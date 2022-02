Vantaalaisen Jaana Huhdan pyörämatka tanssitunnille vilisi vaaroja, mutta päreensä hän poltti vasta napista, jota on pakko painaa, vaikka se olisi lumikasan keskellä.

Tiistaina helmikuun kahdeksantena päivänä Tilastokeskuksen yliaktuaarin Jaana Huhdan kärsivällisyys oli koetuksella.

Huhta pyöräilee joka tiistai kotoaan Vantaan Aviapoliksesta Simonkylään tanssitunnille. Matkaa kertyy neljästä viiteen kilometriä.

Lunta pyrytti paljon, eikä pyöräteitä oltu aurattu. Huhta joutui pyöräilemään suuren osan matkasta ajoradalla, mikä oli pelottavaa. Autojen keskellä Huhta mietti, että olisi ehkä sittenkin pitänyt mennä bussilla. Nuorempana sellainen ajatus ei olisi tullut Huhdan mieleenkään, mutta nyt tuli.

Huhta kuitenkin selvisi pyörämatkastaan. Mutta viime metreillä, kun määränpää jo näkyi tien toisella puolella, hän menetti hermonsa ja suorastaan raivostui.

Huhta julkaisi Twitterissä kuvan näystä, joka oli raivostuttanut häntä. Kuvassa on pylväs, jossa on painonappi. Jotta pyöräilijä tai kävelijä pääsee ylittämään kadun, hänen on painettava nappia. Muuten valo ei vaihdu punaisesta vihreäksi.

”Vihaan painonappeja, vihaan niitä sydämeni pohjasta”, Huhta sanoo.

Huhdasta on epäreilua, että kevyen liikenteen väylien kulkijoiden täytyy mennä painamaan nappia ja ikään kuin anella kadun ylitystä, kun autot pääsevät etenemään noin vain ilman mitään nappien paineluja.

”Ja usein valo vaihtuu napin painamisen jälkeen vihreäksi niin hitaasti, että sitä ennen väylä on jo vapaa. Mutta en minä voi päin punaisiakaan mennä, vaikka autoja ei edes näkyisi, koska en halua näyttää huonoa esimerkkiä lapsille ja nuorille, joita liikkuu paljon juuri noilla main”, Huhta sanoo.

Mutta pelkkä painonappipylvään olemassaolo ei olisi suututtanut Jaana Huhtaa niin paljon, että hän olisi sen vuoksi laatinut Twitter-julkaisun.

Nyt asiaan yhdistyi se, että painonappipylvään ympärillä oli paksu lumikasa. Kasa näytti kaiken lisäksi siltä, että se oli ollut siinä jo tovin.

”Ensin pakotetaan painamaan sitä nappia ja sitten sen painaminen tehdään vielä erittäin hankalaksi ja esimerkiksi huonojalkaisille vanhuksille jopa vaaralliseksi", Huhta sanoo.

Jaana Huhta haluaa korostaa, ettei hän ole katkera autoilijoita kohtaan eikä missään nimessä haluaisi, että hekin joutuisivat painamaan nappeja, jotta pääsisivät etenemään. Hänelläkin on auto.

”Toivon ainoastaan, että vihreät vaihtuisivat tasaisesti autoille ja muille kulkijoille ja että näistä pömpeleistä päästäisiin eroon nykyteknologian avulla.”

Kuvia huonosti auratuista kohteista voi lähettää Vantaan kaupungille. Kuvassa korsolainen kevyenliikenteen väylä tiistaina 15.2.2022.

Vantaan kaupungin liikenneinsinööri Heikki Alkila ymmärtää painonappeihin kohdistuvan vihamielisyyden.

”Painonapit hidastavat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumista, se on ihan selvä”, Alkila sanoo.

Painonappeja käytetään Alkilan mukaan paikoissa, joissa muut vaihtoehdot aiheuttaisivat muulle liikenteelle liikaa ylimääräisiä viivytyksiä.

Autoliikenteen sujuvoittamiseksi käytetään tunnistimia, jotka tunnistavat risteystä lähestyvän auton ja vaihtavat valon vihreäksi. Tunnistuslaitteilla voidaan tunnistaa myös jalankulkijoita ja pyöräilijöitä.

Tunnistuslaitteita on kuitenkin paljon yksinkertaisempi käyttää ajoradoilla kuin kävely- ja pyöräteillä. Kun auto ajaa kaistaa pitkin, on melko varmaa, että se tulee myös liikennevaloihin. Toisin on pyöräilijöiden ja kävelijöiden kanssa. Ne voivat mennä minne vain.

Tunnistuslaitteilla ei siis saada varmaa tietoa siitä, aikooko jalankulkija tai pyöräilijä ylittää tien vai kääntyä toiseen suuntaan. Eli ei voida varmasti tietää, kannattaako valot muuttaa kohdetta varten vihreiksi.

”Liikennesuunnittelussa arvioidaan aina tapauskohtaisesti, olisiko painonapeista kohteessa enemmän hyötyä vai haittaa", Alkila sanoo.

Pääpyöräteille tunnistimia on laitettu paikkoihin, joissa kohtalaisen suuri osa jatkaa risteyksen läpi eikä käänny.

Vielä ei Alkilan mukaan ole tarjolla niin hyviä ja edullisia vaihtoehtoja painonapeille, että niitä voitaisiin ottaa käyttöön kaikkialla.

Tikkuraitin päässä testattiin konenäköä, joka tunnistaa jalankulkijat ja pyöräilijät.

”Se toimi paremmin kuin nykytekniikka. Tällä hetkellä konenäön käyttöönotto tulisi kuitenkin niin kalliiksi, etten usko millään kaupungilla olevan siihen varaa. Nyt yritämme olla mahdollisimman oikeudenmukaisia kaikkia kulkijoita kohtaan.”

Kuinka monta vuotta Jaana Huhdan on siis odotettava, että painonapeista päästään kokonaan eroon?

”Se on ehdottomasti tavoiteltava asia, mutta valitettavasti lähivuosina se ei toteudu.”

Vielä on pureuduttava ongelman toiseen osioon, siihen, että painonappipylväs oli lumikasan keskellä.

Kunnossapidon tarkastuspäällikkö Juha Hämäläinen toteaa kuvan nähtyään, että lumet olisi pitänyt poistaa pylvään ympäriltä.

”Auraus on tehty huolimattomasti ja varmasti huonojalkaisten on hankala mennä nappia painamaan”, Hämäläinen sanoo.

Hämäläinen kertoo, että samantyyppisiä ongelmia on ollut muuallakin runsaiden lumisateiden jälkeen. Roskasäiliöt ovat paksujen lumikasojen keskellä, eikä jyrkässä rinteessä olevasta kaiteesta voi ottaa kiinni kaiteen vieressä olevan lumivallin vuoksi.

Jalkakäytävällä kulkija pakotetaan ajoradalle Vantaalla Kisatien ja Tavitien risteyksessä. Reitillä kulkee paljon lapsia. Kuva on otettu maanantai-iltana 14.2.2022.

”Tilanne on ollut hankala myös bussikatoksissa. Osaa niistä ei ole ehditty puhdistamaan lumesta. Kone ei mahdu katokseen, joten ne on puhdistettava käsityönä. Tuon pylvään edusta olisi kyllä koneella aurattavissa", Hämäläinen sanoo.

Hämäläinen kertoo, että ensimmäiseksi lumet poistetaan risteysalueelta ja suojateiden vieriltä, jotta lapset eivät jäisi autoilijoiden silmien ulottumattomiin lumikasojen taakse.

”Ison myräkän jälkeen voi mennä viikkokin, että kaikki tarvittavat kohteet ovat kunnossa. Nyt jalkakäytävillä on paljon loskaa, koska polanne eli tiivistynyt lumi ja jää alkavat sulaa.”

Palautetta ja valokuvia huonosti auratuista kohteista voi lähettää osoitteeseen asiointi.vantaa.fi.

Tiistai-iltana 15.2.2022 painonappipylväs oli edelleen lumikasan keskellä Vantaan Simonkylässä.

Tiistaina 15.2. Jaana Huhta pyöräili jälleen jopollaan tanssitunnille. Miten matka nyt meni?

”Eilenkin jouduin osin ajamaan ajoradalla, Osmankäämäntiellä. Ei siellä lastenvaunuilla ja pyörätuolilla ole eteenpäinmenemistä”, Huhta kertoo.

Painonappi oli edelleen lumikasan keskellä, mutta tällä kertaa Huhdan ei tarvinnut painaa sitä.

Liikennevalot eivät toimineet.

