Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajavirrat ovat elpyneet nopeasti. Sen takia aseman turvatarkastuksiin tarvittaisiin välittömästi lisää henkilökuntaa. ”Nyt taotaan rahaa.”

Helsinki-Vantaan lentoaseman uudistetut turvatarkastusportit käyvät tiuhaan. Matkustajajono venyy ajoittain pitkäksi, mutta toisaalta se myös lyhentyy nopeasti. Korona-aikojen tyhjyyttään kumisevat lentokentät ovat selvästi jo historiaa.

HS on aiemmin kesäkuussa uutisoinut ”historiallisista ruuhkista” lentoasemalla. Matkustajia on kehotettu varaamaan ylimääräistä aikaa jonottamiseen. Kertaalleen Helsinki-Vantaan terminaali 1:n turvatarkastus jouduttiin jopa sulkemaan työntekijäpulan vuoksi.

Nyt turvaportilla häärii lentoaseman Airpro-yhtiön turvatarkastajien lennokas varapääluottamusmies Toni Korlee. Hän selittää napakasti, mikä turvatarkastuksessa oikein mättää.

”Meitä on 200 henkeä liian vähän töissä, ja matkustajia on jo enemmän kuin ennen koronaa. Do the math! [Tee laskutoimitus!]”, hän sanoo.

Korleen mukaan lentokentän turvatarkastukset pyörivät nyt vain ja ainoastaan työntekijöiden venymisen ansiosta. Turvatarkastusten sulut eivät ole enää näillä matkustajamäärillä yksinkertaisesti mahdollisia.

Korleen mukaan uudet turvatarkastustilat ovat hyvät mutta hieman ahtaat.

Korlee kertoo, että tilanteen tekee erityisen hankalaksi se, että koronapandemian aikana turvatarkastajia ja muuta henkilökuntaa jouduttiin irtisanomaan ja lomauttamaan rajusti. Korleen mukaan jopa puolet turvatarkastajista sai lähteä, kun koronarajoitukset käytännössä pysäyttivät lentoliikenteen.

Nyt kun matkustajavirrat ovat elpyneet nopeasti, ei työvoima ole enää riittänyt.

”Turvatarkastajan kouluttamiseen kaikkine turvaselvityksineen ja toimilupineen menee pari kuukautta. Koko ajan tulee uutta väkeä töihin, mutta silti porukka ei riitä”, Korlee sanoo.

Korlee esittääkin julkisen työtarjouksen.

”Kelle tahansa olisi töitä tarjolla, jos vaan pystyy tätä tekemään. Tervetuloa töihin.”

Korlee mainostaa, että tällä hetkellä ylitöitä saa tehdä niin paljon kuin jaksaa ja hälytysrahaa maksetaan venymisestä.

Ahkerimmat ovat tienanneet viime aikoina Korleen mukaan hyvin – jopa niin hyvin, että luottamusmies on huolissaan heidän jaksamisestaan. Koko kesää on ennustettu kiireiseksi lentoasemalla.

”Nyt taotaan rahaa.”

Matkustajien kannattaa varautua Helsinki-Vantaalla kesäruuhkiin erityisesti, jos lento lähtee aamulla kello 5–8 tai iltapäivällä kello 14–18. Viikonloppuisin ruuhkaa on enemmän kuin arkena.

Korleen mukaan tilanteessa on tällä hetkellä ongelmana se, että työntekijöiden pysyvyys on heikkoa.

Moni tulee suurin odotuksin työskentelemään turvatarkastuksiin, mutta uupuu lopulta hankaliin työvuoroihin ja kovaan kiireeseen. Peruspalkatkaan eivät ole turvatarkastajilla kummoiset, sillä heiltä ei vaadita erityistä koulutusta.

Turvatarkastuksessa monet tekevät epäsäännöllisesti jopa 12 tunnin vuoroja.

”Meidän pitää olla töissä erityisesti silloin, kun lentoja lähtee. Eli käytännössä ilta- ja aamuruuhkan aikaan.”

Vaikuttaako työntekijöiden kiire ja venyminen lentojen turvallisuuteen? Voiko hulinan keskeltä sujahtaa liian helposti jotain kiellettyä ”puhtaalle puolelle”?

”Ei missään tapauksessa”, Korlee vakuuttaa.

Hän kehuu uuden ”turvatarkastuboxin” välineistöä niin hyväksi, että tarkastustempo on selvästi entistä nopeampi – laadusta tinkimättä.

Kun ennen tunnissa tarkastettiin enimmillään noin 120 matkustajaa, nyt määrä on ”rennolla työtahdilla” jopa 200. Se on uuden teknologian ansiota.

”Nyt on niin hyvät härvelit, että kehtaa sanoa, että toimii.”

