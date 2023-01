Rasinkadun kerrostalot Havukoskella ovat tarjonneet kodin lukemattomille opiskelijoille vuosikymmenten varrella. Nyt purkusuunnitelmat uhkaavat päättää yhden aikakauden.

Tämän Rasinkatu 4:n kerhohuoneen Sointu Condé ystävineen valtasi joululoman ajaksi vuonna 1978. Nyt talo on purku-uhan alla.

Juhlat ovat ohi.

Ilmapallot näyttävät nahistuneilta, ja kerhohuoneen seinälle laitettu kuviollinen juhlapaperi on puoliksi pudonnut alas.

Pöydälle jätetty juhlajuoma näyttää väljähtyneeltä.

”Eihän tämä ole kuin pariprosenttista”, toteaa Sointu Condé, 59, kun kääntelee pulloa käsissään Havukoskella sijaitsevassa kerrostalossa.

Silloin, kun Condé on viimeksi ollut tässä Hoasin (Helsingin seudun opiskelija-​asuntosäätiö) opiskelijatalon kerhohuoneessa, käsissä ollut pullo ei todellakaan ollut kaupassa myytävää pariprosenttista mehuviinaa.

Mutta niistä ajoista on aikaa. Condén sukunimikin oli vielä silloin Siitonen.

”Se taisi olla vuosi 1978, kun valtasimme tämän Rasinkatu 4:n kerhohuoneen. Olin 15-vuotias.”

Kerrostalo itse ei ollut silloin päässyt edes teini-ikään, se oli vain viisi vuotta vanha. Mutta ikäisekseen se oli jo nähnyt paljon. Tuohon aikaan Hoasin opiskelija-asuntoja vuokrattiin loma-aikoina kenelle tahansa, ja meno oli sen mukaista.

Condén porukkakin valtasi kerhohuoneen joululoman aikoihin, jolloin opiskelijat lomailivat muualla.

”Joku meidän jengistä pääsi sisään, ja siellä me parin viikon ajan katsoimme telkkaria, dokasimme ja pelasimme pokeria.”

Condé kuului tuohon aikoihin Haviksen jengiin, joka notkui leikkikentällä ja rappukäytävissä. Jengielämään kuuluivat jo silloin tappelut muiden pääkaupunkiseudun jengien kanssa. Aina ne eivät päättyneet hyvin.

”Eräs toinen jengi hakkasi yhden nuoren kuoliaaksi.”

Myöhemmin Conde oli mukana keräämässä nimiä adressiin, jotta alueelle saataisiin nuorisotalo. Se perustettiin Havukoskelle 1980-luvun alussa, ja se toimii yhä.

Havukosken kerrostaloalueen kaava on Vantaan kaupungin käsittelyssä, ja sen lopputulos vaikuttaa siihen, mitä Hoasin omistamille kerrostaloille tapahtuu tulevaisuudessa.

Hoasin talot, joissa Sointu Condé aikanaan vietti aikaa, rakennettiin Havukoskelle eli Koivukylän keskustaan vuosina 1973–1978.

Silloin opiskelija-asunnoista oli huutava pula, mutta nyt aika on ajanut näiden asuntojen ohitse. Taloissa on runsaasti kolmelle henkilölle tarkoitettuja soluasuntoja ja perheasuntoja mutta ei juuri lainkaan yksiöitä.

Talot ovat kuitenkin aina muutakin kuin vain kasa seiniä, ovia tai soluja. Juhlimisen lisäksi näissä kodeissa on opiskeltu, tehty ruokaa, siivottu, tavattu ystäviä, rakastuttu, riidelty ja erottu.

Sointu Conden tapauksessa näitä kaikkia. Ja vielä vähän muutakin.

Yhden kesän ajan Condén ja kumppaneiden bilekämppä oli samaisen talon yläkerroksissa. Condé ei muista, kuinka monta ihmistä kämpässä asui kesän ajan, mutta aina, kun hän oli paikalla, kämpässä oli bileet.

”Kaveri muisteli, että pissasi kerran ikkunasta ulos, kun vessa oli niin pitkään varattuna.”

Conde itse asui tuohon aikaan vielä virallisesti vanhempiensa luona Havukoskella, mutta hän vietti paljon aikaa bilekämpän vaatekomerossa.

”Silloinen poikaystävä oli ottanut asunnon vaatehuoneen majapaikakseen.”

Välillä kämppään päätyi nuoria alan miehiä, joiden juomatavat kummastuttivat jopa kaikenlaiseen tottunutta Condéa.

”He joivat kaiken, missä oli alkoholia. He suodattivat muun muassa partavettä ranskanleivän läpi ja joivat sen.”

Sointu Condé on aikanaan bilettänyt useammassa Rasinkadun varrella olevassa kerrostalossa. Aikanaan Hoasin solukämppiä sai kesäisin vuokrata kuka tahansa.

Moni tuon ajan ryyppykavereista on kuollut.

Heidän joukossaan on Condén lapsen isä, se vaatekaapissa asunut poikaystävä.

”Erosimme vuosi sen jälkeen, kun olimme saaneet lapsen.”

Sitä ennen pari ehti kuitenkin mennä naimisiin ja asua Rasinkadulla kahdessa eri osoitteessa. Kun Condé tuli raskaaksi, hän oli lukiossa ja asui Rasinkatu 20:ssä olleessa Hoasin solukämpässä.

”Mies muutti luokseni solukämppään ja järjesti siellä hirveitä bileitä. Kämppikset eivät tykänneet.”

Condélla oli raskausaikana harvinaisen lyhyt matka neuvolaan, sillä se toimi aikanaan samassa talossa, Rasinkatu 20:n alakerrassa.

Viereiseen, Rasinkatu 10:een, pari muutti vähän ennen lapsen syntymää. Perhe-elämää kesti vain hetken, sillä pari erosi ja Condé muutti Tikkurilaan. Koivukylä ja Hoas jäivät pysyvästi menneisyyteen.

Maailmassa on moni asia muuttunut sitten 1980-luvun, mutta jotkut asiat pysyvät.

Rasinkatu 10:ssä nykyään asuva opiskelija kertoo, että talo on hänelle kaukana täydellisestä, mutta yksi puoli on ylitse muiden.

”Ei mistään saa 50:tä neliötä 440 eurolla.”

Alueessa on muitakin hyviä puolia. Lähellä on hyvät palvelut ja liikenneyhteydet. Juna-asema on vieressä, ja siitä pääsee keskustaan parissakymmenessä minuutissa. Koivukylää ympäröivät myös hyvät ulkoilumaastot.

Selkeitä haittapuoliakin on.

Opiskelija, joka haluaa pysyä arasta asiasta puhuessaan nimettömänä, kuvaa muuttoa pikkupaikkakunnalta Rasinkadulle kulttuurishokiksi.

”Minulle on huudeltu ja minua on uhkailtu rappukäytävässä, ja minut on yritetty ryöstää, kun olen mennyt kauppaan.”

Talon rappukäytävässä hengailee opiskelijan mukaan jatkuvasti porukka, joista kukaan ei asu talossa. Muutaman kerran paikalla on käynyt poliisi, mutta ongelmat jatkuvat heti, kun poliisi on poistunut.

Tässä talossa Sointu Condé aikanaan asui lapsensa kanssa. Silloin talon vieressä olevalla aukiolla oli vesiallas, jonka ympärille ihmiset kokoontuivat jatkamaan iltaa ravintoloiden sulkeuduttua.

Condé ei aikanaan Koivukylän kaduilla pelännyt, mutta se johtui siitä, että hän oli niitä, joita pelättiin.

Kaikki kuitenkin muuttui, kun hän tuli 18-vuotiaana raskaaksi.

Rasinkatu 10:n hississä Conde oppi ensimmäisen kerran, mitä pelko on.

”Satuimme samaan hissiin rasvisten [jengiläisiä] kanssa. He olivat hämyjen, joita me olimme, vihollisia.”

Condén mies kantoi sylissään pesukonetta, kun rasvikset kävivät repimään miestä tämän pitkistä hiuksista. Conde ei voinut tehdä mitään, sillä vatsassa oli lapsi.

”Siihen asti olin tarpeen vaatiessa tapellut enkä pelännyt oikein mitään. Mutta nyt olin vastuussa toisesta ihmisestä ja aloin pelätä.”

Pelko ja vastuu saivat Condén hakeutumaan vähitellen eri piireihin. Nykyisin hän työskentelee leikkipuistossa sosiaaliohjaajana.

Rasinkadulla alkunsa saanut lapsi jäi Condén ainoaksi. Lapsenlapsia hänellä on kaksi.

Tässä talossa toimi aikanaan neuvola. Sointu Condén matka neuvolaan oli lyhyt, sillä hän asui raskausaikana samaisessa talossa.

Tällä hetkellä Havukosken kerrostaloalueen kaava on Vantaan kaupungin käsittelyssä, ja sen lopputulos vaikuttaa siihen, mitä alueen kiinteistöille tapahtuu tulevaisuudessa.

Purkaminen on yksi vaihtoehto.

Aiemmassa Rakennuslehdelle antamassaan haastattelussa Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio sanoi, ettei Hoas lähde perusparantamaan taloja. Tarhion mukaan Rasinkadun kerrostalojen paikalle olisi järkevintä rakentaa omistus- tai asumisoikeusasuntoja.

”Koivukylä ei muutenkaan ole mikään paalupaikka opiskelijoille. Mitään kouluja tai opintorakennuksia ei ole lähellä.”

Hoas on Tarhion mukaan pitkällä aikavälillä poistumassa kokonaan Koivukylästä.

Viime viikolla Condé kertoi lapsenlapselleen, että talo, jossa tämän isä syntyi, aiotaan purkaa.

”Hän sanoi, että jos se puretaan, sitä ennen hän tulee ja spreijaa siihen tekstin:

”This was my father’s first home.”

