Vantaalaismies rakensi järjestelmän, joka kertoo bussien ylinopeuksista sosiaaliseen mediaan.

Vantaalainen Juuso Meriläinen teki Twitteriin ”kolmenkympin bussit” - tilin, jossa seurataan automaattisesti bussien ajonopeuksia Vantaalla.

Tarkkailupaikka on Vantaan Urheilutiellä Tikkurilantien ja Valkoisenlähteentien välisellä osuudella. Kohdan nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa.

Meriläinen kertoo bussien ajonopeuksista saatavan tiedon perustuvan satelliitista saatavaan informaatioon ja Helsingin seudun liikenteen (HSL:n) tarjoamaan dataan.

Meriläinen perusti tilin viime viikon alussa. Hänen mukaansa osa busseista ajaa nätisti ja osa taas kaahaa.

”Mittauspisteen jälkeen nopeusrajoitus muuttuu 40 kilometriin tunnissa. Jotkut bussit ovat kiihdyttäneet 40 kilometriin tunnissa jo mittauspisteen kohdalla, ja ylinopeutta on tullut yli kymmenen kilometriä”, Meriläinen kertoo havainnoistaan.

Mittauspisteen lähellä Jokiniemessä asuva Meriläinen sanoo havainneensa, että tieosuudella ajetaan paljon ylinopeutta.

”Ylinopeuden ajaminen on harmillisen yleistä Urheilutiellä. Myös muut kuin bussit ajavat ylinopeutta. Tieosuuden lähellä on kolme päiväkotia ja koulu. Alueella liikkuu siis paljon lapsia. Myös oman lapsemme kanssa kuljemme tien yli päiväkotiin, mikä on vaikuttanut siihen, että ajonopeudet kiinnostavat.”

Esimerkiksi tänään maanantaina aamupäivällä valtaosa busseista ajoi ylinopeutta. Puoliltapäivin yksi bussi kiihdytti jopa 18,5 kilometrin ylinopeuteen.

Meriläinen kertoo viestineensä aikaisemmin Helsingin seudun liikenteelle ylinopeuksista. Sen jälkeen hän mietti, että ylinopeuksista voisi kertoa sosiaalisessa mediassa.

”Julkaisin koodin, jolla Twitter-tili on tehty. Toivoisin, että joku ottaisi kopin tästä ja julkaisisi vastaavaa tietoa omalta tärkeältä kadunpätkältään.”