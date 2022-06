Kun Helsinki-Vantaan uusi lähtöaula avautui, terminaali 2:n legendaksi muodostunut lentotietonäyttö poistettiin käytöstä.

Maailma on avautunut, ja ihmiset pakkautuvat jälleen Helsinki-Vantaan lentoasemalle odottamaan lähtöään. Yksi asia on toisin.

Korona-ajan alussa, maaliskuussa 2020, terminaali 2:n suuri lentotietonäyttö pimeni. Vaikka lennot kulkevat jälleen, jättimäinen maamerkki loistaa yhä poissaolollaan.

”Iso näyttö oli elinkaarensa lopussa ja poistettiin siksi käytöstä”, kertoo lentoasemayhtiö Finavian viestintäpäällikkö Annika Kåla.

Vanha terminaali on tällä hetkellä osittain työmaata, sillä Helsinki-Vantaalle avattiin joulukuussa uusi lähtöaula. Siitä huolimatta osa matkustajista on ohjattu kulkemaan vanhan aulan läpi. He nostavat päänsä ihmetelläkseen suurta, pimeää ruutua.

”Vanha näyttö on korvattu uusilla näytöillä. Ne ovat uuden tekniikan mukaisia ja niitä on runsaasti lähtöaulassa ja porteilla”, Kåla kertoo.

Matkustajat tarkistivat lentotietojaan digitaalisilta näytöiltä kesäkuussa 2022.

Uudet digitaaliset näytöt ovat Kålan mukaan helposti havaittavissa. Finavialle ei ole vielä kantautunut hämmentyneitä kommentteja lentoaseman matkustajilta.

Yksi aikakausi on kuitenkin tullut päätökseensä.

”Olihan se näyttö ikoninen näky. Siitä tunnisti Helsinki-Vantaan lentoaseman.”

Lue lisää: Helsinki-Vantaan pahin ruuhka­huippu on rauhoittunut

Lue lisää: Professori povaa Finnairille synkkiä aikoja – Venäjän hyökkäys poisti yhtiöltä sen ainoan merkittävän edun