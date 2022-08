Kun vantaalais­pariskunta päätti vuokrata piha­mökkinsä matkailijoille, heillä ei ollut aavistustakaan, millaisiin tilainteisiin he turistien kanssa vielä joutuisivat

Lapsiperhe ryhtyi yhdeksän vuotta sitten vuokraamaan Vantaan Rekolassa sijaitsevaa saunamökkiään, koska halusi tutustua ulkomaalaisiin matkustamatta itse minnekään. Toive toteutui yli odotusten.

Vantaan Rekolassa asuvan perheen saunamökissä on yöpynyt yhdeksän vuoden aikana vieraita maailman joka kolkasta.

Kylpyhuone on desinfioitu ja vesihanat kiillotettu. Pyyhkeet on vaihdettu. Poreallas on puhdistettu. Polttopuut ovat paikallaan.

Kaikki alkaa olla valmista siihen, että Pirjo ja Sami Virkkusen Airbnb-vieraat voivat yöpyä Vantaan Rekolassa sijaitsevassa saunamökissä. Mökki on perheen omakotitalon kanssa samassa pihapiirissä, omenapuun takana.

Mutta nyt Pirjo Virkkusen katse kiinnittyy kaasugrillin vieressä olevaan yrttiviljelmään. Siitä lomailijat voivat lisätä ruokaansa ruohosipulia, timjamia ja persiljaa.

”Ai apua, tää on mennyt kolmen viikon lomamme aikana kamalaan kuntoon”, Virkkunen sanoo, työntää kätensä multaan ja kiljaisee.

”Siellä on muurahaisia! Ja yksi niistä puri mua!”

Vieraita täytyy varoittaa.

”Airbnb-vuokraus ei sido meitä kotiin, sillä lomien ajaksi mökin varausmahdollisuuden voi poistaa. Jo varattuja yöpymisiä ei kuitenkaan saa perua kuin pakon edessä”, Pirjo Virkkunen sanoo.

Syksyllä 2013 Sami Virkkunen soitti kesken työpäivän puolisolleen Pirjolle, että maailmalla on ”joku Airbnb-systeemi”, jossa kuka tahansa voi laittaa oman asuntonsa vaikka yhdeksi yöksi vuokralle.

”Samin tuttu oli yöpynyt jossain hullun hienossa yksityiskämpässä Espanjassa ja rupesin heti googlaamaan, mistä on kyse”, Pirjo Virkkunen kertoo.

Airbnb on yhdysvaltalainen vuonna 2008 perustettu yritys, sovellus ja internetsivusto, jonka kautta yksityinen ihminen voi laitaa vuokralle lähes minkälaisen majoitustilan tahansa välityspalkkiota vastaan.

Virkkusten perhe oli jo Sohvasurffaajat-palvelussa, jossa ihmiset tarjoavat matkaajille ilmaista yöpymistä omassa kodissaan.

”Pienet lapset rajoittivat matkustusintoamme, joten halusimme kutsua maailman kotiimme. Mutta ei meille ketään tullut!”

Pirjo Virkkusen mielestä matkustamisessa on parasta paikallisiin ihmisiin tutustuminen. ”Nyt saan tutustua vieraisiin kulttuureihin kotipihallani. Suuri osa vieraistamme rakastaa luontoa ja suunnistaa Sipoonkorpeen."

Pirjo Virkkunen löysi Airbnb-palvelun sivut ja ilmoitti perheen saunamökin kohteeksi saman tien.

”Olen aika nopea improvisoimaan. Sami vähän nikotteli, kun kerroin asiasta. Hän kuitenkin rauhoittui, kun pohdimme, että tuskin meille kukaan haluaa tai korkeintaan joku kerran kesässä.”

Ensimmäinen varaus tuli samana iltana seuraavaksi yöksi.

”Menimme molemmat aika paniikkiin, koska emme osanneet käyttää järjestelmääkään kunnolla ja mökkikin oli siivoamatta.”

Ensimmäisiä vieraitaan Virkkuset eivät edes nähneet.

”Illalla jätimme heille mökin oven auki, ja aamulla he olivat jo poissa. Olimme, että okei, tämähän toimii, vaikka olinkin vahingossa pedannut heille reikäisen lakanan.”

Perheen koti sijaitsee pihan toisella puolella. Kun islantilaiset vieraat ajoivat autonsa keskelle pihaa saunamökin terassin eteen, perhe kirjoitti tulo-ohjeisiin, että auton voi jättää autokatokseen tai katoksen viereen. Mikään yöpyjille annettu ohje ei voi olla liian tarkka.

Keskellä vantaalaista omakotialuetta sijaitsevan majapaikan suosio yllätti perheen.

”Emme osanneet uneksiakaan tällaisesta menestyksestä, että meidän täytyy varata netistä mökki itsellemme, jos haluamme omaan saunaamme. Nyt pääsemme saunaan kahdeksan päivän päästä, koska nappasin äsken yhden illan itsellemme”, Sami Virkkunen kertoo. Hän liittyy haastatteluun puhelimen kautta lounastunnillaan.

Vuokrausta helpottaa se, että Pirjo Virkkunen on yrittäjä ja voi tehdä töitä kotona.

Perhe tienaa saunamökillä ja Tallinnassa sijaitsevalla asunnolla ”yhden pienipalkkaisen ihmisen palkan verran”. Pirjo Virkkunen on syntyjään virolainen, ja muutti äitinsä kanssa Suomeen kymmenvuotiaana.

”Vuokrauksesta saadun tulon turvin uskalsin viisi vuotta sitten toteuttaa haaveeni ja perustaa kotisivuja ja kirjanpitoa myyvän yrityksen. Mutta korostan, ettei Airbnb-vuokraajan tarvitse olla yrittäjä. Kuka tahansa voi vähentää toiminnasta aiheutuneet kulut verotuksessa.”

Rekolassa sijaitsee nyt pieni Airbnb-keskittymä, sillä Virkkusten naapurikin innostui laittamaan oman pihamökkinsä vuokralle.

”Sami tekee raskaimmat siivoustyöt, imuroi ja luuttuaa, minä pimppaan eli viimeistelen asunnon vieraille”, Pirjo Virkkunen kertoo.

Yhdeksän vuoden aikana Virkkuset ovat saaneet sen, mitä he lähtivät alun perin hakemaankin: koko maailman kotiinsa.

Ennen pandemiaa yöpyjistä 95 prosenttia oli ulkomaalaisia, ja jos vieraat vaikuttivat mukavilta ja tutustumishaluisilta, he saivat kutsun Virkkusten kotiin viettämään iltaa.

”Sinuthan, Sami, on monta kertaa kutsuttu vieraiden kanssa saunomaankin”, Pirjo Virkkunen sanoo.

”No, muutaman kerran. Heti jos joku osoittaa haluavansa jutella, menen juttelemaan, en jää nurkan taakse irvistelemään", Sami Virkkunen sanoo.

Korona-aikana vieraat vaihtuivat suomalaisiksi, eikä perhe enää kutsu heitä kotiinsa. Monet toivovat täysin kontaktitonta yöpymistä.

”Se on tavallaan sääli. Hommasta on tullut virallista, mutta ehkä se muuttuu, kun pandemia päättyy”, Pirjo Virkkunen sanoo.

Mutta onneksi perheellä on varastossa lukuisia tarinoita vieraistaan.

Muutama vuosi sitten englantilainen mies vuokrasi mökin yhdeksi yöksi ladatakseen. Teslansa akkua. Mies oli hakenut auton Norjasta ja aikoi ajaa sen Japaniin. Vaativimmat osuudet hän suunnitteli suorittavansa hinauspalvelun turvin.

”Hän oli todella mukava, eikä rahasta selvästikään tehnyt tiukkaa. Hän oli heittänyt roskiin kalliin makuupussin, jonka säilytyspussista olivat ompeleet purkautuneet, ja vielä pakkauksessa olevia tuliteriä sukkia. Otin ne omaan käyttöön", Pirjo Virkkunen sanoo ja nauraa.

Mutta yksi vieras on jäänyt koko perheen mieliin ylitse muiden.

Pirjo Virkkunen uskalsi perustaa ystävänsä kanssa Digilick-nimisen yrityksen, koska Airbnb-vuokraus tuo perheelle lisätuloja.

Kiinalainen HIM-yhtyeen fani vuokrasi saunamökin joulun välipäiviksi osallistuakseen yhteen jäähyväiskeikalle vuonna 2017. Tulopäivänä nainen soitti Pirjolle ja ilmoitti olevansa talon lähellä, mutta ”jumissa”.

”Katsoin ikkunasta ja näin hänet seisomassa keskellä tietä talon takana olevassa mäessä. Sanoin hänelle, että paikka on oikea, tule vain tänne. Hän kertoi, ettei voi liikkua", Pirjo Virkkunen kertoo.

Virkkunen oli juuri tullut lonkkaleikkauksesta ja oli yksin kotona. Hän meni talon taakse ja näki naisen seisovan keskellä tiellä kauhistuneen näköisenä. Tiellä oli lunta, eikä nainen uskaltanut liikkua.

”Hän yritti tarrautua minuun kuin hukkuva, ja huusin, että älä koske minuun tai kaadumme molemmat.”

"Alkuvaiheessa monet vieraat valittivat olemattomista asioista. Kun nostimme hintaa, valittajat katosivat ja vuokraajat vaihtuivat siistimmiksi”, Pirjo Virkkunen kertoo.

Pirjo haki lapiollisen hiekoitushiekkaa ja sirotteli sitä naisen askelten eteen poluksi sitä mukaa, kun tämä uskalsi liikkua.

Illan ja yön aikana nainen soitti perheelle mökistä kymmeniä kertoja ja tiedusteli milloin mitäkin.

”Valokatkaisin oli hukassa ja pesukoneen käyttö tuotti opastuksestani ja kuvallisista ohjeista huolimatta vaikeuksia. Hän herätti meidät myös kertoakseen, että kasteli kukan. Vastasin, ettei tarvitse kastella, koska se on tekokukka.”

Aamulla nainen halusi vaihtaa yuaninsa euroiksi ja närkästyi, kun se ei onnistunut Virkkusilla. Lähtönsä jälkeen nainen lähetti Pirjolle valokuvan ja kysymyksen: ”Missä olen ja missä on juna-asema?”

”Ihmeellistä kyllä, tunnistin paikan, hän oli Leinelän aseman vieressä olevalla bussipysäkillä. Sanoin hänelle, että käännä päätäsi vasemmalle, juna-asema on siinä.”

Kun Virkkuset menivät siivoamaan mökkiä, he kauhistuivat.

Naisen viesti perheelle oli kirjoitettu vieraskirjan viimeiseksi lauseeksi.

Se oli: ”l’ll be back."

”95 prosenttia yöpyjistä käyttäytyy hyvin, mutta eivät kaikki”, Pirjo Virkkunen kertoo. Mökki vuokrataan vain kahdelle aikuiselle, mutta eräänä iltana altaassa kylpi kuusi miestä. Tiukat allassäännöt karkottivat juhlimishaluiset.

