Vantaan Tikkurilaan valmistui elokuussa Kielotien maamerkiksikin kutsuttu 12-kerroksinen tornitalo. Siihen kulminoituu kaupunginosan valtava ja nopea muutos.

Tikkurilan Kielotiellä vastakohdat kohtaavat toisensa. Suurin muutos on tapahtunut Kielotien ja Lummetien risteysaluetta ympäröivissä kortteleissa.

Nostokurjet tanssivat Tikkurilan taivaalla lähes mihin tahansa katseensa suuntaakin. Maisema tuntuu muuttuvan, jos ei nyt aivan viikoittain niin ainakin hyvin nopeasti.

Vanha ja uusi rakentaminen nivoutuvat yhteen, mutta eivät ehkä kaikkien vantaalaisten mielestä kovinkaan luontevasti.

Valkokylkinen Stuiveri on vaikuttava näky. Korttelin läpi rakennetaan myöhemmin kevyen liikenteen väylä, jota pitkin pääsee viereiseen Kirjastopuistoon.

Kielotie 15:een, korttelin kulmaukseen, on nimittäin jo noussut 12-kerroksinen asuinrakennus, eräänlainen Kielotien valkokylkinen maamerkki, Asunto-osakeyhtiö Vantaan Stuiveri.

Se on jakanut mielipiteitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa: toisten mielestä korkeita rakennuksia ei voi rakentaa mihin tahansa, toisten esteettistä silmää Stuiveri taas miellyttää.

Asuntoja Stuiverissa on 72. Niistä on vapaina enää kuusi.

Stuiveri on osa korttelikokonaisuutta, johon rakennetaan useampi kerrostalo sekä myöhemmin myös päiväkotirakennus, joka rakennetaan puiston laitaan. Pihat avautuvat Kirjastopuistoon päin.

Stuiverin korttelin asemakaava perustuu suunnittelukilpailun voittaneen rakennusyhtiö Peab Oy:n Lyhty-nimiseen ehdotukseen.

Korttelin uudisrakentaminen tapahtuu noin kolmen hehtaarin suuruisella kaava-alueella, jonka omistavat Senaatti-kiinteistöt ja Vantaan kaupunki. Osa kaava-alueesta on puistoa, ja myös kirjasto sijoittuu kaava-alueelle.

Valtaosassa korttelin uudisrakennuksista on kahdeksan kerrosta. Matalimmassa rakennuksessa on neljä kerrosta. Esimerkiksi osassa elokuussa valmistuneen Stuiverin asunnoista on jo asukkaat, osa risteysalueen taloista on vielä rakentamisvaiheessa.

12-kerroksisen Stuiverin tuliteriin asuntoihinsa muuttaneet asukkaat ovat jo sisustaneet parvekkeitaan. Pihatyöt ovat vielä kesken.

Milloin tämä osa Tikkurilaa on valmis?

”Riippuu siitä, miten alue rajataan. Kaava-alue rakentunee valmiiksi noin viidessä vuodessa. Kaava-alueen puistojen rakentuminen taas riippuu ratikan rakentamisesta ja sen aikatauluista. Kielotie 13:n rakentamisen aikataulu on auki”, Tikkurilan aluearkkitehti Marjaana Yläjääski kertoo.

Kielotie 15:n kohdalta purettiin pois rähjäinen Valtion virastotalo jo vuonna 2020. Nyt entisen virastotalon kortteliin rakennetaan matalahkoa asuinkerrostalokorttelia.

Jo valmistuneita ja vielä rakenteilla olevia uudiskohteita markkinoidaan muun muassa toimivilla kulkuyhteyksillä. Tikkurilan juna-asemalle on muutama sata metriä, ja suunnitteilla olevan Vantaan ratikan reitti kulkee Lummekujaa pitkin.

Stuiverin korttelin sisäpihalla oleva lasten leikkipaikka odottaa jo käyttäjiään. Kortteliin rakennetaan myöhemmin puiston puolelle myös päiväkotirakennus.

Yläjääsken mukaan Lummetien pohjoispuolella sijaitsevan aikuisopiston tonttia tutkitaan yhtenä mahdollisena tulevan hyvinvointikeskuksen sijaintipaikkana.

”Tontin nykyisen rakennuksen rakennusperintöarvot on kuitenkin selvitettävä osana prosessia. Asemakaavan muuttamista vaativat muutokset kaupunkirakenteessa ovat yleensä prosesseja, jotka kestävät vuosia”, Yläjääski kertoo.

Lue lisää: Valtiolle jäi käsiin ”valtavan iso” rakennus­kompleksi Vantaalla – Pulmallisesti niveltyvät tilat eivät tunnu kelpaavan kenellekään