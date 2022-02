Kati Airisniemi on erikoistunut ulkokutsujen järjestämiseen. Se oli vantaalaisnaisen pitkäaikainen haave.

Kati Airisniemi on koristellut juhlateltan ulos talvisia lastenkutsuja varten.

On niitä ihmisiä, jotka nauttivat siitä, että voivat istahtaa juhlissa valmiiseen pöytään. Ja sitten niitä, jotka rakastavat juhlien suunnittelua ja näyttävän koristelun tekemistä. Vantaalainen Kati Airisniemi, 52, kuuluu jälkimmäisiin.

”Kun olen itse juhlissa, katselen, miten tila on koristeltu ja kattaus aseteltu, ja pääni alkaa raksuttaa ideoita.”

Korona-aikana Airisniemi päätti toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa ja polkaisi pystyyn ulkojuhlia järjestävän sivutoimisen Popup Onnea -yrityksen loppuvuodesta 2020.

Päätyössään kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijana Airisniemi nököttää päivät tietokoneen ääressä. Juhlateemojen keksiminen, suunnittelu ja käsillä näprääminen iltaisin ovat hänestä ihanaa vastapainoa jatkuvalle istumiselle ja tarjoavat aivoille täysin erilaista ajateltavaa kuin työtehtävät.

Lastenjuhlien järjestäminen auttaa myös pikkulapsiajan kaipuuseen, kun omien, isoiksi kasvaneiden lasten huoneet ovat jääneet tyhjilleen.

Juhlakattauksissaan Airisniemi yhdistelee designesineitä ja edullisia, muutaman euron kippoja sekä kerää materiaalia luonnosta. Hän etsii astioita ja koristeita käytettynä Tori.fi:stä, kierrätyskeskuksista ja kirpputoreilta.

”Löysin yhden aivan ihan vintage-astiaston 60-luvulta. Olen miettinyt, että missähän kaikissa juhlissa se on jo tähän saakka ollut, ja minusta on jotenkin ihanaa, että se jatkaa yhä elämää.”

Juhlien järjestämiseen liittyvää tavaraa on Airisniemelle siis kertynyt.

”Tässähän on käynyt niin, että ne valloittavat välillä keittiön ja olohuoneen”, hän naurahtaa.

”Mutta minusta on siinä on enemmän järkeä, että monen eri ihmisen sijasta yksi ihminen hankkii samat kimaltelevat koristeet ja niitä käytetään monta kertaa uudelleen.”

Kati Airisniemi koristelee juhlatelttaa värivaloilla ja värikkäillä astioilla, jotka lasten juhlissa voivat olla myös muovia.

Airisniemi testailee ideaa pitkälle ensin sisätiloissa. Sen jälkeen hän pystyttää teltan ja virittelee sinne koristeet ja astiat katsoakseen, miltä kaikki näyttää käytännössä.

Kurkataanpa siis juhlatelttaan, jota Airisniemi koristelee talviset lastenkutsut mielessään. Kirkkaat ledivalot kiertävät seiniä, ja valkoisilla liinoilla peitettyjä pöytiä koristavat huurteiset pienet kuuset, oksankäkkärät ja sinisävyiset valolyhdyt. Penkkien päällä on pehmeän ja lämpöisen näköiset karvapäälliset.

Valmistumassa on Talvimaa, puitteet talvisille lastenkutsuille.

Pyryttää lunta, ja on jo hämärää. Airisniemen mielestä olosuhteet ovat täydelliset ulkojuhlille.

Lyhdyt ovat kauniita pimeään aikaan. Kati Airisniemi etsii juhlakoristeita käytettynä kirpputoreilta ja kierrätyskeskuksista.

”Lasten ulkojuhlat kannattaa ehdottomasti järjestää pimeän aikaan, silloin kaikki valot ja lyhdyt ovat näyttävämpiä ja leikit tuntuvat jännittävämmiltä.”

Hauska ohjelmanumero lapsille on heijastinsuunnistus, jossa etsijöiden apuna on taskulamppuja. Aiemmin ykkös- ja kakkosluokan opettajana työskennellyt Airisniemi tietää, että lapset tykkäävät myös kisoista, joissa he pääsevät tekemään asioita itse: kuka muotoilee nopeimmin lumiukon tai kasaa korkeimman tornin.

Ulkojuhlien hyvä puoli on sekin, että sisätiloissa kovat äänet alkavat rasittaa ainakin aikuisia usein nopeammin kuin pihalla.

Liikaa ohjelmaa ei kannata yrittää lyhyeen aikaan mahduttaa. Joskus riittää pelkästään se, että on välineitä esillä.

Kati Airisniemen kattaus talvisiin lastenjuhliin. Kesäkeleille hän on ideoinut vesileikkisynttärit, joissa juhlakatoksen alla voi puhallella jättikuplia ja suihkutella vettä isoilla vesipyssyillä.

Syöminen on tärkeä osa kutsuja. Airisniemi ehdottaa lasten ulkosynttäreille ruoanlaittoa joko nuotiolla tai grillillä.

”Lapsi nauttii tulesta siinä missä aikuisetkin.”

Vartaiden kasaaminen ja grillaus, jälkiruoaksi vaahtokarkkeja, on hänen ehdotuksensa menuksi.

”Jos pihalla on pyöräkatos tai vastaava, hyödynnä sitä tarjoilualueena.”

Airisniemi ymmärtää, että kaikilla ei ole aikaa, halua tai osaamista koristeluihin ja kodin siivoamiseen – ja vielä ennen ja jälkeen juhlien. Tämän takia Airisniemi yrityksensä perustikin. Kun hän tuo teltan rekvisiittoineen kotipihalle ja siivoaa sen pois, osasta laskua voi saada kotitalousvähennystäkin.