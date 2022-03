Mikael asuu Vantaalla yksiössä. Hän on järjestänyt matkan Ukrainan sotaan.

HS haastatteli vantaalaisen 26-vuotiaan Mikaelin, joka on lähdössä sotimaan Ukrainaan. Hänenlaisiaan nuoria miehiä on muitakin. Puolustusvoimat ei tue vapaaehtoiseksi sotilaaksi lähtemistä.

Suomalaisilla keskustelupalstoilla järjestetään parhaillaan matkoja, joiden päämääränä on lähteä puolustamaan Ukrainaa sodassa Venäjää vastaan.

Keskusteluketjuissa nuoret miehet jakavat muun muassa lentoaikatauluja, pakkausvinkkejä ja ohjeita siitä, mihin vierastaistelijoiden kannattaa ilmoittautua. Lisäksi palstalaisille on neuvottu, että ennen lähtöä tulee kirjoittaa jäähyväiskirje ja testamentti.

HS:n tietojen mukaan ainakin kaksi nuorta miestä on jo vahvistetusti ostanut lentoliput Puolaan Varsovaan, josta he aikovat jatkaa linja-autolla Ukrainan rajalle. Siellä on määrä ilmoittautua Ukrainan armeijaan.

Miehet lähtevät ensi viikon aikana. HS on todentanut kahden henkilön matkasuunnitelmat lentolippuineen.

HS:n haastattelemat Puolustusvoimien asiantuntijat eivät pidä vapaaehtoiseksi lähtemistä hyvänä ideana.

Vantaalaisen yksiön nojatuolissa istuu 26-vuotias Mikael. Parta on leikattu siistiksi, keho on tatuoitu, ja päällä on sileä kauluspaita. Hänellä on lentolippu sotaan.

Yksiön pöydällä Mikaelin edessä lojuu passi, otsalamppu, pilottilasit, Juha Vuorisen Juoppohullun päiväkirja sekä energiajuomatölkki. Varsinaiset sotavarusteet on tarkoitus hankkia viikonlopun aikana.

Varusteiden hankinnassa on luvannut auttaa oma äiti. Mikaelin taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hänen mukaansa sen verran tiukka, ettei hän itse pysty. Hän on ollut viime ajat työttömänä.

Mikael kertoo, että toistaiseksi hänellä on varustetarpeita ”kengistä kypärään”, vaikka lähtö on jo pian. Hän uskoo kuitenkin kaiken järjestyvän.

”Mamma betalar”, Mikael naureskelee.

Mikael tekee varustehankinnat viikonloppuna. Toistaiseksi hänellä ei ole juuri mitään tarpeellista sotamatkaa ajatellen.

Keskeneräisestä valmistautumisesta huolimatta Mikael on tosissaan. Hän kokee vakavaa kutsumusta ”puolustaa heikompia eli tässä tapauksessa Ukrainaa”. Hän sanoo olevansa varma päätöksestään, vaikka ystävät ovat toivoneet hänen luopuvan suunnitelmistaan. Mikaelin mukaan hänen äitinsä on asettunut tukemaan sotaan lähtöä, sillä asia on pojalle tärkeä.

Mikael sanoo ymmärtävänsä, että sota on paikan päällä raaempaa kuin esimerkiksi videopeleissä, mutta se ei häntä haittaa. Hän sanoo olevansa valmis tekemään mitä tahansa töitä ukrainalaisten eteen. Myös sotimaan, tappamaan tai kuolemaan.

Mikaelin oma asepalvelus keskeytyi alokasaikana jalkavaivaan. Englantia hän osaa kohtalaisesti peruskoulupohjalta.

Kun Mikaelin lento nousee Helsinki-Vantaan lentokentältä, hän odottaa mukaan kolmea muutakin suomalaista nuortamiestä. Heidät hän on tavannut netissä kanavalla, jossa puhutaan lähtemisestä sotimaan Ukrainaan. Samana päivänä myöhemmällä lennolla on tulossa ainakin yksin suomalainen lisää. Näistä yhden matkanteon HS on kyennyt varmistamaan.

Lähtijät ovat yrittäneet olla etukäteen yhteydessä Ukrainan viranomaisiin, mutta mitään kovin konkreettista vastausta ei ole saatu. Näin ollen miehet ovat vain päättäneet ”ilmoittautua rajalla”.

Suomen lain mukaan vierastaistelijaksi toiseen maahan lähtemistä ei ole kriminalisoitu, kertovat Puolustusvoimien Pääesikunnan oikeudellisen osaston asiantuntijat HS:lle. Puolustusvoimat ei kuitenkaan kannusta ketään lähtemään vierastaistelijaksi toiseen maahan eikä tue sellaista toimintaa.

Vierastaistelijaksi kutsutaan henkilöä, joka on toisen maan kansalainen ja joka matkustaa maahan, jossa on käynnissä kansainvälinen aseellinen konflikti. Tällöin vierastaistelija liittyy vapaaehtoisesti kansainvälisessä aseellisessa konfliktissa olevan maan virallisen sotilaallisen organisaation jäseneksi.

Puolustusvoimien asiantuntijat muistuttavat, että suomalainen vierastaistelija ei edusta millään tavoin Suomen valtiota tai Puolustusvoimia eikä Puolustusvoimilla ole mitään velvoitteita vierastaistelijaa kohtaan hänen taistellessaan kansainvälisessä aseellisessa selkkauksessa ulkomailla. Vierastaistelija rinnastuu palkkasotilaaseen.

Vaikka vierastaistelijaksi lähteminen ei Suomessa ole rangaistava teko, vierastaistelija saattaa rikkoa myös Suomen rikoslakia, jos hän syyllistyy esimerkiksi rikoslain tarkoittamiin sotarikoksiin tai rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Lisäksi toiminta terroristisena vierastaistelijana on erikseen säädetty Suomen rikoslaissa rangaistavaksi.

MIkael kertoo varautuneensa myös vakaviin seurauksiin. Hän näytti HS:lle kirjoittamansa jäähyväiskirjeen, joka keskustelupalstalla pyydettiin kirjoittamaan. Mikael on tehnyt myös testamentin. Hän kertoo itkeneensä sitä kirjoittaessaan.

Pakko ei ole ku kuolla, mutta se miksi lähden on se, etten oo elämässäni tehny paljoakaan muiden ihmisten eteen jos ei arkipäiväisiä asioita lasketa. – –

Tarkotuksena ei ole mennä tapattamaan itseäni, vaan selvitä sieltä vielä poiskin. En tiedä kauan siellä tulen olemaan, vai onko tämä yhdensuuntainen reissu. Tämän takia hommaan pelkän menolipun sinne. - -

Slava Ukraini!

Pitkähkön tekstin lopussa hän kiittää läheisiään erinäisistä asioista.

Sekä Mikaelia että toista HS:n haastattelemaa Ukrainaan lähtijää yhdistää muutama seikka.

Molemmat kertovat, että heidän elämänsä on tällä hetkellä vailla koettua tarkoitusta. Perheitä ei ole, eikä liioin töitäkään. Mikael kertoo eronneensa tovi sitten tyttöystävästään. Mikael sanoo, että ero todennäköisesti vauhditti päätöstä lähteä Ukrainaan. Hän hakee sotaan lähdöstä suuntaa ja merkitystä elämään.

HS:n haastattelemia miehiä tuntuu yhdistävän myös kiinnostus internetin yhteisöllisyyteen. Vinkkejä ja tukea jaetaan aktiivisesti pikaviesteillä. Myös kansainvälisiä yhteyksiä on otettu. Mikael kutsuu muita kotimaisia lähtijöitä ohimennen ”veljiksi”.

Kolmanneksi miehet kokevat, että Ukrainaa on tässä tilanteessa autettava. Jos rahat eivät riitä merkittäviin lahjoituksiin, he haluavat paikan päälle itse.

Mikaelin nimi on muutettu turvallisuussyistä.