Rock In The City -festivaali promoaa tapahtumaansa ilmaisilla ämpäreillä ja lipuilla.

Vantaalla järjestetään tänään ämpärikansan unelmakisa.

Kaupungin alueelle on keskiviikon vastaisen yön aikana piilotettu sata muoviämpäriä, jotka sisältävät kahden päivän lipun Vantaan Rock In The City –festivaaleille.

Rockmusiikkiin keskittynyt festivaali järjestetään ensimmäistä kertaa Hiekkaharjun liikuntapuistossa perjantaina ja lauantaina 10.–11. kesäkuuta.

Rock In The City -festivaalin lavalla nähdään muun muassa Accept, Alice Cooper, Bullet For My Valentine, Uriah Heep, Reckless Love, The 69 Eyes ja Lordi.