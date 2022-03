Seurakunnat tarjoavat rukous- ja jutteluapua sodasta ahdistuneille. Esimerkiksi Vantaalla avattiin oma tukipuhelin.

Kun hätä on suuri, ateistikin rukoilee.

Tämä selvisi Helsingin Sanomien vuonna 2018 tekemästä kyselystä. Siihen vastanneista 3 000 ihmisestä suuri osa sanoi rukoilevansa ainakin joskus. Yleisimmin rukoiltiin yksin ja vähän salaa. Ukrainan sota on varmasti saanut monen salarukoilijan liittämään kädet yhteen.

Osalle ihmisistä yksin rukoilu ei riitä, he kaipaavat yhteisöllisyyttä. Silloin katse kääntyy useimmilla kirkon puoleen. Monissa seurakunnissa tarpeeseen on vastattu nopeasti ja ihmisille on järjestetty tilaisuuksia yhteisrukoiluun. Näin on tehty myös Vantaan seurakunnissa.

”Järjestimme koko hiippakunnassa päivän varoitusajalla iltahartaudet”, kertoo Vantaankosken kirkkoherra ja lääninrovasti Hannu Pöntinen.

Useassa seurakunnassa järjestetään ylimääräisiä tapahtumia, joissa rukoillaan rauhan puolesta. Kirkko myös tarjoaa keskusteluseuraa anonyymisti verkkopalveluissaan.

Pöntinen uskoo, että ihmisten henkisen jaksamisen kannalta on tärkeää, että seurakunta tarjoaa mahdollisuuden hiljentymiseen ja rukoiluun.

Tarjolla on myös maailman tilanteesta ahdistuneille ihmisille muunlaista apua. Maanantaina Vantaan seurakunnat aukaisivat tukipuhelimen, johon sodasta ahdistuneet voivat soittaa.

Tukipuhelinpalvelua koordinoiva johtava kasvatustyön pastori Tarja Korpela kertoo, että tieto tukipuhelimesta ei ole vielä tavoittanut ihmisiä, eikä linjalle ollut tiistaihin mennessä tullut puheluja.

”Olemme vasta aloittaneet tiedotuskampanjan viikonloppuna. Tarve tukipuhelimelle tuli kuitenkin kentältä eli papeilta ja diakoneilta, joten kysyntää tälle on. ”

Vantaalla diakonille tai papille voi varata ajan joko puhelimitse tai netin kautta, mutta ajan saaminen voi mennä viikkojen päähän. Nopeaa keskusteluapua tarvitsevan kannattaa soittaa tukipuhelimeen, johon vastataan joka päivä.

Hannu Pöntinen kertoo, että kirkon työntekijöihin yhteyttä ottavilla on monenlaisia huolia sotaan liittyen. Monia huolestuttaa sotaan liittyvä väkivalta ja se, miten se vaikuttaa sodan keskelle jääneisiin lapsiin.

Tarja Korpelan mukaan monilla vanhemmilla ihmisillä sota on aktivoinut lapsuuden sotakokemukset.

”Kun uhka tulee samasta suunnasta kuin ennenkin ja evakkoon lähtemisen tunnelmat tulevat kotiin asti, se nostaa etenkin iäkkäämmän väestön keskuudessa ahdistusta.”

Myös Pöntinen sanoo, että suomalaisten oma kokemus vastaavanlaisesta tilanteesta saa monet huolestumaan.

”Sodan varjo on pitkä. Ihmiset miettivät, missä on lähin väestönsuoja tai pitäisikö lähteä Pohjanmaalle.”

Sodan uhka ja Suomen asema mietityttävät myös nuoria. Pöntinen sanoo keskustelleensa nuorten miesten kanssa, jotka miettivät, onko oma sotaan lähtö lähellä.

Tarja Korpelan mukana Vantaan oppilaitoksissa toimivat papit ja diakonit kuulevat toisenlaisia huolia.

”Vantaan oppilaitoksissa opiskelee paljon venäläis- tai ukrainalaistaustaisia ihmisiä. Heillä saattaa olla perhettä tai ystäviä sotatoimialueilla ja heitä huolestuttaa se, miten heille käy.”

Vaikka maailmantilanne on ahdistava, Pöntinen toivoo, että ihmiset eivät menetä toivoaan, vaan ajattelevat virren 600 tavoin:

”Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman."

