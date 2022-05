Myyrmäen uimahallin puku­huoneiden ovella on lappu, joka herättää monessa kävijässä stressaavia sydämen­tykytyksiä

Vantaan järjestyssäännöissä lukee, että uimahallissa saa kuluttaa aikaa maksimissaan puolitoista tuntia. Monen mielestä se on hermostuttavan lyhyt aika uimahallikäyntiin.

Keskellä Myyrmäen uimahallin pukuhuoneisiin johtavaa ovea on lappu, joka herättää monessa kävijässä sydämentykytyksiä.

Lapussa kerrotaan, että ”uimahalleissa on noudatettava 1,5 tunnin uintiaikaa, johon sisältyy myös peseytymis- ja pukeutumisaika”.

Lapussa on Vantaan kaupungin logo. Aikaraja onkin määritelty Vantaan kaupungin uimahallien järjestyssäännöissä.

Aikarajaa pidetään stressaavana. Uimahallissa kävijöiden käsitys on, että työntekijät myös valvovat sen noudattamista.

Aikarajoitus on herättänyt keskustelua Facebookissa. Keskustelijoiden mielestä aika on aivan liian lyhyt varsinkin lapsiperheille ja vanhemmille ihmisille. Lasten kanssa uimahallissa käyntiin tarvitaan kommentoijien mielestä vähintään kaksi tuntia aikaa, mielellään kolme.

Aika tuntuu lyhyeltä myös niiden mielestä, jotka haluaisivat vesijuoksun tai uinnin jälkeen vaikkapa venytellä lämminvesialtaassa ja saunoa sekä pukeutua rauhassa.

Keravan kaupungin uimahalleissa saa oleskella 2,5 tuntia kerrallaan.

Ehdinkö varmasti ajoissa ulos? Myyrmäen uimahallissa sääntörikkomusta pelkäävien stressitaso nousee jo matkalla pukuhuoneeseen.

Kannattaisiko oleskeluaikaa lisätä Vantaankin uimahalleissa, Vantaan kaupungin liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti?

”Emme seuraa aktiivisesti kenenkään hallissa oloa niin, että siellä olisi joku kello käynnissä. En näe siihen tarvetta. Väki on saanut itse annostella sen järkeväksi”, Kallislahti kertoo.

Kallislahden mukaan järjestyssääntö on olemassa vain sitä varten, että liian pitkään oleskeluun voidaan tarpeen vaatiessa puuttua.

”Vain kerran olen kolmentoista vuoden aikana joutunut puuttumaan siihen, että oleskelu on mennyt överiksi. Silloin kyse oli viiden, kuuden tunnin oleskelusta hallissa useasti ja säännöllisesti. Kyse oli jopa altaassa lepäilystä”, Kallislahti kertoo.

Suomalaiset ovat kuuliaista kansaa. Olisiko järjestyssääntöjä syytä muuttaa, jotta mahdollisesta aikarajan ylittämisestä ei tarvitsisi stressata?

”Kaikki on mahdollista ja tarpeen mukaan niitä voidaan tarkistella. Mutta kun asia ei ole noussut keskusteluun, niin sitä ei ole sen kummemmin mietitty.”

Liikuntajohtajan mukaan aikarajoituksella on haluttu taata pukukoppien riittävyys. Hän ei kuitenkaan ole kuullut, että ne olisivat missään hallissa loppuneet kesken.

”Jos puhutaan, mihin tarkoitusta varten uimahalli on, niin se on tehty uimista varten. Kyllä se ajankäyttö on mitoitettu uimista varten. Kaikki nämä muut toimet, mitä siellä tehdään, menevät kohti sitä, miten meidän kaappikapasiteetti riittää.”

Pitääkö kävijöiden nyt sitten noudattaa tuota puolentoista tunnin aikarajaa vai ei?

”Niin kauan kuin asiat soljuvat ja elämä kulkee raiteillaan, ihan rennosti voi nauttia uimahallissa olosta. Ruuhka-aikoina tietysti toivomme, ettei siellä ainakaan tarpeettomasti oleskeltaisi.”

Kallislahti korostaa, ettei sääntöjä tehdä sitä varten, että ”hihnaa halutaan pitää niin sanotusti kireällä”.

”Haluamme, että varsinkin lapsille ja lapsiperheille uinti olisi stressitön ja kiireetön ja mukava tilaisuus. Toivomme, että lapsiperheet löytävät sankoin joukoin tiensä uimahalleihin, se on hyvää liikuntakasvatusta ja hyvä tapa viettää vapaa-aikaa. Eikä tarvitse katsoa kellon perään, se on varma.”

Entä muut asiakkaat, esimerkiksi vanhukset?

”Heillekin toivotan rentoa ja leppoisaa oleilua ja elelyä.”

