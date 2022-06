Lentokentälle palkattu uusi turvatarkastaja käy läpi turvallisuusselvityksen sekä erilaisia koulutuksia ennen työnsä aloittamista. Turvatarkastajaksi voivat hakea kaikki suomea sekä englantia osaavat 18 vuotta täyttäneet.

Helsingin Sanomat uutisoi tänään perjantaina Helsinki-Vantaan lentoaseman akuutista turvatarkastaja­pulasta.

Kun koronapandemian jälkeen matkustajavirrat ovat elpyneet nopeasti, työvoima turvatarkastus­linjastoilla ei ole riittänyt.

Tähän tilanteeseen on päädytty, sillä pandemian aikana turvatarkastajia ja muuta lentokentän henkilökuntaa jouduttiin irtisanomaan ja lomauttamaan.

Uusia turvatarkastajia on rekrytoitu jo kuukausien ajan, mutta turvaselvitykset ja koulutukset vievät pitkään. Pullonkaula kentällä on siis ollut valmis.

Matkustajia on kehotettu varaamaan aikaa ylimääräiseen jonottamiseen. Kesäkuun alkupuolella Helsinki-Vantaan terminaali 1:n turvatarkastus jouduttiin jopa sulkemaan työntekijäpulan vuoksi.

Mikä uusien turvatarkastajien aloittamisessa siis tarkalleen ottaen kestää?

Airpro Oy:n kehitys- ja viestintä­johtaja Hanni Marin kertoo, että uuden työntekijän turvallisuus­selvitykset ja koulutukset vievät keskimäärin reilun kuukauden.

Airpro hoitaa Helsinki-Vantaan lentokentällä matkustajien turvatarkastuksia lentoasema­yhtiö Finavian tilauksesta. Airprolla on tällä hetkellä Helsinki-Vantaalla turvatarkastuksessa yli 400 työntekijää.

Kun yritys päättää rekrytoida työnhakijan turvatarkastajaksi, hänelle tehdään ensin Suojelupoliisin eli Supon turvallisuusselvitys.

”Siinä kestää keskiarvollisesti kaksi viikkoa. Supo tarkastelee erilaisia asioita”, Marin kertoo.

Supo suorittaa turvallisuus­selvityksiä sekä henkilöistä että yrityksistä. Selvitysten tarkoitus on ennaltaehkäistä kansallista turvallisuutta vaarantavaa toimintaa.

Koska lentoasemaa pidetään turvallisuus­kriittisenä alueella, sen työntekijöille tehdään turvallisuus­selvitys.

Kun Supon turvallisuus­selvitys palautuu hyväksyttynä, Airpron rekrytoima työntekijä osallistuu turvatarkastajalle tarkoitettuun koulutukseen.

Koulutukseen kuuluu Marinin mukaan ensin viisi päivää kestävä teoriakoulutus. Teoriakoulutus on palkaton.

Sen jälkeen alkaa niin sanottu OTJ-jakso eli on the job -työssäoppimisjakso. OTJ-koulutus kestää kolme viikkoa. Sen aikana kouluttaja ohjaa tuoretta turvatarkastaja­kokelasta työssä. OTJ-jakso on palkallinen.

”Koulutus on hyvin säädeltyä. OTJ-jakson aikana henkilö ei ole vielä mukana työntekijöiden vahvuudessa”, Marin sanoo.

Koulutusten jälkeen Airpron rekrytoima henkilö tekee näyttökokeen. Vasta sen jälkeen uusi työntekijä on valmis turvatarkastajaksi.

”Jos kaikki vaiheet venyvät, tässä menee kaksi kuukautta. Yleensä koulutus kestää noin kuukauden”, Marin sanoo.

Lentokentän turvatarkastajaksi voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka osaavat sekä suomea että englantia.

”Olemme rekrytoineet viime syksystä saakka taukoamatta ihmisiä”, Marin kertoo.

”Henkilökunta on suhteellisen nuorta, joten vaihtuvuuskin on suurta. Kesän jälkeen aina rekrytoidaan, kun työntekijöitä lähtee opiskelemaan ja muuttaa.”

