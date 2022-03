Ukrainalaiset lemmikit saattavat levittää tauteja, mutta lemmikkien kanssa tulevien saamat ohjeet ovat epäselviä. Vapaaehtoiset yrittävät auttaa tulijoita ohjeiden noudattamisessa parhaansa mukaan.

Kissat ovat Ljalja Višnevskalle tärkeitä, ja hän on käyttänyt niitä Ukrainassa säännöllisesti terveystarkastuksissa.

Maaliskuun alussa Ljalja Višnevska matkusti neljän kissansa kanssa Ukrainasta Venäjän kautta Suomeen. Hän pakeni kodistaan Itä-Ukrainan Luhanskista sodan takia.

Yksi kissoista matkusti Višnevskan takin alla, kaksi vedettävässä kuljetuskärryssä ja yksi kannettavassa laatikossa. Lisäksi hän pystyi ottamaan mukaansa vain pienen hiekkalaatikon kissoille ja pari laukkua omia tavaroita.

”Kissojen ruokakupitkin jäivät, kun oli niin kiire lähtö.”

Matka oli pelottava ja raskas.

Maija Lystimäki on puolisonsa kanssa auttanut Ukrainasta kissojensa kanssa paennutta Ljalja Višnevskaa. Kuvassa ovat Višnevskan pakomatkan kantamukset.

”Luhansk näytti lähtöpäivänä kamalalta. Pakomatkalla näimme Z-kirjaimella varustetun auton, mutta se ei onneksi pysäyttänyt meitä. Pääsin Venäjän puolelle Rostoviin ja siellä Pietarin junaan, jossa yllätyksekseni myös jokaiselle kissalle piti ostaa junaliput”, Višnevska, 58, kertoo.

Kun hän ylitti vapaaehtoisten avustamana Suomen rajan autolla, kukaan ei puhunut hänelle kissojen eristämisestä tai eläinlääkärille viemisestä mitään.

Koska Višnevska oli asennuttanut kissoihinsa sirut ja rokottanut ne raivotautia vastaan ennen lähtöään, hän ajatteli, että voi ottaa Suomessa yhteyttä eläinlääkäriin rauhassa, kun on ensin asettunut.

Suomeen tultuaan Višnevska yöpyi vapaaehtoisten majoittajien luona. Hän yritti hakeutua vastaanottokeskukseen Helsingin Punavuoressa.

”Siellä sanottiin suoraan, että kissojen kanssa ei voi tulla”, Višnevska kertoo.

Ilman niitä hän ei voinut kuvitellakaan jäävänsä.

”En selviäisi ilman niitä. Kissat ovat minulle perheenjäseniä”, hän sanoo ja hymy ulottuu silmiin saakka.

Nyt Višnevska asuu vantaalaisen pariskunnan Maija ja Jarkko Lystimäen luona Vantaan Pakkalassa.

”Meillä on itsellämme kaksi kissaa. Ymmärrämme, mitä ne omistajalleen merkitsevät, ja päätimme auttaa”, Maija Lystimäki kertoo.

Etualalla Konrad, taaempana Iskander. Tämän lisäksi Ljalja Višnevskalla on kaksi muuta kissaa: Tigran ja Chorna nich eli Musta yö.

Lemmikkien omistajan pitäisi olla yhteydessä eläinlääkäriin kolmen vuorokauden sisällä Suomeen saapumisesta.

Tämä on erityisen tärkeää, sillä lemmikit saattavat kantaa sellaisia tauteja, joita Suomessa ei tällä hetkellä esiinny. Eläinlääkäri ottaa verinäytteen raivotaudin vasta-aineiden määrittämiseksi ja antaa myös rokotuksen ja asettaa mikrosirun, jos ne puuttuvat.

Eläinten maahantuontiin liittyvällä lainsäädännöllä pyritään estämään ihmisille hengenvaarallisten tautien kuten rabieksen eli raivotaudin ja ekinokokkoosin eli loismadon levittämän taudin leviämistä Suomeen.

Ukrainasta saapuvien lemmikkien tuomisen säännöksiä on kuitenkin koko EU:n tasolla höllennetty. Käytännössä tämä tarkoittaa, että eläimet voi tuoda maahan ilman raivotauti­vasta-ainetodistusta ja muita tarvittavia asiakirjoja.

Ruokaviraston ohjeiden mukaan eläinten pitäisi tällaisessa tilanteessa kuitenkin tulla tullin kautta, minkä jälkeen lemmikit määrätään tarvittaessa eristykseen. Tämän 30 vuorokauden aikana kontaktit muihin eläimiin ja ihmisiin pitäisi minimoida.

”Ruokaviraston antaman eristysohjeen noudattaminen on asia, josta kannan suurta huolta. Käytännöt vaihtelevat, eikä ohjeen noudattamista varmisteta riittävällä tavalla”, sanoo Toni Lahtinen.

Hän on toiminut Suomen eläinsuojelu­yhdistyksen (Sey) Ukraina-koordinaattorina ja pitänyt tiiviisti yhteyttä virallisiin tahoihin ja yhdistyksiin, jotta lemmikkien kanssa tulevien asioita hoidettaisiin jatkossa paremmin.

Syy ei ole vapaaehtoisten, jotka toimivat parhaan tietonsa mukaan. Vielä vähemmän kannattaa syyttää ukrainalaisia.

”Moni voi pelätä, että lemmikki lopetetaan. Olisi myös aika rankkaa, joutua eroon lemmikistään. Sotaa pakenevalle ihmiselle ei tulisi aiheuttaa enää enempää kärsimystä.”

Kenelläkään ei ole käsitystä siitä, paljonko Ukrainasta saapuu lemmikkieläimiä. Vapaaehtoisten toimintaa ei koordinoida järjestelmällisesti, vaan tieto kulkee puskaradion kautta.

”Tiesimme, että kissat on pidettävä erillään, kunnes saadaan varmuus rabiesrokotteesta, mutta emme tienneet, että karanteeni vaaditaan vaikka löytyisi rabiesrokotuksella varustettu ja siruun liitetty rokotekortti”, Lystimäki kertoo.

Ohjeistukset lemmikkien kanssa kotimajoitukseen tuleville ja heidän auttajilleen ovat Maija Lystimäen mukaan olleet epäselviä, ripoteltuna siellä täällä ja vaihdelleet toimijasta riippuen.

”Ukrainalaiset lemmikit saattavat kuitenkin levittää tauteja, joten sen takia ne pitäisi viipymättä eristää. Mutta pakolaisille tai heitä majoittaville ei kerrota tästä tarpeeksi selvästi ja riittävän nopeasti. Tämä on iso ongelma”, Lystimäki sanoo.

Koska monilla sotaa paenneilla on pulaa rahasta, heille pitäisi tiedottaa paremmin siitä, että pakolaiset voivat saada eläinlääkäristä maksutta rokotuksen raivotautiin ja matolääkkeen ekinokokkiin, joka on koirille pakollinen.

Lystimäen huolta omien kissojen tartunta­riskin suhteen hälvensi aluksi se, että Višnevskalla oli mukanaan pinkka papereita, joista käy ilmi, että hän on hoitanut sisäkissojaan hyvin: löytyi mikrosiruun liitetyt rokotekortit, joiden mukaan raivotauti­rokotteet oli annettu kaikille kissoille.

Lystimäet antoivat omille ja Višnevskan kissoille varmuuden vuoksi kuitenkin matolääkkeet ja alkoivat sitten selvittää eläinlääkärille pääsyä. Kun sinne päästiin, Lystimäki kuuli eläinlääkäriltä, että raivotaudin vasta-ainemääritykset on joka tapauksessa tehtävä.

”Nyt odotamme sitten tuloksia.”

Ljalja Višnevskalla on mukanaan paljon kissojen hoitoon ja terveystarkastuksiin liittyviä papereita ja todistuksia Ukrainasta.

Maahanmuuttoviraston viesti on ollut usean viikon ajan se, että heidän vastuullaan ovat ihmiset, eivät eläimet.

Tilanne on virastollekin uusi, sillä aiemmin pakolaisilla ei ole ollut lemmikkejä mukanaan. Siksi vastaanottokeskuksissa ei ole tarvinnut huomioida lemmikkien tuloa ja eläintauti­riskejä.

”Kaikkiin vastaanottokeskuksiin ei kuitenkaan voi tuoda lemmikkejä esimerkiksi allergioiden ja tilojen takia”, kertoo ylijohtaja Jari Kähkönen Maahanmuuttoviraston tiedotteessa.

Viime perjantaina virasto viimein kertoi eläinten kanssa saapuvien kannalta positiivisen uudistuksen: se aikoo keskittää jatkossa lemmikit omistajineen Riihimäen vastaanottokeskukseen, jossa toiminnan on määrä käynnistyä 5. huhtikuuta mennessä.

”Riihimäen vastaanottokeskuksen perustaminen on askel oikeaan suuntaan. On kuitenkin varmistettava, että keskuksen toimintaan integroidaan riittävästi esimerkiksi eläinlääkäriosaamista, jotta se kykenee vastaamaan tarkoituksenmukaisella tavalla muun muassa Ruokaviraston eristysohjeen noudattamiseen”, Sey:n Ukraina-koordinaattori Lehtinen toteaa.

Ljalja Višnevska haluaisi mahdollisimman pian töihin, jotta hän voisi muun muassa maksaa kissojen eläinlääkärikuluja.

Lystimäet kutsuvat Višnevskaa keskenään ”Rouvaksi”, koska hänen etunimeä Ljaljaa on vaikea ääntää. Pariskunta kommunikoi Višnevskan kanssa elekielellä, hymyillä ja kielenkäännösohjelman kanssa.

He kirjoittavat asiansa ohjelmaan ja näyttävät käännöksen Višnevskalle suoraan puhelimen ruudulta tai lähettävät ukrainankielisen lauseen hänelle viestisovelluksessa.

”Tuletko teelle?”, lähtee iltaisin kutsu yläkertaan, jossa Višnevska on viettänyt paljon aikaa kissojensa kanssa.

Haastattelussa tulkkausapuna oli Maija Lystimäen venäjänkielentaitoinen työkaveri puhelimen kaiuttimen välityksellä.

Višnevska kiittelee haastattelun aikana moneen kertaan häntä tähän mennessä auttaneita ihmisiä, joita on hänen laskujensa mukaan ainakin 15. Hän on saanut lahjoituksina kissoille ruokaa, leluja ja kantokoppia sekä veloituksetta hoitoa yksityiseltä eläinlääkäriasemalta.

Huolta aiheuttaa takin sisässä matkustaneen Konrad-kissan huono vointi ja oksentelu. Sille pitäisi tehdä tähystys, mutta siihen Višnevskalla ei toistaiseksi ole varaa.

Ljalja Višnevska on saanut lahjoituksina kissoilleen ruokaa ja tarvikkeita.

Višnevskan on muutettava pian, sillä Lystimäet ovat myyneet asuntonsa ja se on tyhjennettävä uusia asukkaita varten. Hän etsii parhaillaan uutta majoituspaikkaa.

Višnevska on hakenut Suomesta tilapäistä suojelua. Hän on etsinyt töitä panemalla ilmoituksen Facebookiin. Sen johdosta eräästä hotellista on alustavasti tarjottu työtä heti, kun työlupapaperit ovat kunnossa.

”Nyt odotan eniten sitä, että pääsen töihin, saan ensimmäisen palkan ja voin maksaa Konradin tähystyksen. Se on numero yksi.”

