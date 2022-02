Vantaan pohjoiskolkassa sijaitsee kylä, jonka nimi on Reuna. Siellä asukkaat lainaavat maitoa naapurilta, tekevät toistensa lumityöt ja tervehtivät kaduilla. Miten tämä idylli on mahdollinen?

Terveisiä Reunalta!

Tai oikeastaan Reunasta, paikalliset osaavat heti korjata.

Olemme pääkaupunkiseudun uloimman pohjoiskolkan veikeän nimisessä pikkukylässä, aivan Vantaan ja Nurmijärven rajaseudulla.

Linnuntietä Helsingin keskustaan on matkaa 25 kilometriä, mutta nyt ei haikailla keskustan perään.

Tarkoituksemme on tutustua pieneen kylään ja sen ihmisiin.

Minkälainen paikka on Reuna?

Ensin kuuluvat koirat.

Ne haukkuvat, räksyttävät ja murisevat uteliaasti aitojen takana.

Kapean tien laidoilla on vanhoja omakotitaloja ja suuria pihoja, ja lähes jokaisen portin pielessä ulvoo utelias karvaturri.

Mutta mistähän paikallisia ihmisiä löytäisi?

Ensimmäinen herra kurkkaa uteliaana portailta.

Toimittaja ja kuvaaja on jo huomattu, sillä tuntemattomat pistävät täällä heti silmään.

”Hesarista olemme”, ehdin huikata, kun mies lähestyy portin pieltä.

Hän ei halua turhia turista, mutta sen hän kertoo, että Reuna on rauhallinen paikka.

Sitten mies neuvoo kylän virallisen puhemiehen osoitteen. Josko myöhemmin ennättäisimme sinnekin.

Leila Laurentti-Lavonen lapsuudenkotinsa rappusilla.

Kadun toisella puolella vaalean omakotitalon pihalla lumitöissä sattuu juuri olemaan Leila Laurentti-Lavonen.

”Voi, minä en enää asu täällä, muutin vuonna 1984 pois. Mutta äitiäni käyn joka toinen päivä auttamassa”, hän kertoo.

Hänen vanhempansa, nyt 95-vuotias äitinsä ja jo edesmennyt isänsä, rakensivat Laurentti-Lavosen takana nököttävän talon kuusi vuosikymmentä aikaisemmin pusikkoiselle tontille.

Laurentti-Lavosen lapsuus Reunassa oli ihanaa.

Naapurit olivat tuttuja, ympäristö oli turvallinen. Teininäkin Reunassa vielä viihtyi, vaikka ajokortin saaminen muutti lopulta kaiken: Reunasta pääsi vihdoin omin avun pois.

Sellaista on monen nuoren elämä suomalaisissa pikkukylissä.

Reunassa on kolme tietä: Reunatie, Reunakuja ja Reunarinne

Reuna näyttää hyvin perinteiseltä omakotitaloalueelta peltojen ja metsien keskellä.

Pihojen perillä on puuliitereitä, trampoliineja ja omenapuita. On pyykinkuivaustelineitä, marjapensaita ja leikkimökkejä. Maakellareita ja lintulautoja.

Ja silti pihat ovat väljiä. Uudemmilla alueilla samankokoisille tonteille olisi todennäköisesti rakennettu monta taloa.

Reunan ensimmäiset talot on rakennettu 1960 ja 1950 -lukujen taitteessa. Pieniin pirtteihin on myöhemmin lisätty siipi jos toinenkin. Kylän uusimmat talot on rakennettu aivan viime vuosina.

Kiinteistöjä Reunassa on tuoreimman kirjanpidon mukaan yhteensä 68, tosin osa niistä on kylmänä. Asukkaita kylässä on suurin piirtein 130.

Teitä Reunassa on kolme: Reunatie, Reunakuja ja Reunarinne. Nyt ne ovat tietysti lumen peitossa, mutta kesäisin teiden pinta on haljennut ja möykkyinen.

Sieltä Reunatietä pitkin reippaileekin pariskunta Anneli ja Pentti Konttinen.

Minkälainen paikka Reuna oikein on?

”Tää on siisti mesta”, sanoo Pentti Konttinen paksulla stadin slangilla.

Konttiset ovat olleet reunalaisia viimeiset 34 vuotta. Siksipä he ovatkin sopivia oppaita Reunan kierrokselle.

Konttisten tuttu kävelylenkki kiertää kylän itäpuolen metsien halki. Siellä pariskunta voi esitellä Reunan parhainta puolta: luontoa.

Pentti ja Anneli Konttisen elämä Reunassa ei käy tylsäksi. Aktiviteetteja riittää luontoretkistä puutarhatöihin ja lumenluontiin. ”Minulla menee päivittäin 6-7 tuntia, kun teen lumityöt”, Pentti Konttinen kehuu.

Metsässä he ovat nähneet hirviä, jäniksiä ja kaikenlaisia lintuja. Ilveksen tassunjäljetkin he näkivät kerran hangella.

Ja kas, nyt Reuna pistää ehdottomasti parastaan: aurinko paistaa kirkkaasti ja lumi on valkoista.

Tämä on varsinainen maalaisidylli! Pellotkin siintävät puiden takana.

Sitten lentokone lentää matalalta yli, ja kapealla polulla tulee kompuroitua.

Mitä muuta Reunassa voi tehdä, kuin kävellä metsässä?

”Halonhakkuuta ja nurmikonleikkuuta”, Pentti Konttinen nauraa.

Kun Konttisten perhe muutti Reunaan Vantaan Kaivokselasta vuonna 1987, perheen pojilla oli yksi ehto: he suostuisivat muuttamaan, jos kylässä olisi urheilukenttä.

Sellainenhan onneksi löytyi.

Urheilukenttä on edelleen kylän sydän. Keskellä arkipäivää se kylläkin uinuu, sillä Reunan lapset ovat koulussa, osa Seutulassa ja osa Kivistössä.

Kaikkia kylän nuorimpia asukkaita 75-vuotiaat Konttiset eivät enää tunne. Konttisista on tulossa kylän senioreita, sillä viime vuosina Reunaan ovat löytäneet lapsiperheet.

Reunan keskus on jo vuosikymmenten ajan ollut urheilukenttä. Talvella kentällä on luistelujää ja kesäisin sillä pelataan lentopalloa. Toisinaan kentällä järjestetään kyläjuhlia.

Reunaan mahtuu yleensä yksi puheenaihe kerrallaan. 1990-luvulla se oli voimalinja, joka halkoi kylän.

Korkeat, jopa nelikymmenmetriset teräspylväät rakennettiin läpi Reunan, vaikka asukkaat vastustivat voimalinjaa.

Tuossahan voimalinja törröttää edelleen massiivisena talojen yllä, mutta asukkaat ovat jo hiljalleen tottuneet siihen.

Minkäs asialle mahtaa, kun maisema kerran on pilattu, monet taitavat miettiä.

Tällä hetkellä kyläläisiä puhuttaa kaksi asiaa: viereiselle Riipiläntielle vihdoinkin rakennettava kevyen liikenteen väylä, sekä kunnallistekniikka, jota rakennetaan uuden väylän yhteydessä.

Riipiläntielle tehdään vihdoinkin kauan kaivattua kevyen liikenteen väylää. Reunan asukkaiden mukaan Riipiläntie on viime vuosina muuttunut entistä vaarallisemmaksi, sillä liikennemäärät ovat lisääntyneet ja moni ajaa tiellä ylinopeutta.

Anneli Konttinen kertoo, että kevyen liikenteen väylää lupailtiin vilkkaalle ja vaaralliselle tielle jo vuonna 1994.

Kunnallistekniikkakin on odotettu. Sen ansiosta Reuna yhdistetään vihdoinkin yleiseen vesijohto- ja viemäriverkostoon, ja kadut saadaan kuntoon, mutta mitä muuta se tarkoittaa kylälle?

”Toivottavasti tänne ei rakenneta kerrostaloja”, Konttinen tuumaa.

”Olemme olleet täällä kuin Herran kukkarossa.”

Reunan opastuskierros on tullut päätepisteeseen. Tuolla näkyy jo Konttisten räikeän vihreän värinen talo.

”Meidän oli tarkoitus maalata talo heti muutosta seuraavana kesänä”, Pentti Konttinen kertoo hyväntuulisesti.

Kävi kuitenkin niin, että jotenkin perhe tottui väriin. Nyt seinät ovat saaneet jo kolmasti samaa vihreää pintaansa.

Konttisten kierroksella on vielä yksi piste: heidän autotallinsa.

Se on täynnä moottoriurheiluun liittyvää rekvisiittaa: kypäriä, lippalakkeja, valokuvia ja lehtileikkeitä. Lippulappusia, työkaluja ja muita härveleitä.

”Älä nyt niitä kaikkia esittele”, Anneli Konttinen parahtaa miehelleen nauraen.

Konttisten perheelle oli tärkeää, että uudessa kodissa olisi tilaa harrastaa moottoriurheilua. Ja tilaahan Reunassa riittää.

Omalla pihalla ja autotallissa sai rassata, öljytä ja säätää moottoreita. Se oli koko perheen yhteinen juttu.

Pentti Konttinen raahaa autotallin ylpeyden ulos aurinkoon.

Pentti Konttisen silmäterä on autotallissa lepäilevä motocross-pyörä.

Vihreä motocross-pyörä näyttää siltä, kuin sillä pääsisi vieläkin ajamaan tuhatta ja sataa, vaikka edellisen kerran pyörällä on kisattu vuosikymmeniä sitten.

”Tällä on ajettu yksi SM-mitali”, Pentti Konttinen kertoo ylpeästi.

Muutaman talon päässä Konttisista asuu Reunan omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Juha Lapinkivi, se kylän virallinen puhemies.

Hän on juuri lähdössä työtapaamiseen, mutta ehtii rupatella pienen hetken kylän asioista.

Juha Lapinkiven mukaan moni reunalainen kehuu alueen rauhallisuutta sekä luontoa. Hänen oma perheensä muutti Reunaan vuonna 2006: ”Tuli rakennettua kerralla kaksi kertaa, ensimmäisen ja viimeisen kerran. Mutta hyvä ja opettava kokemus se oli oli kuitenkin.”

Lapinkivi kertoo, että Reunan asumisviihtyvyyteen on panostettu viime vuosina.

Kylän urheilukentälle on rakennettu pieni pihavaja, josta kyläläiset voivat hakea käyttöönsä esimerkiksi urheiluvälineitä, erilaisia pelejä, tuoleja tai grillaustarvikkeita.

Ja sitten on tuo Riipiläntien uusi pyörätie, jota pitkin pääsee kätevästi vaikka Kivistöön tai lähikylään Männikköön. Ehkä alueesta voisi tulla suosittu liikuntapaikka, Lapinkivi suunnittelee.

Reuna vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta. Mikä on sen salaisuus?

”Yhdessä tekeminen ja yhteisten asioiden hoitaminen. Itse olen pyrkinyt yhdistyksessä kannustavaan toimintaan, eli hoidetaan yhdessä alueen asioita iloisella mielellä ja opitaan uutta”, Lapinkivi sanoo.

Lapinkiven naapurista kuuluu, kuinka lapio iskee lumeen. Lumitöitä tekee yksi Reunan pitkäaikaisimmista asukkaista, 86-vuotias Helmi Ahonen.

Helmi Ahosta ei haittaa tehdä lumitöitä. Se harmittaa, että kevyen liikenteen väylää rakennetaan Riipiläntielle vasta nyt, kun Ahonen ei enää ole parhaassa liikuntakunnossa.

Hankeen pitäisi saada kaivettua reitti ainakin lintulaudalle ja maakellarin ovelle, mutta lunta on tullut tavattoman paljon.

Naapuri on jo tehnyt lumityöt suurelta alalta pihaa, mutta Ahonen ei tohdi pyytää naapuria luomaan ihan kaikkea lunta.

Tällaista elämä Reunassa taitaa olla: toisia autetaan. Kaduilla moikataan ja kananmunia lainataan.

Pidetään silmällä toinen toista.

Ahonen muutti perheineen Helsingin Munkkiniemestä Reunaan jo yli 50 vuotta sitten.

Naapuritonteilla oli siinä vaiheessa vasta pieniä mökkejä, jotka laajenivat vähitellen isoiksi omakotitaloiksi.

Ahosetkin asuivat aluksi Reunan toisella puolella pienemmässä pirtissä.

Myöhemmin perhe rakensi nykyisen, suuren tiilitalon.

Silloin alkuun palveluita löytyi lähempää, Ahonen muistelee. Riipilässä oli useampikin kauppa, ja omalla kylällä toimi kioski.

Jossakin vaiheessa kauppa-auton käynnit harvenivat ja loppuivat Reunassa kokonaan. Kirjastoautokin kävi viimeisen kerran kesällä 2015.

”Nyt täällä ei ole enää mitään”, 86-vuotias Ahonen sanoo.

”Paitsi jäätelöauto käy välillä”, hän hymyilee ja tarttuu taas lapioon.

Aurinko paistaa. Idyllissä on kaikki hyvin.

Lue lisää muista harvojen tuntemista vantaalaisalueista:

”Täällä on hyvä meininki” – Vantaalla piilottelee 85 asukkaan idylli, jollaista ei uskoisi metropolissa näkevänsä

Järvisen suvun isä käveli neljä kilometriä vesi­sateessa työ­haastatteluun ”Jumalan selän taakse” – Silloin kukaan ei olisi uskonut, että tuo syrjäinen kolkka nousee perheiden suosioon

Tässä vantaalaisessa kylä­miljöössä on epä­todennäköinen keidas: Se on turkkilaisten pitämä pizzeria, jonne ihmiset vaeltavat satojen kilometrien päästä