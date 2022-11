Kouluruokaa tehdään pääkaupunkiseudulla pienellä budjetilla ja se näkyy. Oppilaat ovat äänestäneet jaloillaan, ja yhä useampi heistä löytyy ruokatunnilla lähikaupasta.

Janina (edessä) ja Wilma ovat tulleet koulun lähellä olevaan kauppaan ostamaan lounasta. Mukaan lähtee tällä kertaa patonki, pillimehuja ja riisipiirakoita. Koulussa tarjolla on kurpitsakeittoa.

Kello lyö 11 tavallisena torstaina. Havukosken Alepalla ei näy vielä yhtään koululaista. Ohi kävelevä mies kertoo, että normaalisti kaupassa käy tähän aikaan vilske.

Syy rauhalliseen päivään selviää vihdoin kauppaan juoksevalta pojalta: ”Siellä on tänään mamman omenapiirakkaa”. Nekin, jotka eivät normaalisti syö kouluruokaa, ovat siis parhaillaan Havukosken koulun ruokalassa omenapiirakalla.

Entä mitä on pääruoaksi?

”Jotain hiton kurpitsakeittoa. Ei natsaa”, vastaa poika ja huikkaa perään:

”Älkää kertoko opettajille, että oltiin täällä.”

Kaupassa käynti kouluaikana on kiellettyä, mutta moni silti tekee niin, koska kouluruoka ei maistu. Etenkin kasvisruokapäivinä, kuten tänään, moni suuntaa askeleensa mieluummin lähikauppaan kuin ruokalaan.

Myös ateriapalveluita Vantaan kaupungilla tuottavan Vantin tilastojen mukaan kasviruokapäivinä ruokaa menee vähemmän kuin normipäivinä.

Kasvisruoka on syynä myös siihen, että 15-vuotiaat Aapo, Lenni ja Jesse ovat tulleet kauppaan. Kolmikko esiintyy jutussa pelkillä etunimillään, koska ovat kauppareissulla omine lupineen.

”Ostan lihiksen ja Megiksen [Megaforce-energiajuoma]”, kertoo Aapo.

Samaa ruokavaliota noudattaa myös Jesse. Lenni aikoo ostaa lihiksen sijaan patongin. Poikien mukaan kouluruoan laadussa on usein toivomisen varaa.

”Kerran löysimme salaatista madon, ja joskus perunat ovat olleet homeessa.”

Samanlaista viestiä tulee myös paistopisteelle tulleelta tyttöporukalta.

”Raakaa lihaa, salaatista löytyy ötököitä ja joskus hedelmät saattavat olla mädäntyneitä.”

Vaikka koululaisten valitus ruoasta voi ärsyttää erityisesti niitä, joiden kouluaikana oli tarjolla vain ohraryynivelliä, se ei ole täysin aiheetonta. Vantaan kouluruoka on päätynyt viime vuosina useasti otsikoihin ikävissä merkeissä. Toisinaan ruoka on loppunut kesken tai ruoan laatu on ollut huonoa.

Lue lisää: Kouluruoka loppuu kesken ruokailun Vantaalla, vanhemmat tulistuivat: ”Käytännössä ikinä ei ole sitä ruokaa mitä piti olla”

Lue lisää: ”Jäistä lihaa, multaista salaattia, perunoita ei ole pesty” – Lukiolaiset seurasivat Vantaalla tyytymättöminä koulun ruokatarjontaa, ja lopulta yksi teki kuntalaisaloitteen

Tällä hetkellä Vantti toimittaa kouluruoan lähes kuuteenkymmeneen kouluun ja Palmia kymmeneen. Vantin ateriapalvelujohtaja Hannakaisa Haanpää kertoo, että kaikki palautteet käsitellään ja niihin puututaan.

”Esimerkiksi kaikki liha tulee meille kypsennettynä, eikä keittiössämme käsitellä raakaa lihaa. Salaatit käyvät monen valvontaprosessin läpi, joten ötököitä niissä ei pitäisi olla.”

Haanpään mukaan ongelma on se, että somen myötä huonot kokemukset saavat helposti siivet selkäänsä.

”Jos yksi on löytänyt huonon perunan, sitten kaikki ovat löytäneet sen.”

Muutama viikko sitten Vantaan nuorisovaltuusto julkaisi Instagramissa kannanoton, jossa se vaatii Vantaata kilpailuttamaan kouluruokapalvelujen tuotannon.

Syy ei kuitenkaan ole vain palveluntuottajissa. Halvalla on vaikeaa tehdä kovin hyvää. Ja Vantaalla kouluruokaa yritetään tehdä hyvin pienellä summalla.

Vuonna 2021 Vantaa käytti yhteen annokseen 1,77 euroa. Se on vähemmän kuin missään muualla Suomessa. Opetushallituksen tekemästä raportista selviää, että Suomessa kouluruoka-annoksen keskihinta on 2,92 euroa. Helsingissä rahaa käytetään 2,35 euroa ja Espoossa 2,05 euroa annosta kohti.

Vantin Hannakaisa Haanpään mukaan pienellä summalla saadaan kuitenkin aikaan hyvää ruokaa.

”Mutta jos määräraha olisi suurempi, voisi ruokailuun tuoda lisäelementtejä. Itse lisäisin tuoreen leivän määrää ja toisin salaattipöytään lisää vaihtoehtoja, kuten melonia tai juustokuutioita.”

Vantin ruokaa menee Vantaalla lähes kuuteenkymmeneen kouluun. Kuvauspäivänä Vantin ravintoloissa oli tarjolla kurpitsakeittoa, sämpylää ja omenapiirakkaa.

Raakel Seppä, Emilia Dahlström, Silja Korri, Saana Länsisyrjä ja Venla Kelokaski käyvät päivittäin koulun ruokalassa, mutta aina tarjottimelle ei päädy muuta kuin näkkileipä.

Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan alle puolet vantaalaisista yläkoululaisista syö koululounasta päivittäin. Tämä käy ilmi myös koululaisten haastatteluista. Lähes jokainen heistä jättää väliin jonkun aterian.

”Tänään söin vain leivän ja omenapiirakan, koska inhoan sosekeittoja”, kertoo Venla Kelokaski.

Venla arvelee syövänsä kouluruokaa vain noin pari kertaa viikossa. Joskus hän ottaa pelkän näkkileivän. Välillä hänellä on mukana omat eväät. Joissakin kouluissa omien eväiden syöminen on kielletty.

Oppilaiden mukaan ruokaan käytetty vähäinen rahamäärä näkyy paitsi ruoassa, myös tarjolla olevissa lisäkkeissä. Oppilaat kaipaisivat enemmän esimerkiksi tuoreita vihanneksia.

”Ja miksi hyvää leipää tuntuu aina olevan niinä päivinä, kun on muutenkin hyvää ruokaa?” ihmettelee Raakel Seppä.

”Pehmeätä leipää saisi tosiaan olla tarjolla joka päivä”, sanoo Emilia Dahlström.

Moni vanhempi on valmis katsomaan nuorten kaupassa käyntiä läpi sormien. Onhan parempi, että lapsi syö jotakin kuin se, ettei hän syö koko päivänä mitään.

Näin kertoo myös kaupassa oleva Janina, joka käy siellä vanhempien luvalla.

”Kotona olemme puhuneet paljon kouluruoasta, ja vanhemmat ovat yrittäneet ottaa yhteyttä koulun rehtoriin, jotta voisivat puhua asiasta, mutta reksiltä ei ole tullut koskaan vastausta.”

Havukosken yläkoulua käyvät Janina, Laura, Meggi ja Wilma kävivät ruokatunnilla lähikaupassa ostoksilla.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositusten mukaan kouluateriat on suunniteltava siten, että oppilaalla on mahdollisuus täyttää noin kolmannes omasta päivittäisestä energiantarpeestaan kyseisellä aterialla.

Hieno ajatus menee kuitenkin hukkaan, jos kukaan ei halua syödä.

Voisiko kouluruoka olla pikkuisen epäterveellisempää, jotta se maistuisi paremmin, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Arja Lyytikäinen?

”Aika asenteellinen kysymys. Ei voi väittää, että ravintosuositusten mukainen ruoka ei olisi maistuvaa.”

Lyytikäisen mukaan kyse on ennemminkin rahasta ja tarjonnan monipuolisuudesta.

”Kouluruoka pitäisi priorisoida kuntapäätöksissä. Todella toivon, että päättäjät ymmärtävät, miten tärkeä asia kouluruoka on.”

Pelkkiä kasvisruokapäiviä Lyytikäinen ei kannata. Se ylläpitää turhaa vastakkainasettelua.

”Tämä ei ole se tie, johon uskon. Uskon, että on parempi, että kasviruoka on vaihtoehto ja sitä voivat halutessaan ottaa kaikki. Vähitellen makuun totutaan ja kasviruoka saa lisää tilaa ruokalistalla ja lautasilla.”

Tällä hetkellä kouluruokaa pohditaan ministeriötasolla. Kouluruoan kehittämisohjelma Kouluruoka 2.0. on lausuntokierroksella. Ohjelman keskeinen tavoite on lisätä kouluruoan arvostusta ja kouluruokailuun osallistumista.

Lue lisää: Lukiolaiset ryhtyivät kapinaan Vantaalla tarjotun koulu­ruuan vuoksi – HS:n selvityksen mukaan aihetta huoleen todella on