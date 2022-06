Vantaan liityntäpysäköinnissä on mittavia teknisiä ongelmia. Ongelmia tuovat esimerkiksi toimimaton kortinlukija tai se, että kone ei hyväksy maksukorttia.

Sujuvoita matkaasi liityntäpysäköinnillä! Liityntäpysäköinnin avulla voit lähteä reissuun huoletta omalla autollasi ja ilman murheita vieraassa kaupungissa ajamisesta tai pysäköimisestä.

Näin mainostaa VR sivuillaan liityntäpysäköintiä. Ihan näin sujuvasti pysäköinti ei ainakaan Vantaan juna-asemilla suju.

Helsingin Sanomille tulleiden vinkkien mukaan Vantaan liityntäpysäköinnissä on useita teknisiä ongelmia. Liityntäpysäköintipaikoilla olevat QR-koodinlukijat ovat usein epäkunnossa, eivätkä ne pysty lukemaan ihmisten puhelimista mobiililippuja. Välillä matkaa ei saa maksettua, koska kone ei hyväksy maksukorttia.

Lisäksi matkustajilla on ollut ongelmia näppäimistön kanssa.

”Näyttö ei toimi kunnolla. Rekisterinumeroa syöttäessä tulee väkisin viereinen kirjain, vaikka kuinka yrität osua oikeaan.”

Lukijan mukaan ihmiset käyttävät näyttöjen kanssa enemmän aikaa kuin ennen, koska aikaa menee virheiden korjaamiseen.

”Onneksi nykyisin on vähemmän matkustajia, niin ehtii sählätä paremmin.”

Pysäköintilaitteista vastaa kaksi eri tahoa. QR-koodinlukijat asentaa ja huoltaa Helsingin seudun liikenne (HSL). Liityntäpysäköintialueilla olevat pysäköintiautomaatit ovat Vantaan kaupungin vastuulla.

Vantaa vaihtoi pysäköintiautomaatit uusiin tammikuun alussa. Laitteet on toimittanut Kaskea. Aiemmat laitteet toimitti Finnpark.

Vantaan kaupungin valvontaesimies Ari Piipponen sanoo, että sekä uusista että vanhoista laitteista laitteista on tullut runsaasti palautetta.

”Sääolosuhteet ovat Suomessa sellaiset, että oli toimittaja kuka tahansa, niin ongelmia voi tulla.”

Piipposen mukaan laitteissa on ollut juuri lukijan kuvailemia ongelmia: koodinlukija ei toimi tai kortilla ei saa maksettua. Lisäksi raportoidaan käyttäjävirheitä.

Käyttäjävirheisiin lasketaan käyttäjän omasta toiminnasta johtuvat virheet, kuten se, että näppäilee vahingossa väärän rekisteritunnuksen. Piipposen mukaan on mahdollista, että käyttäjävirheitä on tullut toimimattomien näyttöjen vuoksi.

”Näytöt voi olla säädetty väärin, jolloin näppäilyvirheitä tulee helpommin. Niissä saattaa olla vääränlainen kosketusherkkyys.”

Vasemmalla oleva pysäköintiautomaatti on Vantaan kaupungin asennuttama. Oikealla oleva pömpeli, jossa on koodinlukija, kuuluu HSL:n vastuulle. Toisinaan vika on koodinlukijassa, joskus automaatissa. Välillä vikaa on molemmissa.

Piipposen kertoo, että kosketusherkkyyttä voi säätää, jos ongelmasta ollaan tietoisia.

”Automaatissa olevissa ohjeissa on puhelinnumero, johon voi soittaa, jos automaatissa on ongelmia. Meille pysäköinninvalvontaan voi myös lähettää viestiä.”

QR-koodin lukuongelmia on yritetty ratkaista jo useamman vuoden ajan. Piipponen kertoo, että laitteissa on ongelmia erityisesti talviaikana. Sääolosuhteet vaikuttavat optisiin laitteisiin ja niihin tulee herkästi vikoja.

”Niihin tiivistyy esimerkiksi kosteutta, ja silloin ne eivät aina toimi.”

HSL:n projektipäällikkö Petteri Huppunen sanoo, että koodinlukijan käyttöön liittyy useita ongelmia ja osaan niistä käyttäjä voi vaikuttaa itse.

”Yksi ongelma on se, että puhelimen näytön kirkkaus on liian himmeällä, jolloin koneen on vaikea lukea koodia. Toinen on se, että kännykkä on väärässä asennossa.”

Kolmas ongelma on Huppusen mukaan laitteen hitaus. Jos laite lukee QR-koodin liian hitaasti, saattaa käyttäjä luulla, ettei se toimi ja ottaa kännykän pois lukijasta liian aikaisin.

Toisinaan ongelmia tuo se, että tieto koodinlukijasta ei siirry automaattiin.

”Laitteiden pitäisi toimia yhteen, mutta toisinaan niiden välillä on ollut yhteysongelmia”, kertoo Huppunen.

Ongelmiin ei ole olemassa pikaratkaisua, mutta sekä Piipponen että Huppunen kannustavat laittamaan toimimattomista laitteista palautetta, jotta ongelmiin voidaan puuttua.

”Ja jos jostakin laitteesta tulee ilmoitus, ettei se toimi, jätämme sen valvomatta, kunnes vika on korjattu”, kertoo Piipponen.

Liityntäpysäköinnistä täytyy maksaa tulevaisuudessa kaikilla Vantaan asemilla. Vielä viikon verran pysäköinti on maksutonta Korson, Hiekkaharjun, Koivukylän ja Vehkalan asemilla. Korson, Hiekkaharjun ja Koivukylän asemilla pysäköinnistä täytyy maksaa 13.6. alkaen. Vehkalan parkkipaikka muuttuu maksulliseksi kesän aikana.

