Vantaalaisessa haudassa on nimi, joka aiheutti häpeää vielä 1960-luvulla – Nyt kappeli uhkaa romahtaa, joten piinattujen sukulaisten on kohdattava historia

Vantaalla rapistuu historiallinen hautakappeli, jonne on haudattu kuuluisa Carl Olof Cronstedt. Sukulaiset yrittävät saada haudan kunnostetuksi, mutta se on osoittautunut vaikeaksi.

Cronstedtin hautakappeliin on haudattu vain kaksi ihmistä: Carl Olof Cronstedt ja hänen vaimonsa Beata Sofia Cronstedt (o.s. Wrangel af Sauss).

Cronstedtin suvun hautakappeli Pyhän Laurin kirkon hautausmaalla on huonossa kunnossa. Kappelin ulkopintaa täplittää harmaa home. Ovessa on avaimellinen lukko, mutta avaimella ei nyt tee mitään, sillä ovi on vääntynyt niin, ettei se mene kiinni.

”Kun oven lukko ei enää toiminut, ymmärsimme, että on viimeinen hetki ryhtyä toimenpiteisiin, ennen kuin koko hautakappeli romahtaa täysin”, kertoo Siv Hellén.

Siv Hellén on hautakammiossa lepäävien vara-amiraali Carl Olof Cronstedtin (1756–1820) ja tämän puolison Beata Sofia Cronstedtin o.s. Wrangel af Saussin (1762–1840) sukulainen suoraan alenevassa polvessa.

Hellénin äiti oli viimeinen Cronstedtin aatelissuvun jäsen, joka kantoi nimeä Cronstedt.

”Cronstedtin aatelissuku sammui jo vuonna 1979, kun isoisäni Carl Olof Anton Cronstedt kuoli. Aatelistohan seuraa ainoastaan mieslinjaa.”

Amiraali Cronstedt tunnetaan sotasankarina, josta tuli petturi. Sankarin maineen Constedt sai Ruotsinsalmen meritaistelussa vuonna 1790, kun hän johti Ruotsin laivaston voittoon.

Maanpetturi hänestä tuli Suomen sodassa vuonna 1808, kun hän luovutti Viaporin eli Suomenlinnan lähes taistelutta venäläisille. Kuolemantuomiolta hänet pelasti keisarin väliintulo.

Petturimaineen leviämiseen vaikutti vahvasti J.L. Runebergin Viapori-runo Vänrikki Stoolin tarinoissa.

Runossa Cronstedtistä sanotaan muun muassa näin:

”Suvusta vait! Ei vierittää rikosta sille saa; ei muut, hän yksin häpeää saa työstään kannattaa. Ken kavaltanut maansa on, on suvuton ja lapseton.”

Vaikka myöhemmissä historiatutkimuksissa on selvinnyt, että antautumiselle saattoi olla muitakin syitä kuin petturuus, Cronstedtin maine on seurannut sukua.

Jälkeläinen Siv Hellén muistelee, kuinka hänet käskettiin ulos luokasta vielä 1960-luvulla, kun yllä olevan runon säkeistö luettiin.

”Minua ulos heittäminen harmitti, mutta sisko sanoi, että älä huoli, hänetkin oli aikanaan poistettu luokasta. Hän kehotti minua ajattelemaan sitä ylimääräisenä vapaana.”

Nyt Siv Hellén on yksi niistä Cronstedtin suvun jälkeläisistä, jotka yrittävät saada rapistumaan päässeen hautakappelin kunnostetuksi.

Kunnostaminen on kuitenkin osoittautunut varsin mutkikkaaksi prosessiksi. Toisin kuin suurin osa haudoista, kappeli ei ole Vantaan seurakunnan hallussa, vaan sen omistavat Cronstedtin suvun jälkeläiset.

”Sukulaiset ovat hajaantuneet eri puolille maailmaa, eikä heillä ole rahaa tai kiinnostusta korjauttaa kappelia”, kertoo Hellén.

Kappelin kunnostuksen arvioidaan maksavan ainakin noin 30 000 euroa.

Pitkän harkinnan jälkeen Hellén ja sisarukset päättivät, että paras tapa saada kappeli arvoiseensa kuntoon, on luovuttaa se ulkopuolisten hoitoon.

Haudan kunnostajaksi löytyi Svenka Odlingens Vänner -yhdistys (SOV). Yhdistys on suostunut kunnostamaan ja pitämään huolta kappelista sillä ehdolla, että kappelin omistusoikeus siirtyy yhdistykselle. Kappelin siirto yhdistykselle on luontevaa, sillä yhdistys omistaa myös Herttoniemen kartanon, jossa Cronstedt asui elämänsä loppuun asti. Kartanon toisessa kerroksessa on Cronstedt-näyttely.

Cronstedtin hautakappelin seinässä näkyy ilmoituslappu, jossa kerrotaan suvun suunnitelmista siirtää hautaoikeus seurakunnalle ja kappeli Svenka Odlingens Vänner -yhdistykselle.

Vuosien neuvottelujen jälkeen myös seurakunta suostui siihen, että kappeli siirtyy yhdistykselle ja hautaoikeus seurakunnalle.

Hautaoikeuden siirtäminen seurakunnalle vaatii kuitenkin sen, että kaikkia jälkeläisiä kuullaan.

”Koska haudalla ei ole yhtä nimettyä haltijaa, kirkkolain mukaan kaikilla lähimmillä sukulaisilla suoraan alenevassa polvessa puolisoineen, on oikeus tulla haudatuksi kappeliin”, kertoo Hellén.

Jälkeläisiä on satoja ja heiltä kaikilta pitää kysyä lupa, jos kappeliin halutaan kajota.

”Olemme löytäneet jo noin sata ihmistä, ja saaneet heiltä luvan hautaoikeuden siirtämiseen.”

Varmistaakseen, että kaikki asianosaiset on varmasti tavoitettu, SOV ja sukulaiset julkaisivat vähän aikaa sitten Hufvudstadsbladet-lehdessä ilmoituksen, jossa kehotettiin mahdollisia sukulaisia olemaan yhteydessä ilmoittajiin.

”Toivottavasti kukaan ei enää vastusta tätä, koska olemme vihdoin kahden vuoden neuvottelujen jälkeen melkein maalissa”, Hellén sanoo.

Hellén toivoo, että uusklassismia edustava kappeli saadaan pian kuntoon, sillä hänestä tärkeintä on se, että hautakappeli säilyy, ei niinkään se, kenen hallussa se on.

”Cronstedt on osa Suomen historiaa ja on hienoa, että hautakappeli säilyy kulttuurisesti merkittävänä muistomerkkinä tuleville sukupolville.”

