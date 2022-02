Helsingistä lähtenyt K-juna kääntyi perjantaina lentoasemalle, vaikka sen piti jatkaa suoraan eteenpäin kohti Korsoa. VR selittää, mistä on kyse.

Matkustajat nousivat perjantaina iltapäivällä Helsingistä K-junaan.

Hiekkaharjun jälkeen junassa kuulutettiin seuraavan pysäkin olevan Koivukylä. Tieto näkyi myös sekä junan katosta roikkuvasta näyttötaulusta että istuinten yläpuolella olevasta näytöstä, joka tiedotti matkan etenemisestä pysäkki kerrallaan.

Toimittajakin keskittyi kirjan lukemiseen ja yllättyi melkoisesti, kun havaitsi junan sukeltavan tunneliin. Kohta junassa kuulutettiin, että seuraava pysäkki on Korso, ja juna pysähtyi lentoaseman pysäkille.

Miksi K-juna seikkaili perjantaina lentoasemalla, VR:n viestinnän asiantuntija Julia Stolp?

”Aina ennen matkaa junan runkoon syötetään matkustustiedot, josta tulevat junan näyttöjen tiedot ja junan kirjaintunnus, mikä junassa näkyy ulkopuolella, sekä kuulutukset. Teknisen vian vuoksi tiedot eivät päivittyneet juna takimmaiseen runkoon. Juna oli oikeasti I-juna.”

Mikä se tekninen vika oli?

”En saa ihan tarkkaa tekniikkaa kertoa, mutta se johtui siitä, että yhdistetään useampi junarunko. Sen rungot ovat olleet reitillä ennen yhdistämistä, ja sen vuoksi kuulutukset eivät ole päivittyneet koko junaan ennen lähtöä.”

Onko K-juna aikaisemmin seikkaillut lentoaseman tienoilla?

”Ei. Ja tämäkin juna oli ihan oikealla reitillä, vain rungon tiedot olivat väärin. Ei ole ollut turvallisuusriskiä sen vuoksi, että reitti olisi ollut väärä.”

Onko tämä tämmöinen yleistäkin?

”Tämä on tosi harvinainen yksittäistapaus, että näin on käynyt. Sitä selvitetään, miksi tämmöinen vika on ollut.”

Kyseessä ei siis ollut inhimillinen, vaan pelkästään tekninen vika?

”Kyllä, pelkästään tekninen vika. Junan kuljettaja on syöttänyt oikeat matkustustiedot, mutta jostain syystä ne eivät ole päivittyneet.”

Jos I-junan takapää pystyy ikään kuin itsenäisenä yksikkönä kulkemaan K-junana, onko vaarana, että se saattaisi irrottautua ihan fyysisestikin siitä etupäästä?

”Tämä ongelma ei liity junien kiinnitykseen, kalusto on ollut turvallinen. Rungot eivät voi irrota toisistaan kesken matkan. Tämä on ollut matkustajille ikävä asia ja pahoittelemme heille aiheutunutta haittaa.”

Eikö junan kuljettaja huomannut asiaa?

”Kuljettaja ei tiennyt, että junassa oli väärät kuulutukset ja tiedot. Vasta lentoasemalla asian havainnut konduktööri soitti hänelle.”

Junan kaikki näytöt ja kuulutukset harhauttivat matkustajat uskomaan, että he ovat K-junassa. Useat matkustajat joutuivat odottamaan lentoasemalla junaa takaisin Hiekkaharjuun ja odottamaan siellä uutta K-junaa Keravalle.

Junassa ei ollut konduktööriä, jolta asiaa olisi voinut kysyä. Mitä tämmöisissä tilanteissa matkustajan pitäisi tehdä?

”Kuljettajaan saa tarvittaessa yhteyden sisäänkäyntien lähettyvillä olevalla sos-puhelimella. Siinä on nappi, mitä painamalla saa yhteyden ohjaamoon. Ne ovat lähtökohtaisesti hätätilanteita varten, mutta niitä saa käyttää myös tämmöisissä tilanteissa.”

Mietin, miksen huomannut laiturinäytöstä nousevani K-junan sijasta I-junaan.

”Lähtöraiteelta, josta juna lähti, oli rakennustyömaan vuoksi laiturinäyttö pois käytöstä. Eli sillä raiteella matkustajat olivat pelkästään junan rungossa olevan tiedon varassa. Tämä on ollut monen tekijän aiheuttama epäonninen tilanne. Kannattaa täyttää meidän verkkosivujemme korvauspyyntölomake, jos tästä on aiheutunut korvattavaa.”

Voiko siitä saada korvausta, jos on menettänyt puoli tuntia kallista vapaa-aikaa?

”Asiakaspalvelu katsoo asiat tapauskohtaisesti.”

Vapaa-aikaa ei ole valmiiksi hinnoiteltu?

”Kannattaa laittaa viestiä asiakaspalveluun sen lomakkeen kautta.”