Ikea on monille suomalaisille tuttu tavaratalo. HS selvitti, mitä tapahtuu 37 000 neliön tavaratalon kulissien takana.

Kun ajattelee Ikeaa, monelle tulevat ensimmäisenä mieleen siniset kestokassit, Malm-lipasto ja lihapullat perunamuusilla. Huonekalujätti on onnistunut soluttautumaan syvälle suomalaisten mieliin.

Mutta mitä tapahtuu Ikea-tavaratalon kulissien takana?

HS tutustui päivän ajan Vantaan tavarataloon, joka on nykyään Suomen suurin Ikea. Otimme selvää, miten tavaratalo toimii, ja mikä kaikki jää asiakkailta näkemättä.

Jokaisen Ikean taustalla on ”kirurgisen” tarkka operaatio, joka perustuu työntekijöiden saumattomaan yhteistyöhön.

Suomessa on yhteensä viisi Ikea-tavarataloa. Ne sijaitsevat Espoossa, Vantaalla, Raisiossa, Tampereella ja Kuopiossa. Pelkästään Vantaan tavaratalossa on noin 500 työntekijää, ja heistä noin joka kolmas on töissä kerrallaan.

Aamulla tavaratalo näyttää hiljaiselta, mutta sisällä käy jo kova kuhina.

Kello on viittä vaille kymmenen, ja tavaratalo aukeaa pian. Pääoville on jo kerääntynyt kymmenittäin ihmisiä.

Tavaratalossa sisällä käy kova vilinä. Se alkaa joka päivä aamuneljältä. H-hetkellä kello kymmeneltä vilinästä ei ole enää jälkeäkään, ja asiakkaat astuvat sisälle seesteiseen tavarataloon. Tämä lienee päivän ainoa hiljainen hetki.

Iso osa asiakkaan kokemuksesta syntyy ilman, että tämä näkee, miten se rakennetaan. Tavaratalossa on paljon ylläpidettävää. Muun muassa juuri logistiikka hoitaa ylläpitorumbaa aamuyön pikkutunneilta aina iltamyöhään saakka. Tänään aamuneljältä on tullut kahdeksan rekallista uutta tavaraa.

Ennen tavaratalon avaamista logistiikka purkaa rekkakuormat ja vie tavarat paikoilleen.

Korona-aika on sysännyt suurimman vastuun tavaratalosta logistiikalle, kun etäostokset ja verkkotilaukset ovat yleistyneet. Poikkeusaikana esimerkiksi poimijoita tuli tavarataloon selkeästi enemmän.

Poimijat tuovat ihmisten tekemiä ostoksia ulkolokeroihin. Näin ostaminen onnistuu ilman kontaktia. Työtä voivat helposti tehdä myös ulkomaalaiset. Vantaan tavaratalossa työntekijäkunnassa onkin yhteensä 47 eri kansallisuutta.

Myyjiä työskentelee Vantaan tavaratalossa noin 40. He tulevat töihin yhdeksäksi. 37 000 neliön tavaratalon täytyy olla kymmeneltä valmis palvelemaan asiakkaitaan.

”Me varmistamme, että tuotteita on tarpeeksi esillä, siivoamme osastot ja pistämme kierrätyspalveluista kertovat ohjelmat päälle telkkareihin”, myyjänä työskentelevä Vilma Laakkonen kertoo.

Juulianna Luoto (vas.) ja Vilma Laakkonen työskentelevät myyjinä Vantaan Ikean olohuoneosastolla.

Kun asiakas astuu sisälle Ikeaan, hän tuskin tulee ajatelleeksi, että pelkästään pääovilta avautuvaan näkymään tarvitaan paljon puuseppien ja sisustus­suunnittelijoiden työtä.

Tavaratalon avauduttua asiakkaita purkautuu pääovista sisään jatkuvaa tahtia.

Ensimmäiset työntekijät voi nähdä vasta liukuportaiden jälkeen toisessa kerroksessa. Asiakaspalvelijoiden reviirillä hoidetaan muun muassa palautuksia ja vaihtoja. Myymälän avaamisesta ei mene montaa minuuttia, kun jokainen asiakaspalvelupiste on jo varattu.

Kymmenen jälkeen jokainen asiakaspalvelun työntekijä on jo varattuna.

”Asiakaspalvelijat ovat niitä, ketkä tietävät kaikesta kaiken”, Ikean markkina-aluejohtaja Joanna Karainen kertoo. Yhdessä pr-päällikkö Marjukka Naakan kanssa hän on paikalla kertomassa HS:lle Vantaan huonekaluliikkeen arjesta.

Astelemme yhdessä huonekalunäyttelyn alkuun. Huoneissa Karaisen mukaan näytetään ”suomalaisten unelmia realistisesti”.

Graafikon valmistamat nuoliohjaukset pitävät huolen, että asiakas kulkee jokaisen tuotteen ohi.

Markkina-aluejohtaja Johanna Karainen kertoo Helsingin Sanomille Vantaan Ikea-tavaratalon arjesta.

Illuusio, jonka ansiosta asiakas kokee tarvetta ostaa mahdollisimman paljon tuotteita, rakennetaan kovan työn tuloksena.

Ensiksi esimerkkihuone suunnitellaan vastaamaan markkina-alueen huoneiden kokoa. Huonekoko varmistetaan taustatutkimuksilla. Kotikäynneillä asiakkaat näyttävät kotejaan ja kertovat niiden ongelmakohdista.

Eri tavarataloissa on eri kokoiset huoneet. Raisiossa asuu enemmän lapsiperheitä omakotitaloissa, joten huoneetkin ovat isompia. Pääkaupunkiseudulla puolestaan huoneet vastaavat pitkälti kerrostaloasuntojen kokoja.

Yhden huoneen rakentamiseen kuluu vähintään viikko, ja sen aikana useat eri työntekijät tekevät yhteistyötä. Sisustussuunnittelija Hanna Fiskari asentaa puusepän rakentamaan keittiöön verhoja.

Yhtä huonetta peittää verho. Sen takaa paljastuu keskeneräinen huone. Sisustussuunnittelija Hanna Fiskari asentaa huoneeseen verhoja. Puuseppä on rakentanut huoneen valmiiksi, ja Ikean yhteistyökumppani on koonnut keittiön.

”Tässä huoneessa näytetään, millä ratkaisuilla saa keittiön ilman yläkaappeja. Täällä on esimerkiksi ulosvedettäviä kaappeja”, Fiskari kertoo.

Kun poraukset on porattu, ei kulu aikaakaan, kun Jaakko Valtonen tulee siivoamaan purut. Yhteistyö työntekijöiden välillä sujuu mutkattomasti.

Yhden huoneen rakentamiseen kuluu vähintään viikko, usein useampikin.

Jaakko Valtonen imuroi purut porauksen jäljiltä tekeillä olevassa huoneessa.

Ikea-tavarataloissa ympäri maailmaa on lähes sama mallisto, mutta jotkut tuotteet vaihtelevat maittain. Esimerkiksi Norjassa yleisiä ovat 20 senttiä pidemmät sängyt, ja Espanjassa riittää kysyntää 240 senttiä leveälle paripeitolle. Saksassa puolestaan tyynyt ovat selvästi isompia, sillä saksalaiset petaavat sänkynsä eri tavalla.

Suomen tavaratalojen erikoisuus ovat tutut kuivauskaapit.

Huonekaluliikkeen tuotevalikoimaa päivitetään neljä kertaa vuodessa. Lisäksi sisustuksia vaihdetaan tiuhaan tahtiin sesongin mukaan. Esimerkiksi nyt huoneissa näkyy koulunalku ja marjastus.

”Meille tärkeää on ihmisten inspiroiminen”, Naakka sanoo.

Tavaratalossa asiakasmassat ovat suuria, joten tavaraa pitää vaihtaa usein.

Larissa Lemetti (vas.) ja Zain Latief vaihtavat uuden maton likaisen tilalle.

Zain Latief ja Larissa Lemetti vaihtavat likaista mattoa uuteen. Lemetti oikaisee maton reunan tarkasti.

”Turvallisuus on Ikealle tärkein”, hän sanoo.

Likainen matto viedään löytöpisteelle alennetulla hinnalla, mikäli sen saa puhtaaksi. Muussa tapauksessa se heitetään suoraan energiajätteeseen.

Löytöpisteellä tuotteet saavat uuden elämän. Myös asiakkaat voivat tuoda sinne vanhoja huonekaluja myyntiin. Pisteeltä löytyy myös tuotteita, jotka eivät ole olleet mallistossa pitkiin aikoihin.

Kierroksellamme markkina-aluejohtaja Karainen poimii tuon tuostakin roskan. Lattialta löytyy kauppalistoja, kyniä ja pakkausmateriaaleja. 500:n työntekijän kädet eivät näytä riittävän aivan kaikkeen.

Asiakkaat suunnittelevat keittiöitä yhdessä Ikean työntekijöiden kanssa.

Kaksi lasta makaa valkoisen pörrömaton päällä.

”Mä oon ihan poikki, en jaksa enää”, itkee pienempi.

Siirtyessämme huonekaluosastolle, jalkoja alkaa jo särkeä. Karaisen mukaan matkaa myymälän päästä päähän ei ole koskaan mitattu.

Työntekijöistä askeleita kertyy eniten vuoron päivystäjälle, joka kiertää myymälässä auttamassa muita työntekijöitä. Hän on aina myös ensiapukoulutettu. Esimerkiksi helteellä pitkään käveleminen saattaa olla asiakkaalle liikaa.

Valaisinosastolla on eniten työvoimaa, sillä siellä asiakkaat tarvitsevat eniten vastauksia, Karainen kertoo. Erityisesti kysymyksiä tulee siitä, mikä polttimo sopii mihinkin valaisimeen ja siitä, miten sokeripalan saa liitettyä pistokkeeseen.

Tiia Koivula (vas.) ja Vilma Laakkonen kasaavat yhdessä sohvaa.

Kun työntekijät kasaavat huonekaluja, he oppivat samalla myös auttamaan asiakasta. Kuvassa Vilma Laakkonen (vas.) ja Tiia Koivula lukevat kokoamisohjeita.

Sohvaosastolla odottaa hauska näky: Ikean myyjä Tiia Koivula pähkäilee sohvan kokoamista ohjeiden avulla.

Jokainen Ikeasta huonekalun ostanut on kamppaillut saman älytestin kanssa.

”Työntekijöidenkin on aloitettava jostain ja harjoiteltava kasaamaan”, Koivula sanoo.

Viisi vuotta Ikeassa työskennellyt Vilma Laakkonen auttaa sohvan kokoamisessa.

”Kun kasaa itse, niin pystyy paremmin auttamaan asiakasta. Osaa sitten kertoa, että tuo osa saattaa olla hankalampi laittaa”, Laakkonen kertoo.

Myös markkina-aluejohtaja Karainen muistaa ensimmäisen kerran, kun kokosi töissä huonekalua. Se tapahtui viisitoista vuotta sitten hänen toisena Ikea-työpäivänään. Nykyään Karainen on kokoamisessa jo hyvin tehokas.

Alina Kozachenko poimii asiakkaiden ostamia tavaroita ja vie ne alakerran lokeroihin.

Poimijat vievät asiakkaiden ostamia tuotteita alakerran lokeroihin aamusta yömyöhään. Pieni käsitietokone kertoo, mitä asiakas on ostanut.

Ukrainalainen Alina Kozachenko poimii säilytyslaatikoita. Niiden lisäksi kenkälusikka ja valkoinen servietti ovat myydyimpiä tuotteita Ikeassa.

Ikonista Ikeassa ovat myös lihapullat ja lyijykynät. Kyniä pitää edelleen lisätä lähes päivittäin.

Ikean klassikkokyniä pitää lisätä lähes päivittäin.

Lihapullat muusilla on ikoninen ruoka-annos. Nykyään sen saa myös kasvisversiona.

Kierroksemme päättyy 10 metrin korkuiseen itsepalveluvarastoon.

Varastokierto suuressa tavaratalossa on mielenkiintoinen. Järjestelmä laskee ja ennustaa jatkuvasti myyntejä ja kertoo, mitä tarvitsee lisää milloinkin.

Mutta kuinka luotettava järjestelmä on? Varastetaanko myymälästä paljon tuotteita?

”Mitäs nyt tuohon vastaisi. Sanotaanko, että toivon, että ei”, Karainen muotoilee.

Entä tuotteiden eettisyys? Konsernin perustaja Ingvar Kampradin mukaan Ikean liikeideana on tarjota ”laaja valikoima hyvin suunniteltuja, nerokkaita kodinsisustustuotteita niin edulliseen hintaan, että mahdollisimman monella on varaa niihin”.

Miten huonekalujätti on onnistunut markkinoimaan itsensä suomalaisille laadukkaana ja eettisenä?

Itsepalveluvarasto on 10 metriä korkea.

Karaisella on siihen vastaus.

”Viestinnällä. Selitämme ylpeydellä kestävää kehitystä, esimerkiksi sitä, miksi emme enää myy muovipillejä. Arkipäivän ratkaisut, kuten kierrätystuotteet, näyttävät kuluttajille vastuullisuutta.”

Eettisyys näyttää olevan myös työntekijöiden ajatuksissa.

”Yllätyin, kuinka hyvin täällä kierrätetään. Esimerkiksi ruokahävikki muutetaan biokaasuksi ja myymälän katolla on 2 000 aurinkopaneelia. Saatuani tietää näistä asioista koin enemmän hengenheimolaisuutta Ikeaan työpaikkana”, Koivula kertoo.

