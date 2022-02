Vantaan nuorisovaltuuston puheenjohtaja haluaa, että kaikki vantaalaisnuoret tietävät, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

Kun Filip Godlewski,18, valmistautui pitämään puhetta Vantaan valtuustossa tammikuussa, häntä hermostutti. Puhe ei ollut Godlewskin ensimmäinen valtuustossa, mutta se oli ensimmäinen Vantaan nuorisovaltuuston puheenjohtajana.

Tällä kertaa myös puheen aihe oli Godlewskille erityisen merkityksellinen: hän puhui koulukiusaamisesta.

Siitä, miten kiusaamista ei saisi kutsua kiusaamiseksi, vaan kyse on väkivallasta. Siitä, miten siihen on puututtava nopeammin ja tehokkaammin. Siitä, miten Vantaalla kouluväkivallan ehkäisyssä on osittain epäonnistuttu, koska viimeisen parin vuoden aikana on tapahtunut kauheita kiusaamistapauksia.

Godlewskin puhe koulukiusaamisesta kesti vain pari minuuttia.

Sen sijaan koulukiusaaminen, jonka kohteeksi Godlewski joutui yläkoulussa, kesti liian kauan.

”Lopulta päädyin vaihtamaan koulua.”

Kiusaaminen alkoi, kun Godlewski vaihtoi alakoulusta yläkouluun ja joutui luokalle, jossa hänellä ei ollut yhtään kaveria.

Syytä kiusaamiselle Godlewski ei tiedä. Ehkä se johtui siitä, että Godlewski on puoliksi tummaihoinen, ehkä ei. Ehkä hän vain sattui olemaan väärässä paikassa väärään aikaan.

”Tilanne oli yksi vastaan 25. Vaikka kaikki eivät kiusanneet, ei kukaan myöskään puolustanut.”

Godlewskin mielestä on ironista, että koulussa painotetaan sitä, miten siellä puututaan heti kiusaamistapauksiin ja kehitetään uusia malleja kiusaamistapausten ratkaisuun.

Godlewskin oma kokemus oli toisenlainen.

”Puhutteluja oli niin paljon, että lopulta opettajatkin väsyivät niihin. Mikään ei muuttunut. Opettajien kannalta oli varmasti helpointa, että he pääsivät eroon kiusatusta. Mutta sen ei pitäisi mennä niin, että kiusattu joutuu vaihtamaan koulua.”

Godlewskin tapauksessa oppilaitoksen vaihto oli kuitenkin hyvä päätös. Kiusaaminen loppui siihen ja hän alkoi jälleen viihtyä koulussa.

”En tiennyt, että koulussa voi olla niin kivaa.”

Uudessa yläkoulussa Godlewski lähti mukaan oppilaskunnan toimintaan ja päätyi pian oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi. Siitä rohkaistuneena hän haki myös Vantaan nuorisovaltuustoon ja pääsi läpi.

Asolassa asuva Godlewski opiskelee merkonomiksi Business College Helsingissä. Myöhemmin suunnitelmissa on hakea yliopistoon opiskelemaan yhteiskuntatutkimusta tai sosiaalitieteitä.

Godlewskillä on kova halu vaikuttaa asioihin. Osittain halu vaikuttaa nousee omista kokemuksista. Kiusaamiskokemukset eivät saaneet häntä lamaantumaan vaan toimimaan.

”Olen aina ollut sellainen, että jos olen nähnyt jossakin epäkohdan, olen yrittänyt muuttaa sen.”

Godlewskiä harmittaa se, että nuorisovaltuuston toiminta on vantaalaisnuorille niin tuntematonta.

”He eivät tiedä, että me voimme oikeasti vaikuttaa asioihin. Monille tulee yllätyksenä esimerkiksi se, että meillä on edustus melkein kaikissa lautakunnissa sekä kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa.”

Vantaalaisnuorten vaikuttamismahdollisuudet ovat poikkeuksellisen hyvät, koska kaikissa kunnissa nuorisovaltuutetuilla ei ole paikkaa valtuustossa tai hallituksessa.

”Olen ylpeä siitä, että saimme nuorisovaltuutetuille paikat myös niihin.”

Esimerkkinä asioista, joihin nuorisovaltuusto on ottanut kantaa, Godlewski mainitsee kymppiluokan keskiarvorajan nostamisen estämisen. Vantaan opetuslautakunta oli aikanaan päättänyt, että kymppiluokalle hakevien keskiarvon tulisi olla vähintään 6,7. Kaupunginhallitus kuitenkin muutti päätöstä ja poisti keskiarvorajan.

Nuorisovaltuusto on myös tehnyt aloitteen, että toisen asteen oppilaitoksissa tarjottaisiin oppilaille välipalaksi hedelmiä.

Godlewskin mukaan romukoppaan joutaisi myös käsitys, että nuorisovaltuustossa toimiakseen pitäisi olla jotenkin erityisen fiksu tai poliittisesti valveutunut.

”Kaikkea ei voi osata etukäteen, mutta uusia valtuutettuja autetaan.”

Nuorisovaltuutetuilla on kummivaltuutettuja, joiden tehtävä tukea ja auttaa uusia valtuutettuja. Lisäksi kokeneemmat nuorisovaltuutetut järjestävät leirejä, joissa he kouluttavat keltanokkia.

Oman kautensa päätavoitteena Godlewski pitää nuorisovaltuuston tunnettavuuden lisäämistä. Se, millä keinoin tavoitteeseen päästään, on vielä mietinnässä.

Godlewski haluaa, että nuoret vaikuttavat asioihin myös tulevissa aluevaltuustoissa.

”On tärkeää, että nuoria kuunnellaan, kun heitä koskevia palveluja, kuten esimerkiksi mielenterveyspalveluja, kehitetään.”

Nuorisovaltuustossa kukaan nuori ei saa edustaa mitään puoluetta. Myöhemmin moni nuorisovaltuustossa istunut lähtee kuitenkin mukaan politiikkaan. Godlewski ei vielä halua ottaa asiaan kantaa.

”Yritän elää hetkessä. Politiikka voisi olla yksi vaihtoehto, mutta on muitakin tapoja vaikuttaa, kuten esimerkiksi järjestötoiminta tai aktivismi.”