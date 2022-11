Muistisairas nainen lähti viime maanantaina omille teilleen Peijaksesta. Tällä kertaa tarina sai onnellisen lopun, kun tuntematon hyväntekijä ilmoitti naisesta poliisille.

Vantaalaisen Tia Vidgrenin perheessä koettiin pelon hetkiä viime maanantaina, kun aviomiehen muistisairas äiti katosi Peijaksesta.

”Appiukko soitti iltapäivällä, että anoppini on ottanut hatkat Peijaksesta.”

Lähisuku lähti samoin tein etsimään anoppia kolmella eri autolla. He ajelivat pari tuntia ristiin rastiin Peijaksen ympäristössä, mutta anoppia ei löytynyt. Mukana etsinnässä olivat myös poliisit. Sää oli sateinen ja lämpöä vain muutama aste. Kun ilta alkoi hämärtyä, perhe huolestui toden teolla.

”Toivoimme vain, että hän pysyisi yleisellä tiellä, eikä eksyisi millekään metsäpolulle.”

Tarina päättyi onnellisesti, kun poliisi ilmoitti, että anoppi oli löytynyt noin kolmen kilometrin päästä Korson Kulomäestä.

Anoppi asuu Ilolan suunnalla, joten matka oli kulkenut täysin väärään suuntaan. Vain Crocseissa ja kevyessä vaatetuksessa liikkunut anoppi oli likomärkä ja kylmissään, mutta muuten hyvävointinen.

”Kun kiittelin poliiseja, he sanoivat, että älä meitä kiittele, kiitos kuuluu anopin löytäneille.”

Tunnekuohussa Vidgren unohti antaa poliiseille omat yhteystietonsa, jotta hyväntekijät olisivat halutessaan voineet ottaa Vidgreniin yhteyttä.

”Laitoin sitten Facebookiin, Vantaan Puskaradio-ryhmään julkaisun, jossa kiittelin hyväntekijää, mutta kukaan ei ole ilmoittautunut.”

Vidgren haluaisi kiittää anopin löytäneitä henkilökohtaisesti. Hän arvostaa sitä, että ihmiset pysähtyivät, eivätkä vain kävelleet ohi.

”Olen itse hoitoalalla ja tiedän, että tällainen on valitettavan tavallista. Muistisairaat ihmiset saattavat olla varsinaisia houdineja, kun he haluavat kotiin. He kyllä keksivät keinot.”

Vidgrenin mielestä on hienoa, että on olemassa ihmisiä, jotka välittävät ja auttavat.

”Hän ei ole ensimmäinen eikä viimein muistisairas, jota poliisi etsii. Ja kaikki tarinat eivät pääty onnellisesti. Tämä päättyi, ja toivotaan, että toista kertaa ei tule.”