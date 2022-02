24 -vuotias Jessica Grundström tarvitsee joka päivä hengityskonetta, pyörätuolia ja katseohjauksella toimivaa tietokonetta.

Suurin osa Grundströmin lihaksista on korvautunut rasvakudoksella eikä hän pysty liikkumaan.

Kahdeksanvuotiaana sairaalaoperaatiossa Grundströmin sydän pysähtyi, ja elvytystilanteessa hänelle piti asentaa hengitystä auttava kanyyli. Operaatiossa Grundströmin äänihuulet vaurioituivat ja hän menetti puhekykynsä. Siitä asti hänellä on ollut henkitorviavanne.

Grundströmin hyvin tuntevat lukevat häntä huulilta. Yhteyttä muihin hän pitää silmillä ohjattavan tietokoneen välityksellä.

Viime aikoina Grundströmiä on hoidettu laitoksessa, vaikka hän haluaisi asua kotona.

Jessica Grundström somettaa katseohjattavalla tietokoneella.

Grundström tarvitsee jatkuvasti ympärivuorokautista hoivaa. Siksi hänelle on tehty hallinnollinen päätös: hengityshalvauspotilaana hoito on maksutonta ja siitä vastaa julkinen sairaala. Hoito järjestetään joko laitoksessa tai kotihoidossa.

Helsingin seudulla hengityshalvauspotilaiden hoito järjestetään Husin sydän- ja keuhkokeskuksen kautta Rekolan ryhmäkodissa tai potilaiden kotona.

Jos hoitoa annetaan kotona, Hus palkkaa työntekijöitä kotihoitorinkiin suoraan tai hankkii työntekijöitä ostopalveluna. Husin vastuulla on tällä hetkellä 13 kotona hoidettavaa hengityshalvauspotilasta.

Vuosien ajan Grundströmin hoito on järjestetty hänen toiveensa mukaisesti kotona Korsossa. Sinä aikana kotihoidon palveluntuottaja on vaihtunut kahdesti.

Jotta Grundströmin hoito voidaan toteuttaa kotona, kotihoitoringissä on oltava viisi hoitajaa. Jos ringistä puuttuu työntekijä vaikkapa vain yhden päivän tai yksittäisen viikonlopun ajan, Grundström siirretään Rekolan ryhmäkotiin, koska hoito ei voi katketa hetkeksikään.

Täällä kotona Grundströmin huoneen seiniä koristavat laulaja Antti Tuiskun kuvat. Tutun yöhoitajan virkkaamat pehmolelut tapittavat sängyn päässä.

Rakas kummipoika ja veljet voivat tulla moikkaamaan silloin kun huvittaa. Somea saa selata iltamyöhään, kuten muutkin saman ikäiset tekevät.

Ryhmäkodissa moni asia on toisin. Grundström kertoo, että hän on kotona tottunut menemään sänkyyn yhdentoista aikoihin, mutta ryhmäkodissa sänkyyn on mentävä paljon aikaisemmin. Ellei äiti ajaisi iltaisin laitokseen tyttärensä seuraksi ja nostaisi tätä vuoteeseen, Grundström pantaisiin sänkyyn illalla jo noin seitsemän maissa.

Ryhmäkodissa sängyssä maatessaan Grundström ei pysty enää käyttämään katseohjauksella toimivaa tietokonetta, koska sopivaa telinettä ei ainakaan vielä toistaiseksi ole ollut saatavilla. Tietokone on Grundströmille tärkeä, koska se on hänen ikkunansa ulkomaailmaan ja keino pitää yhteyttä muihin.

Nämä asiat vaikuttavat siihen, että Grundström kokee voivansa huonosti ryhmäkodissa.

Kotona Jessica Grundströmin sängyn yläpuolelle on kiinnitetty Antti Tuiskun kuvia.

”Ryhmäkodissa olen paljon yksin huoneessa. Kukaan ei seurustele mun kanssa, hoitajat käyvät vain välillä kysymässä, onko kaikki ok. En pääse tapaamaan parasta ystävää enkä kummipoikaani, veljetkään eivät pääse käymään”, Grundström kertoo.

Rekolan ryhmäkodissa läheisten tapaamiseen on viime aikoina vaikuttanut se, että vierailuaikoja on koronapandemian vuoksi rajoitettu. Tilanne on ollut sama kaikkialla Husin vuodeosastoilla, ja se on monista potilaista ja omaisista tuntunut raskaalta.

Yksi syy siihen, että Grundström haluaisi olla omassa kodissaan, liittyy ruokailuun. Grundström saa ravintoa letkun kautta, mutta kykenee syömään, jos häntä autetaan. Kun kotona tekee mieli herkkua, Grundströmille syötetään lempikeksi, kroissantti tai vaikkapa lasagnea.

”Syötävä on ainoa nautinto tällä hetkellä. Haluan myös suun kautta ruokaa, mutta ryhmäkodissa hoitajat eivät syötä.”

Koska Grundströmin kotihoidon ringissä ei ole riittävästi hoitajia, hänen täytyy muuttaa ryhmäkotiin ja se tuntuu hänestä ahdistavalta.

Rekolan ryhmäkoti on keuhkolääkäri Eeva-Maija Niemisen vastuulla oleva yksikkö.

Hän ei voi ottaa kantaa yksittäisen potilaan asioihin, mutta kertoo hengityshalvauspotilaiden hoidosta yleisellä tasolla.

”Jos kotitiimissä on puutosta eikä potilasta voi jättää yksin, hänet on otettava ryhmäkotiin. Tällainen tilanne voi tulla, jos hoitaja sairastuu tai paikkaa ei saada täytettyä”, Nieminen toteaa.

Kotihoitoringin työntekijöiden palkkaamista vaikeuttaa se, että hoiva-alan tilanne ylipäätään on vaikea: työntekijöitä on lähtenyt muille aloille eikä kaikkiin avoinna oleviin tehtäviin saada väkeä. Koronaepidemia on pahentanut entisestään tilannetta.

”Tämän lisäksi täysin avun varassa olevien hengityshalvauspotilaiden hoivatyö on todella haastavaa, ja osa kokee sen hyvin raskaaksi”, Nieminen kertoo.

Jotkut hoitajat pitävät itsenäisestä työstä, mutta Niemisen mukaan useimmin hengityshalvauspotilaiden hoitotyötä halutaan tehdä mieluummin niin, että ympärillä on työkavereita. Jotkut hoitajat kokevat omaisten helpottavan ja toiset taas vaikeuttavan hoivatyötä. Henkilökemiatkin vaikuttavat kokemukseen.

”On erilaista olla töissä potilaan kotona yksin ilman työyhteisöä kuin sairaalassa. Yleisesti hengityshalvauspotilaiden kotitiimeihin on vielä vaikeampaa saada hoitajia kuin sairaalaan, vaikka Rekolassakaan kaikki paikat eivät ole täynnä”, Nieminen toteaa.

”Joskus kotihoitorinkiin ei yrittämisestä huolimatta saada riittävästi tekijöitä, eikä kyse ei ole siitä, että Hus ei näin haluaisi vaan päin vastoin yrittää kyllä saada työntekijöitä. Jos näin käy, ymmärrän, että se on valtava pettymys. Silloin täytyy vain sinnikkäästi jatkaa työntekijöiden rekrytointia ja toivoa, että kotirinki vielä saadaan pystyyn.”

Jessican äiti Marina Grundström sanoo, että hänelle on kerrottu, että työntekijät eivät halua tulla heille. Äidin mielestä tämä ei pidä paikkaansa: osa voi näin ajatella, mutta hänen mukaansa on myös työntekijöitä, jotka tulevat mielellään.

”Minulle on sanottu, että työntekijät kokevat minut haasteelliseksi ja että puutun hoitotyöhön”, Marina Grundström kertoo.

”Totta kai puutun, teen kaikkeni Jessican puolesta enkä usko, että sellaista vanhempaa onkaan, joka ei tekisi, jos oma lapsi olisi samanlaisessa tilanteessa.”

Äiti kokee, että aikuispuolella suhtautuminen häneen on muuttunut.

”Kun Jessica oli vielä alaikäinen, apuni ja tietämykseni otettiin hyvin vastaan.”

Marina Grundström myöntää, että välillä väsyksissä tulee esitettyä asioita turhan kärjekkäästi.

”Mutta jos huomaan esimerkiksi lääkkeenantovirheen niin, pakkohan siitä on sanoa”, lähihoitajana päivisin Jorvissa lastenosastolla työskentelevä Marina toteaa.

Jessica Grundströmin mielestä se, että jotkut kokevat äidin vaikeaksi, ei saisi vaikuttaa hänen hoitoonsa.

Jessica Grundströmin huoneessa on lokerikko hoitotarvikkeille ja -välineille.

Jessica Grundströmillä on henkilökohtainen avustaja, mutta jos hän muuttaa ryhmäkotiin, avustajan kanssa vietetty aika vähenee.

Tämä johtuu siitä, että asuinpaikka vaikuttaa tukitoimiin eikä päällekkäistä palvelua myönnetä.

Nyt henkilökohtainen avustaja on ollut Jessican käytössä 105 tuntia kuukaudessa. Äidin mukaan suullisesti on puhuttu 30 tunnista, jos Jessica siirtyy pysyvästi ryhmäkotiin. Päätöstä asiasta ei ole vielä tehty.

”Yleisesti voi sanoa, että jos asuinpaikassa on jo henkilökuntaa, jonka tehtäviin kuuluu auttaa joissain asioissa kuten ruokailussa, samoihin tehtäviin henkilökohtaista apua ei voi saada”, selittää palvelupäällikkö Aila Halonen Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalveluista. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla eikä ota kantaa Jessican tapaukseen.

Kun on kykenemätön liikkumaan, ei voi puhua ja on koko ajan hengityskoneessa, henkilökohtaisen avustajan kanssa vietetty aika on ollut Grundströmille tärkeää. Se tuo sisältöä, seuraa ja tekemistä päiviin.

Kesäaikaan hän on esimerkiksi käynyt avustajan kanssa invataksilla Järvenpäässä jäätelöllä.

”Jos avustajatunnit menee minimiin, viimeinenkin elämän ilo häviää.”