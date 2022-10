Vantaalainen yritys etsii automekaanikkoa reippain sanakääntein. Syy huomionhakuun on alan epätoivoinen tilanne.

Noviaalin suorasanainen mainos on suunnattu niille, jotka ”eivät ole lukumiehiä”.

”Hyvä automekaanikko, vituttaako iänikuinen sama paska?”

Näin reippaasti aloittaa vantaalainen Noviaali-autokorjaamo rekrytointi-ilmoituksensa Kaasujalka-lehdessä. Yritysajoneuvoja huoltava Noviaali etsii ilmoituksella automekaanikkoja.

Noviaalin toimitusjohtaja Tomi Tuominheino kertoo, että räväkän tekstin toivottiin herättävän vaikeasti tavoitettavan kohderyhmän huomio.

”Tällä alalle hakeutuu ihmisiä joiden intohimo on tehdä jotakin käsillään. He eivät useinkaan ole lukumiehiä, ja suurella osalla on luki- tai kirjoitushäiriö.”

Mainoksen ideoi graafinen suunnittelija Taru Staudinger, joka on suunnitellut muun muassa presidentinvaalien kampanjamateriaaleja Sauli Niinistölle.

Alunperin mainoksen tekstiä ei tehty lehti-ilmoitusta varten, vaan se painettiin flyereita varten.

”Jaoimme niitä korjaamon tiskillä. Päätimme kuitenkin käyttää mainosta myös lehti-ilmoituksessa, koska se on hyvä.”

”Oisko vihdoin aika vaihtaa?”, kysyy kirosanoin ryyditetty mainos.

Tuominheinon mukaan alan rekrytointi-ilmoituksissa on pakko yrittää erottautua jollakin tavalla, sillä alalla on huutava pula tekijöistä. Jo muutaman vuoden ajan on pienten yritysten ollut lähes mahdotonta löytää työntekijöitä, sillä isot yritykset vievät muutamat tarjolla olevat työntekijät.

”Alalla on täysin hakijan markkinat.”

Vähän yli viikko sitten julkaistuun lehti-ilmoitukseenkaan ei ole tullut yhtään vastausta.

”Vaikka tekisi millaisen ilmoituksen, tekijöitä ei tule. Kukaan ei kysele edes lehti-ilmoituksessa mainostetun 1500 euron bonuksen perään.”

Tuominheinon mukaan viime vuonna voimaan tullut laajennettu oppivelvollisuus on pahentanut tilannetta. Opiskelupaikat ovat kiven alla ja alalle hakeutuu opiskelemaan ihmisiä, joita itse työ ei kiinnosta.

”Oppivelvollisuuden vuoksi alalle tulee opiskelijoita puolipakolla esimerkiksi vain siksi, että he ovat kiinnostuneita autoista tai harrastavat autoja.”

Lue lisää: Oppivelvollisuuden laajentaminen toi kouluihin ennakoimattomia ilmiöitä – ”Murrosikää ei ole otettu uudistuksessa lainkaan huomioon”

Vaikka mainoksen teksti on räväkkä, Tuominheino ei ole saanut siitä närkästynyttä palautetta.

Eikä toisaalta niitä työntekijöitäkään.

Lue lisää: Perhe keksi ovelan nimen firmalleen – Sen takia yritys ajautuu tilanteisiin, jotka ovat kuin suoraan Fingerporista