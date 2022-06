Tältä näytti maisema vesitornin huipulta 1960-luvun puolivälissä. Kuvan alareunassa on Leinikkitie. Keskellä on Polykemin tehtaan rakennuksia. Oikealla muuntajan takana on Elannon myymälärakennus. Taustalla peltojen keskellä on Koivukyläntie.