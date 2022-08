Kaupunki päästi arkki­tehtonisesti arvokkaan rakennuksen rapistumaan asumis­kelvottomaan kuntoon ja yrittää myydä sen – "Museo on jo vuosia sitten suositellut sen korjaamista"

Vantaan Simonkylässä rapistuu kaupungin omistama asuintalo, joka edustaa niin kutsuttua kansanfunkista.

Hiiripolulla Simonkylässä sijaitseva talo on Vantaan kaupungin omistama. Pahoin rapistunut talo on ollut asuinkäytössä.

Talo näyttää sellaiselta, kuin asumattomat, vanhat talot yleensä näyttävät.

Piha on päässyt villiintymään. Talon ikkunat ovat tyhjät. Ilman verhoja ne muistuttavat ihmeen paljon surullisen ihmisen silmiä, jotka odottavat toiveikkaina, tulisiko sittenkin joku ja tekisi tästä vielä kodin.

Vantaan Simonkylässä Hiiripolun päässä sijaitseva talo on ollut tyhjillään viime vuoden toukokuun lopulta lähtien. Silloin lähtivät viimeiset vuokralaiset.

Valkoinen, kaksikerroksinen talo on sokeripalan muotoinen ja edustaa tyyliltään niin sanottua kansanfunkista. Termillä viitataan 1930–1940 -luvuilla funktionalismin hengessä rakennettuihin, pääasiassa muiden kuin arkkitehtien suunnittelemiin pientaloihin.

Asuintaloksi rakennettu aikansa kuva on kauttaaltaan rapistunut. Alun perin vaaleaksi rapattu talo on verhottu 1960-luvulla rumilla mineriittilevyillä.

”Korjattavaa on varmasti paljon, todennäköisesti putkista lähtien”, Vantaan kaupunginmuseon rakennustutkija Anne Silanto sanoo.

Silti talon korjaaminen kannattaisi:

”Kyseessä on Vantaan kaupunginmuseon arvottama, kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus. Museo on jo vuosia sitten suositellut sen korjaamista.”

Rakennus on Vantaan kaupungin omistama.

Kaupunki on korjannut taloa viimeksi vuosina 2011–2012. Silloin korjattiin ja uusittiin muun muassa talon sisäänkäyntien puurakenteita, ovia, palotikkaita ja räystäitä.

Läheisten Hiirilampien ja luonnon vehreys luovat kontrastin vanhan talon kurjalle kunnolle.

”Talo oli asumiskäytössä, kunnes todettiin, että se on päässyt niin huonoon kuntoon, ettei siinä voi enää asua”, Vantaan kaupungin kiinteistönhallinta ja asuminen -yksikön toimitilapäällikkö va. Sari Lindqvist kertoo.

Lindqvistin mukaan Vantaan kaupungin tavoitteena on talon myyminen.

Lindqvist ei tiedä, miksi rakennusta ei ole korjattu vuosien varrella perusteellisesti kuntoon.

Ehkä kyseessä on kaikkein ilmeisin asia: rahaa ei ole ollut.

Vuonna 1938 valmistunut talo oli alkuvuosina koti maatilan omistajille Emil ja Olga Sireniukselle. Tuolloin talon nimi oli vielä Dalsvik 1.

Talon kaksi sisäänkäyntiä viittaavat siihen, että se on alun alkaen tarkoitettu kahdelle perheelle. Isäntäperhe asui alakerrassa, yläkerta oli vuokralla. Molemmissa kerroksissa oli keittiö ja palvelijanhuone. Pohjakerroksessa on yhteisiä tiloja kuten ruokakellari, pesutupa ja talosauna.

Ympäristö oli tuolloin kaikkea muuta kuin kaupunkimainen. Grönbergilläkin oli sikala.

”Alue oli siihen aikaan ylipäätään kovin maalaismainen. Se on kasvanut ja kehittynyt vasta myöhemmin”, Silanto kertoo.

Rakennus toimi vuodesta 1952 lähtien Helsingin maalaiskunnan palopäällikön virka-asuntona ja toimistona.

1950-luvun alusta 1980-luvulle siinä asui palopäällikkö Yrjö Salkola. Hänen aikanaan taloa alettiin Simonkylässä kutsua Salkolan taloksi.

Kahdelle perheelle tarkoitettu asuintalo kaipaa kipeästi korjausta.

Ympäristön lisäksi talokin on kokenut jonkin verran muutoksia vuosikymmenten kuluessa. Nykyihmisen estetiikantajua kauhistuttavien mineriittilevyjenkin käytölle on Silannon arvioin mukaan perusteensa: koska talo on puurunkoinen, ulkoseinissä alun perin ollut rappaus ei ole kestänyt, kun taas levyjen ajateltiin kestävän pitkään.

Funkiksesta ja kansanfunkiksesta puhutaan usein synonyymeina, mutta sitä ne eivät ole.

”Kansanfunkikseksi kutsutaan 1930- ja 1940-luvun taloja, jotka eivät ole arkkitehdin suunnittelemia mutta ovat saaneet vaikutteita funktionalismista. Usein suunnittelijana on ollut rakennusmestari tai vastaava”, Silanto sanoo.

Jo talon runko kertoo, ettei kyseessä ole perinteinen funkistalo.

”Funkistalot ovat useimmiten kivitaloja, kun taas kansanfunkista edustavat talot on voitu tehdä puustakin, ja vain pinta on rapattu imitoimaan kivitaloa”, Silanto kertoo.

Kansanfunkistaloja on Vantaalla jäljellä enää kymmenkunta.