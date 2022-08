Joukko lapsia kohteli Kartanonkosken puistoon laskeutunutta haikaraa karuin ottein.

Keskelle asuinaluetta laskeutunut haikara joutui lasten väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi Vantaan Kartanonkoskessa.

Alueen puistikkoon laskeutunutta kookasta lintua häiriköitiin, lyötiin ja uhkailtiin.

Viereisellä asuinalueella Pakkalassa asuva Liivi Salme todisti, miten lintua kohdeltiin.

”Joukko noin 10–12-vuotiaita poikia heitteli haikaraa kivillä ja löi sitä kepeillä. Yksi poika jopa sanoi aikovansa tappaa linnun. He olivat todella julmia”, Salme kertoo.

Haikara oli puiston lammella useamman päivän.

”Lapset leikkivät lammen lähellä olevalla leikkipaikalla. Jos haikara tuli lähelle, niin lapset juoksivat heti sitä kohti kivet kädessä”, Salme kertoo.

Haikara ehti viettää puistossa noin neljä päivää.

Salme ja muutama muu aikuinen yrittivät mennä tilanteeseen väliin.

”He haistattelivat ja sanoivat, että kyseessä on vain leikki. He eivät nähneet tilanteessa mitään väärää.”

Salme julkaisi linnusta päivityksen eläinten pelastamiseen keskittyvään Facebook-ryhmään, josta sen huomasi vapaaehtoisena eläinpelastajana toimiva Sanna Hagelberg.

Hän otti haikaran kiinni yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa maanantaina. Lintu toimitettiin Korkeasaaren villieläinsairaalaan.

”Eläintenhoitaja tutki haikaran päällisin puolin, eikä mitään vammaa löytynyt. Se oli todella nälkiintynyt ja laiha. Lintu oli niin huonossa kunnossa, ettei ollut jaksanut pistää lapsille vastaan”, Hagelberg kertoo.

Hagelberg on järkyttynyt lapsien toiminnasta. Hänen mukaansa yksi asukas kertoi, että lapset olisivat jopa uhanneet puukottaa haikaran hengiltä.

”Valitettavasti näitä tapauksia tulee toistuvasti kesäisin, varsinkin koska linnunpoikaset ovat maassa. En tiedä otetaanko tapauksista nykyään hanakammin yhteyttä vai ovatko lapset alkaneet pahoinpitelemään eläimiä enemmän”, Hagelberg pohtii.

Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Nella Muurinen ei suoranaisesti allekirjoita väitettä siitä, että lasten eläimiin kohdistama väkivalta olisi välttämättä lisääntynyt.

”En tiedä, onko se varsinaisesti yleistynyt, kun sitä on aina jossain muodossa ollut. On hankala sanoa, tulevatko tapaukset nyt vain enemmän ilmi. Kyseessä on joka tapauksessa jokavuotinen ongelma.”

Muurisen mukaan lapset ottavat mallia ympärillään olevien aikuisten toiminnasta.

”Nythän on yleistä, että aikuiset ihmiset usuttavat koiransa hanhien kimppuun. Ulkona liikkuu paljon siipi- ja jalkavammaisia hanhia, joiden kimpussa on todennäköisesti ollut koira”, Muurinen kertoo.

Haikara oli eläintenhoitajan arvion mukaan nälkiintynyt.

Lapsille voi jäädä kuva, että lintuja voi kohdella miten sattuu. Muurinen kertoo, että lapset saattavat kohdella lintuja kaltoin myös vanhempien seurassa.

”Jos asiaa menee kommentoimaan, niin usein saa vanhemmilta huudot niskaansa. Jotkut pitävät sitä ihan sallittavana, että eläintä heitetään kivillä, varsinkin kyseessä on vaikka lokki tai hanhi, joista ei muutenkaan pidetä”, Muurinen kuvailee.

Tapauksiin puuttuminen voi olla sivullisille hankalaa. Omille lapsille olisi Muurisen mukaan hyvä opettaa empatian kautta, että eläimetkin tuntevat kipua ja pelkoa, eikä niitä saa kiusata.

Lapsen tekemästä eläinrääkkäyksestä voi Muurisen mukaan tehdä lastensuojeluilmoituksen.

”Ilmoituksen tekeminen on yleensä vähän haasteellista, sillä sitä varten tarvitsee lapsen nimen. Tiedän kyllä tapauksia, jossa esimerkiksi asukkaat ovat tehneet samassa taloyhtiössä asuvasta lapsesta ilmoituksen”, hän sanoo.

”Luonnonvaraisen eläimen vahingoittaminen ja kiusaaminen on aina rikos. Siitä on syytä ilmoittaa myös poliisille ja varmistaa, että heillä on riittävät tiedot tekijän tunnistamiseksi”, Muurinen muistuttaa.