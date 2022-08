Ruskeasannan hautausmaan kupeessa sijaitsevasta lammesta löytyi auto. Vantaan kaupunki selvittää, miten autonromu saadaan nostettua lammesta ennen syksyn tuloa.

Ruskeasannan hautausmaan kupeessa sijaitseva lampi on suosittu uimapaikka, vaikka se ei virallisten uimapaikkojen joukossa olekaan.

Suosittuun uimalampeen valuu öljyä Vantaalla.

Helsingin Sanomat kertoi heinäkuun alussa Ruskeasannan hautausmaan kupeessa sijaitsevasta epävirallisesta uimapaikasta. Perjantaina Itä-Uudenmaan pelastuslaitos kertoi, että alueen vesistöön oli valunut vähäinen määrä polttoainetta lammen pohjassa olevasta autonromusta.

Uimapaikan kahta kalliolouhokseen syntynyttä lampea ei ole merkitty yhteenkään Vantaan kaupungin oppaaseen. Syykin on yksinkertainen: kaupunki ei suosittele uimista kallioiden reunustamilla montuilla.

Lampiin on kerääntynyt roskaa ja isompiakin käyttöesineitä. Vantaan kaupunki on yrittänyt suitsia ihmisten roskaamista lammen portin edustalla olevilla betoniesteillä.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos sai viime perjantaina tiedon, että alueen vesistöön oli valunut vähäinen määrä polttoainetta.

Pelastuslaitos kertoi perjantaina, että ilmoitetun öljyvahingon jälkitorjunta siirretään Vantaan kaupungille, sillä se ei luokitellut tehtävää kiireelliseksi.

Pyyntö jälkitorjunnasta päätyi Vantaan kaupungin kunnossapitopäällikkö Jyrki Vätön työlistalle.

”Auto poistetaan ilman muuta lammesta, kun tiedetään, että siellä on tällainen ympäristöhaittakin olemassa, vaikkakin vähäinen. Sitä, ollaanko silloin elo- vai syyskuun puolella, en osaa sanoa. Ennen jäiden tuloa auto joka tapauksessa nostetaan. Sen tarkemmin en osaa vielä aikataulusta sanoa”, Vättö sanoo.

Vätön tietojen mukaan autonromun löysivät sukeltajat, jotka ovat käyttäneet lampea harjoitteluun luvan kanssa. Auton tarkka sijainti lammen pohjassa on paikannettava, ennen kuin sitä aletaan nostaa.

”Kaupungilla ei ole sukeltajia, joten otaksuttavasti tarvitsemme sukeltajien ja pelastuslaitoksen apua auton paikantamiseen”, Vättö kertoo.

Kaupungilla ei myöskään ole valmiina sellaista kalustoa, jolla autonraadon pystyisi nostamaan.

”Tarvitsemme nostovaiheessa varmasti pelastuslaitoksen ja jonkin muunkin ulkopuolisen tahon, kuten nostofirman, apua. Meillä ei ole sellaisia liinoja tai muutakaan välineistöä, jolla auton voisi lammesta nostaa.”

Vättö arvioi, että louhoksen syvimmissä kohdissa on vettä neljä–viisi metriä, tosin veden korkeus paikassa vaihtelee.

Uimisen lisäksi myöskään veteen hyppimistä lammella ei suositella. Omatoiminen hyppiminen louhoksen veteen huolestuttaa paitsi uimapaikkaa käyttävien nuorten vanhempia myös Vättöä.

”Kun kävin siellä viimeksi, vedessä kellui puunrunkoja ja muuta vastaavaa. Kun ei yhtään tiedä, mitä vedessä on, huoli on tietysti kova. Jos jotain sattuu, siitä on ikävä sitten jälkikäteen lukea”, Vättö sanoo.