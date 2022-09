Espoolaisesta Essistä tuli elokuussa Vantaa. Erikoinen sukunimi on herättänyt kiinnostusta Vantaan kaupunkia myöden.

Elokuun 13. päivä Suomeen tuli jälleen yksi Vantaa lisää. Ennestään niitä oli 26.

Vantaiden määrä lisääntyi, koska Essi Korhonen otti avioliittoon astuessaan miehensä Jaakko Vantaan sukunimen. Kun Essi teki nimenmuutoksesta päivityksen LinkedIniin, herätti uusi nimi niin tuttujen kuin tuntemattomienkin mielenkiinnon.

Mikä kumman sukunimi on Vantaa?

”Meillä ei ole tietoa siitä, mistä nimi on peräisin. Oma suku ei ole kotoisin Vantaalta, vaan olemme noin 75 prosenttisesti hämäläisiä”, kertoo Jaakko Vantaa.

Korhosesta ei tullut Vantaata ilman harkintaa, sillä erikoinen nimi vaati pientä sulattelua.

”Kyllä siinä mietittiin äidin tyttönimeä ja muuta, mutta tyydyin sitten kohtalooni.”

Päätökseen vaikutti osittain myös se, että Korhonen on Suomen yleisin sukunimi. Vantaa-nimi taas kuuluu erittäin harvinaisten sukunimien joukkoon. Sukunimi on niin harvinainen, että Essin päivitykseen kiinnitti huomiota myös Vantaan kaupunki.

Päivityksen alle tuli onnitteluviesti kaupungilta ja kommentti: ”Siinäpä aivan vantastinen nimi!”

Essi vastasi postaukseen kiitellen. Vantaan kaupungin osoittama huomio ei kuitenkaan jäänyt tähän. Vantaa-pariskunnasta tehtiin juttu myös kaupungin sivuille.

”Lisäksi eräänä aamuna työpaikan aulasta soitettiin minulle, että sinulle on täällä kukkalähetys. Se oli Vantaan kaupunginjohtajalta Ritva Viljaselta.”

Hassuinta Vantaan pariskunnassa on se, että kumpikaan heistä ei ole koskaan asunut Vantaalla. Tällä hetkellä pari asuu Espoossa.

Vaikka Jaakko Vantaata ei ole koskaan varsinaisesti kiusattu erikoisen sukunimen vuoksi, on hän saanut tottua kuulemaan puujalkavitsejä siitä. Kavereilta on myös tullut lahjaksi muun muassa Vantaan kaupungin kalanpää-logolla varustettu avaimenperä ja Vantaa-logolla varustettu golfpallo.

”Nuorena sain joltakin kaverilta lahjaksi Vantaa-tiekyltin.”

Jos pari joskus saa lapsia, aikovat he harkita lapsen etunimen tarkasti.

”Esimerkiksi Eira Vantaa saattaisi kalahtaa jonkun korvaan. Ja Eira Vantaalle osoitetut postipaketit tuskin löytäisivät ikinä perille asti”, arvelee Jaakko.

Toisinaan Vantaa-nimi aiheuttaa hämmennystä virallisissa yhteyksissä. Moni olettaa Jaakon kertovan asuinpaikkansa, kun hän sanoo sukunimensä. Etenkin puhelimessa syntyy helposti sekaannuksia.

”Kun tilaan ruokaa nimellä Vantaa ja kerron osoitteeni, voi vastaukseksi tulla, että tällaista osoitetta ei löydy Vantaalta.”

Vaikka Vantaa-sukunimi on harvinainen, vielä harvinaisempia ovat pääkaupunkiseudun muiden kuntien nimet.

Digi- ja väestötietoviraston nimipalvelun mukaan Helsinki-sukunimi on alle viidellä ihmisellä Suomessa. Jos nimi on alle viidellä ihmisellä, väestötietovirasto ei kerro tarkkaa määrää. Jossain piileskelee myös herra, rouva tai neiti Espoo, sillä myös Espoo-sukunimisiä on alle viidellä ihmisellä Suomessa.