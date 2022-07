Lokinpoikanen hämmentää kerrostalon asukkaita Hiekkaharjussa. Jos poikanen jää autopaikalle, kannustetaan asukkaita pysäköimään muualle.

HiekkaharjUSsa sijaitsevan kerrostalon pihalla näkee luontoilmiöt selvästi. Oravat juoksevat männynrungoilla, ja äänimaailma on hyvin seesteinen. Täällä ei ole tietoa melusta.

Ympäriinsä kirmaavan lokinpoikasen ääni tekee kuitenkin poikkeuksen tunnelmaan, sillä ääni on kimeää piipitystä.

Yksittäinen lintu on johtanut taloyhtiössä toimenpiteisiin: asukkaille on tiedotettu, että roskakatoksen luona on lokinpoikanen, johon ei saa koskea. Jos taas lokinpoikanen on autopaikalla, kuskia kannustetaan pysäköimään vieraspaikalle.

Tiedotteen mukaan emo tekee valehyökkäyksiä suojellakseen poikasta.

Jos lokki on vallannut autopaikan, kehotetaan ajamaan auto vieraspaikalle.

BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved kertoo HS:lle, että havaitessaan lokinpoikasen kaupunkioloissa, kannattaa kävellä sen ohitse normaalisti.

”On tyypillistä, että lokit tekevät valehyökkäyksiä.”

Yleisin lokkilaji pääkaupunkiseudulla on pienikokoinen kalalokki, mutta myös harmaa- ja selkälokkeja esiintyy alueella, Södersved kertoo.

”Kalalokkien kohdalla emot ruokkivat poikasia toista kuukautta syntymästä.”

Noin kuukauden iässä lokinpoikaset ovat lentokykyisiä, mutta ruokinta jatkuu vielä tässä vaiheessa.

”Lintuja ei missään nimessä tule ruokkia”, Södersven täydentää.

Poikaset kehittyvät parhaiten luonnosta löytyvällä ravinnolla, mikä vaikuttaa myös niiden siipien kehittymiseen, Södersved kiteyttää.

Niinpä jos oman taloyhtiön pihalla näkee piipittävän pienen vieraan, on parasta jättää se rauhaan emonsa kanssa.