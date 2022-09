Tikkurilan päiväkoti poikkeaa perinteisestä päiväkotien virrasta. Lasten jalkojakin hivelee bambusta tehty parketti.

Päiväkodin pihan tuntomerkki on suuri krokotiiliportaikko ja -liukumäki. Sen ovat löytäneet myös skeittarit. Joskus skeittaamaan on tultu jopa keskellä päivää lasten leikkiessä pihalla.

Miltä kuulostaisi bambuparketti ja kerroksittain väriteemoitetut kokolattiamatot? Tästä paikasta saattavat nousta mieleen myös harkitut katalogikuvat sisustuslehdestä.

Nyt ollaan kuitenkin päiväkodissa, Vantaan Tikkurilassa.

Sisälle tultaessa kengät riisutaan ja jätetään heti eteiseen. Sisällä tassutellaan sisäkengillä tai -tossuilla.

Myös pelkillä sukilla kävely tuntuu mukavalta, sillä lattiat ovat sileää parkettia.

Sisäportaikko sen sijaan on päällystetty pehmoisella kokolattiamatolla. Portaat on sijoitettu suuren ikkunan eteen, josta aukeaa näkymä viereisen pihan puihin.

”Tässä on upea ruska”, kertoo Tikkurilan päiväkodin johtaja Marika Haaparanta.

Tikkurilan uusi päiväkoti avautui loppuvuodesta 2019.

Tammikuussa 2020 tuliterä päiväkoti alkoi toimia koko kapasiteetillaan. Sitten iski koronapandemia, poikkeusolot ja parin vuoden eristys.

”Tämä on ensimmäinen syksy, kun toiminta on normaalia”, Haaparanta sanoo.

Nyt uudenkarheaan päiväkotiin pääsevät taas vanhemmatkin.

”Meillä on vanhempia, jotka eivät ole käyneet täällä sisällä ollenkaan ennen tätä syksyä.”

Tikkurilan uusi päiväkotirakennus on päiväkotien perinteisestä virrasta poikkeava. Rakennuksen on suunnitellut Parviainen arkkitehdit.

Ensimmäisenä huomio kiinnittyy suureen krokotiilin muotoiseen pääportaikkoon. Portaiden vieressä, krokotiilin sisällä on myös liukumäki, jota pitkin voi laskea suoraan etupihalle.

Rakennus on päiväkodiksi korkea, sillä siinä on kolme kerrosta. Erikoisuutena on, että jokaisella ryhmällä on omat sisäänkäyntinsä. Pihaleikkien jälkeen lapset kipuavat ulkokautta kulkevat portaat suoraan oman ryhmänsä tiloihin.

Tikkurilan päiväkotirakennus on kaksiosainen ja kolmikerroksinen.

Myös vanhemmat tuovat lapset joka aamu näille omille sisäänkäynneille.

Kiipeilyä tulee paljon.

”Meillä on täällä periaate, että hissiä käytetään vain poikkeustilanteissa”, kertoo Haaparanta.

Vantaalla monet päiväkodit ovat olleet samasta L-kirjaimen muotoisesta muotista veistettyjä.

Vuonna 1990 voimaan tullut päivähoitolain uudistus velvoitti kunnat takaamaan kaikille alle kolmevuotiaille lapsille päivähoitopaikan.

Vantaalla tämä tarkoitti kymmenen identtisen päiväkodin pystyttämistä 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa.

Rakennukset tilattiin talotehtaalta.

Alunperin rakennukset tehtiin väliaikaisiksi. Ideana oli, että niiden tilalle rakennettaisiin jotain uutta ja kestävämpää myöhemmin.

Tikkurilan uudessa päiväkodissa ei ole tietoakaan 80-luvun lopun kulahtaneesta muovimattoestetiikasta.

Tilat ovat valoisat ja sisätilojen hallitsevin väri on rauhallinen vaalea puu.

Lattiat ovat bambuparkettia, kertoo Haaparanta.

”Se on mukava jaloille, mutta ainoa ongelma on se, ettei se kestä hirveän hyvin kosteutta.”

Maitotahrat on siis pyyhittävä nopeasti. Ruokalasta parketti onkin suosiolla jätetty pois.

Jokaisella kerroksella on oma luontoaiheinen väriteemansa. On kellertävä preeriateema, sininen sademetsäteema ja vihreä savanniteema.

Athena Atayi, 4, ja Venla Kurasto, 5, esittelevät päiväkodin ruokalan. Esikoululaiset ottavat ruokaa itse ja pienemmille annostellaan.

Leon Peltonen, 5, Koda Tuomivirta, 5, Athena Atayi, 4, ja Venla Kurasto, 5, tekevät taikahyppyjä Kengurut-nimisen ryhmän tiloissa.

Teemavärit näkyvät pinnoilla, irtaimistossa ja osan huoneista peittävillä kokolattiamatoilla. Tiloissa on pesämäinen tunnelma, vaikka ne ovatkin avoimia.

Nykyaikaisessa avointa tilaa suosivassa rakentamisessa on kuitenkin kääntöpuolensa, nimittäin melu.

Iltapäivällä suurin osa lapsista on ulkoilemassa, eikä melusta ole tietoakaan.

Parhaimmillaan samassa tilassa on kuitenkin noin 30 lasta.

Haaparanta kertoo, että joillekin lapsille avoimet tilat eivät ole paras vaihtoehto, koska meteli häiritsee heitä.

Pienryhmissä toimimisella pyritään estämään melun nousemista kohtuuttomaksi, Haaparanta kertoo.

Melun voimakkuutta on yritetty vaimentaa myös pehmustetuilla pintaratkaisuilla. Värillistä kokolattiamattoa ja paksuja irtonaisia pehmomattoja on siellä täällä.

Savanni-teemaisissa tiloissa pinnat ovat vihreät.

Tikkurilan päiväkoti on sekä tiloiltaan että lapsimäärältään iso. Lapsia on siellä varhais­kasvatuksessa yhteensä noin 200. Heistä osa on esikoululaisia ja pieni osa alle kolmevuotiaita.

Kasvatushenkilöitä on 36. Heidän lisäkseen päiväkodissa työskentelee muun muassa tukihenkilöitä, avustajia ja laaja-alainen erityisopettaja.

Haaparannan mukaan työvoimapulasta huolimatta Tikkurilan päiväkotiin on löytynyt verrattain hyvin henkilökuntaa.

”Uusi talo vetää väkeä. Uudessa talossa ei ole rasitteena vanhoja käytänteitä”, hän sanoo.

Leon Peltonen, Koda Tuomivirta, Athena Atayi ja Venla Kurasto innostuivat jumppasalin puolapuista. Salin toiselta seinältä löytyy myös seinäkiipeilyhallin kaltainen kiipeilyseinä.

Esimerkiksi päiväkodin johtaminen on kahden ihmisen vastuulla. Tämä luo Haaparannan mukaan paremmat puitteet pedagogiikkaan keskittymiselle.

Päiväkoti on mukana Provaka-toimintamallissa, jossa tavoitteena on positiivinen oppiminen ryhmässä.

Lisäksi käynnissä on valtakunnallinen kokeilu, jossa osa lapsista siirtyy esiopetukseen jo 5-vuotiaana.

Osa Tikkurilan päiväkodin lapsista viettää varhaiskasvatuksessa koko päivän, jotkut jopa iltakymmeneen saakka. Heidän vanhempansa ovat iltavuorolaisia tai -opiskelijoita, jotka tuovat lapset päiväkotiin usein vasta iltapäivällä.

Päiväkodin lepotilat ovat muunneltavia, ja sängyt otetaan tilaan lepohetken ajaksi. Joissain tiloissa on myös seinästä avattavat kerrossängyt.

Akustiikkaan on panostettu, sillä huoneissa on ääntä vaimentava kokolattiamatto.

Päivät voivat olla pitkiä, joten rauhoittumisellekin on oltava paikkansa.

Päiväunet nukutaan siihen tarkoitetuissa huoneissa, joissa värimaailma on harmaan sinertävä. Joissain huoneissa on seinältä vedettävät kerrossängyt, mutta sänkyjä laitetaan myös lattialle.

