukaan häiriinny melusta. Päivisin alueella on hyvin rauhallista.

”En ole ikinä nähnyt täällä mitään ongelmia, ja ilmapiiri täällä on tosi hyvä. Jos tarvitsen esimerkiksi apua jonkun tavaran kantamisessa, voin vain koputtaa jonkun ovelle ja kantoapua löytyy.”

Varkaat eivät pelota Muradia, sillä alueella on kamerat joka puolella.

”Olen nähnyt täällä vain yhden varkaan. Se oli syönyt kaikki joulupiparini.”

Jäljistä Murad päätteli, että se oli orava.

”En tiedä vielä, miten se pääsi tänne sisään.”

Tässä on konttikylän kallein lukaali. Noin 60-neliöinen tila on erään bändin treenikämppä. Sisältä löytyy minibaaritiski, esiintymislava ja diskopallo.

Konttikylän kallein lukaali on bändin hallussa. Toisessa kerroksessa olevassa kontissa on 60 neliötä tilaa.

Kaikissa konteissa ei ole toimintaa, vaan niitä käytetään niiden alkuperäiseen tarkoitukseen eli tavaran varastoimiseen. Kotiaho ei tiedä, mitä kaikissa konteissa on, mutta huumediilereiden ei kannata vielä innostua.

”Emme halua tänne sellaista. Ja jos tietoomme tulee jotakin, hoidamme sellaiset asukkaat pois täältä”, kertoo Kotiaho.

Konttien vuokrahinnat vaihtelevat koon mukaan. Halvimman pikkukopin saa 50 eurolla, kallein maksaa 600 euroa. Sähköstä ja vedestä maksetaan kulutuksen mukaan. Konteissa ei ole omaa vessaa, se löytyy yhteisistä sosiaalitiloista. Siellä ovat myös sauna ja pesutilat, joita vuokrataan halukkaille.

Jotkut alueen konteista on maalattu värikkäiksi. Ne on tehnyt Shadow Room -yhdistys, joka järjestää alueella taidetyöpajoja.

Mutta mistä Pentti Kotiaho sai idean konttikylään?

”Tulin aikanaan töihin apen yritykseen nimeltä Hiili ja Koksi Oy. Silloin koko Helsinki lämpeni hiilellä, ja me myimme sitä eteenpäin.”

Hiiliä piti säilyttää jossakin. Yksi paikoista oli tämän konttikylän alla oleva 6 000 neliömetrin kenttä. Kun hiilenmyynti sitten pikkuhiljaa loppui, piti keksiä jotakin muuta.

Alueen omistaa Väylävirasto, ja Kotteria vuokraa aluetta heiltä kymmenen vuoden pätkissä.

”Emme voineet rakentaa tähän mitään, joten 2000-luvun alussa päätimme aloittaa konttien vuokraamisen. Pikkuhiljaa niitä on tullut lisää.”

Nyt kontteja on Kotiahon mukaan sopiva määrä, eikä lisää ole enää tulossa.

”Täällä pitää pystyä liikkumaankin.”