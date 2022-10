Keimolan vaikuttavalle Isosuolle on rakennettu pitkospuut. Ne tulevat tarpeeseen, sillä alueella on upottavia suonsilmiä.

Keimolan Isosuolle on tehty esteetön pitkospuureitti. Reitin alku- ja loppupäähän asennetaan alueen luonnosta kertovat opastaulut. Reitin päässä on levähdyspaikka.

Vaikuttavaan luontohelmeen, Keimolan Isosuolle on tehty 300 metriä pitkä pitkospuureitti Vantaalla.

Reitti tulee tarpeeseen, sillä alueella on upottavia suonsilmiä. Vuonna 1993 ratsastaja upposi hevosensa kanssa suohon, eikä hevonen päässyt ylös ilman palomiesten apua.

Nyt suolle pääsevät turvallisesti myös liikuntarajoitteiset, sillä pitkospuureitti on esteetön. Kaksi metriä leveiden pitkospuiden varrella on kaksi ohitus- ja kääntöpaikkaa.

Toisella puolella pitkospuita on kaide ja toisella reunaeste, joka estää pyörätuolin tai lastenvaunujen renkaiden putoamisen pois kulkuväylältä.

Kolmensadan metrin puureitille pääsee Ruutulipunkuja 7:n kohdalta. Puureitti vie suon keskivaiheille, jossa on levähdyspaikka penkkeineen.

Makkaroita ei kannata ottaa mukaan, sillä avotulen teko alueella on kielletty.

Vantaan kaupunki on myös päättänyt aloittaa suon ennallistamisen. 56 hehtaarin kokoisesta suosta ennallistetaan osia, jotka ovat muuttuneet ojituksen vuoksi.

Suolta on nostettu turvetta 1940–50-luvuilla, ja sinne on kaivettu ojia vielä 1980-luvulla. Tämä on kuivattanut osan suosta. Ennallistamisessa suolle tehdyt ojat täytetään, jotta veden virtaaminen pois suolta loppuu ja kosteus alkaa palata suon maaperään.

Vantaan kaupunki teetti Isosuon ennallistamissuunnitelman jo vuonna 2008, mutta syystä tai toisesta suunnitelman toteuttamiseen päästään vasta nyt.

Ennallistamistoimet alkavat puuston raivaamisella ojien varsilta syksyllä 2022. Syksyllä 2023 ojat täytetään maa-aineksella. Suon palautumisessa ennalleen kuluu kuitenkin pitkään. Suokasvillisuudessa näkyy muutoksia noin kymmenessä vuodessa, mutta suon palautumiseen täysin kuluu useita vuosikymmeniä.

Ennallistamisen toteuttavat Vantaan kaupunki ja Metsähallitus yhteistyönä.

Keimolan Isosuo on Natura 2000 -hankkeeseen kuuluvaa luonnonsuojelualuetta. Euroopan unionin hankkeen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen.

