Karaokea pääsee laulamaan Tikkurilan kirkossa 7. lokakuuta osana diakonian juhlavuotta.

Perjantaina 7. lokakuuta Tikkurilan kirkossa järjestetään karaoketapahtuma diakonian juhlavuoden kunniaksi. Osallistujat pääsevät laulamaan vaikkapa Aikuista naista ja Ukkometsoa. Tapahtuma kestää iltakuudesta puoli yhdeksään.

Muusikko Pekka Laukkarinen aloittaa illan diakoniaa esittelevällä osiolla. Diakonia eli kirkon auttamistyö täyttää 150 vuotta.

Iltaseitsemän jälkeen on tarjolla kakkukahvit ja lava on vapaa rohkeille laulajille. Laulettavaa voi valita laajalta karaokelistalta, joka on sovitettu kirkkotilaan sopivaksi.

Tapahtumassa voi tavata Vantaan seurakuntien kirkon auttamistyötä tekeviä työntekijöitä. Illan alkuosuudessa on viittomakielinen tulkkaus.

”Karaoketapahtumalla voimme nostaa erilaisten ihmisten osaamista esille”, kertoo tiedotteessa tapahtumaa järjestävä diakoni Kristiina Tuohimaa-Salminen Vantaan seurakuntayhtymästä.