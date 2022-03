Raitiovaunuista tuomista liikennevaloista viidesosa tulee Hakunilan alueelle. Mitä siitä tuumaavat aivan tavalliset kuskit?

”Ei herranjestas, autoilijat eivät tule tykkäämään”, puuskahtaa Hakunilassa asioiva Päivi Kettunen.

Hän on juuri kuullut, että Hakunilantielle saattaa tulla raitiotien seurauksena yli kymmenet uudet liikennevalot.

Päivi Kettusen mielestä Vantaa ei tarvitse raitiotietä. ”Ehdottomasti ei, se tuo turhia kustannuksia Vantaalle. Rahat voisi käyttää johonkin muuhun.”

Nyt Hakunilan keskustassa on vain yhdet liikennevalot Kyytitien ja Hakunilantien risteyksessä. Kun ne on ohitettu, autoilijat voivat ajaa yhtä soittoa aina Kehä III:lle asti ilman että joutuvat välttämättä pysähtymään missään.

Jos pikaraitiotie tulee, se muuttaa Vantaalla monen alueen liikennettä. Hakunila on yksi alueista, joissa julkista liikennettä käyttävien liikkuminen helpottuu mutta autoilijoiden ei.

Tämä on linjassa Vantaan kaupungin strategian kanssa, jossa yksi tavoitteista on hiilineutraali kaupunki. Eräs keino kohti hiilineutraaliutta on vähentää liikenteen tuomia päästöjä. Tavoitteena on, että yhä useampi vantaalainen käyttäisi julkisia liikennevälineitä.

Jukka Huokuniemestä on mahtavaa, että raitiotie kiertää Hakunilan kautta. ”Eläkeikä ei ole enää kaukana, ja aion käyttää ratikkaa tulevaisuudessa.”

Yksi julkisten käyttöön siirtymistä harkitseva on hakunilalainen Jukka Huokuniemi.

”Minulla on auto, mutta bensa alkaa olla niin kallista, että pian pitää siirtyä julkisten käyttöön. On mahtavaa, että ratikka tulee sopivasti helpottamaan hakunilalaisten elämää.”

Huokuniemeä ei haittaa, vaikka raitiotie hidastaakin autoilua ja tuo mukanaan uusia liikennevaloristeyksiä.

”Liikenneturvallisuuden vuoksi on hyvä, että uusia liikennevaloja tulee.”

Hakunila ei ole ainoa paikka, johon tulee raitiotien seurauksena lisää liikennevaloja. Vantaan ratikan hankejohtajan Tiina Hulkon mukaan liikennevaloja tulee lähes kaikkiin paikkoihin, joissa raitiotie risteää autotien kanssa.

”Yhteensä uusia liikennevaloja tulee Vantaalle noin viidetkymmenet.”

Tällä hetkellä Vantaalla on noin 160 liikennevalo-ohjattua risteystä tai ylityspaikkaa.

Kaikkien uusien valojen tarkkoja paikkoja ei ole vielä määritelty, mutta se tiedetään, mihin valoja tulee paljon.

”Hakunilaan, Aviabulevardille ja Tikkurilan keskustaan. Tietotielle tulee monet valot pienelle pätkälle, samoin Osuustielle”, Hulkko luettelee.

Uusia liikennevaloja tarvitaan, jotta raitiotien kulusta saadaan sujuvampaa. Lisäksi niitä tarvitaan Jukka Huokuniemen mainitsemasta syystä: turvallisuuden vuoksi.

Tiina Hulkon mukaan tavoite on, ettei raitiotien reitillä ole yhtään valo-ohjaamatonta risteystä, jossa autolla voisi kääntyä vahingossa raitiovaunun alle.

”Esimerkiksi vasemmalle käännyttäessä voi olla vaikea nähdä takaa tulevaa ratikkaa.”

Tällaisia risteyksiä on erityisesti Hakunilassa paljon, koska raitiovaunu kulkee siellä keskellä tietä.

Vantaan kaupungin katu­suunnitelma­luonnoksista voi nähdä, että Hakunilantielle valoja tulee lähes kaikkiin sen varrella oleviin risteyksiin. Esimerkiksi Kimokujalta, Raudikkokujalta, Oritieltä ja Hiirakkotieltä tulevien matkaa ohjaavat tulevaisuudessa liikennevalot.

Rauni Manner ei itse autoile, joten raitiotie on tervetullut lisä joukkoliikennepalveluihin. Manner myös toivoo, että sen ja liikennevalojen myötä Hakunilantien liikenne rauhoittuu.

Se, että autoilijoiden vauhti hidastuu tulevaisuudessa Hakunilantiellä, ei haittaa lähistöllä asuvaa Rauni Mannerta.

”Hakunilantiellä mennään lujaa etenkin iltaisin ja viikonloppuisin. Sisälle asti kuulee, kun renkaat vinkuvat. On hyvä, jos liikennevalot rauhoittavat liikennettä.”

Hakunilantien rauhoittaminen on Tiina Hulkon mukaan ollut paikallisten asukkaiden toiveena jo pitkään.

”Muutama vuosi sitten alueelle tehtiin kaavarunko, jonka tavoitteena on liikenteen vähentäminen Hakunilantiellä. Etenkin läpiajoa Kehä III:lle Hakunilantien kautta pyritään vähentämään.”

Monilla hakunilalaisilla on vahva mielipide joko raitiotien puolesta tai sitä vastaan. On myös niitä, joita asia ei liikuta suuntaan tai toiseen.

Ragnar Krooni aikoo ajaa omalla autolla myös jatkossa. ”Olen käyttänyt julkista liikennettä ehkä yhden kerran viiden vuoden aikana.”

Puoli vuotta sitten alueelle muuttanut Ragnar Krooni ei tiennyt ennen toimittajan kysymystä, että alueelle edes suunnitellaan raitiotietä.

”Olen Virosta kotoisin enkä lue suomalaisia sanomalehtiä tai seuraa suomalaista mediaa.”

Kroonin mielestä raitiotien tulo on hyvä juttu, vaikka itse hän ei aio sitä käyttää.

”Minulla on oma auto, ja aion ajaa sillä vastaisuudessakin. Muutamat uudet liikennevalot eivät minua haittaa – ehdin kyllä odotella niiden vaihtumista vihreäksi.”

Parhaillaan raitiotie on vielä suunnittelu­vaiheessa. Kaupunginvaltuusto tekee lopullisen rakentamispäätöksen ensi vuonna.