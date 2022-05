Siilit liikkuvat loppukevään paritteluaikana ahkerasti. Tavallisesti hiljaisen eläimen ääntely voi juuri nyt olla huomattavankin kovaäänistä.

Siilit elävät elämänsä kiireisintä aikaa. Niiden paritteluaika on kestänyt jo muutaman viikon. Samalla ne ovat liikkuneet ahkerasti jopa päiväsaikaan.

Siilien kevätmenot ovat herättäneet ihmisten huomion pääkaupunkiseudulla. Siili on tavallisesti hiljainen eläin, mutta paritteluviikkoina se tekee poikkeuksen.

”Siilistä voi lähteä kovaltakin kuulostava ääni. Meihin yhteyttä ottaneet ihmiset ovat olleet hämmentyneitä siitä, onko siilillä tai siilikaksikolla kaikki kunnossa”, kertoo pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Nella Muurinen.

Muurisen mukaan siilien ääntely voi juuri nyt alkukesän kynnyksellä muistuttaa muiden eläinten ääniä.

”Jotkut ovat luulleet, että lähistöllä on pulassa oleva kissa”, Muurinen sanoo.

Etenkin aamuyöllä autolla liikkuvien kannattaa nyt olla tarkkana, sillä silloin piikkiselät palaavat kotipesiinsä.

”Siiliuros voi kipittää kotiin vasta aamun tunteina, ja ne ovat silloin hyvin aktiivisia. Yön ja aamuyön aikana tapahtuukin suurin osa niin siilien kuin muidenkin pienten luonnonvaraisten eläinten yliajoista”, Muurinen kertoo ja huomauttaa, että ajonopeutta kannattaa pitää silmällä.

Siili on reviirieläin. Juuri siksi se voikin Muurisen mukaan ylittää esimerkiksi ajoväylän samasta kohtaa.

Auton alle jääneistä siileistä keskusteltiin viikonloppuna muun muassa Korso-ryhmässä Facebookissa.

Muurinen ei ole tänä vuonna kuullut, että jossain päin pääkaupunkiseutua siilejä olisi jäänyt toukokuun aikana auton alle runsaasti. Onneksi, sillä takavuosina hänkin on törmännyt ikäviin ilmiöihin, joissa siilien päältä on ajettu tahallaan tai niille on tehty muuta kiusaa.

Siilien lukumäärästä ei ole olemassa selkeää arviota tai lukua, jonka puitteissa voisi määritellä, milloin eläimiä on paljon ja milloin vähän. Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistyksellä oli viime vuoden aikana hoidossa noin 360 siiliä.

”Se kuulostaa paljolta, mutta on melko tavallinen määrä vuositasolla”, Muurinen sanoo.

Eläinsuojeluyhdistys tekee vapaaehtoistyötä, ja sen toiminta rahoitetaan lahjoituksilla.

Siilit liikkuvat nyt ahkerasti. Niiden riesana ovat muun muassa rotanloukut. Kuvassa oleva siili löydettiin sellaiseen juuttuneena. Sen jalan pelättiin murtuneen, mutta eläinlääkärin tarkastuksessa selvisi, että se selvisi säikähdyksellä. Siili pääsi takaisin luontoon.

Siilit viihtyvät erityisen hyvin taajama-alueilla ja pientalon pihoilla. Niissäkin paikoissa siili voi kuitenkin joutua moneen vaaratilanteeseen.

”On ollut koiranpuremaa, hiiren- tai rotanloukkuun jääneitä siilejä, auton töytäisemiä sekä siima- tai robottiruohonleikkurin alle joutuneita siilejä. Koska siili on eläimenä hyvin pidetty, ihmiset haluavat useimmiten auttaa pulaan joutunutta eläintä. Silloin meille voi soittaa ja kysyä toimintaohjeita”, Muurinen sanoo.

Siilejä ei kannata eikä tarvitse helliä liikaa, hän muistuttaa.

Niille voi jättää vettä pihalle matalareunaiseen astiaan, mutta muuta hoivaa ihmiseltä ne eivät tavallisesti tarvitse. Säiden ääriolosuhteet ja syksy saattavat kuitenkin tehdä poikkeuksen.