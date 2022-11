Lähijunaan pyrkivän Jenni Petterssonin torstai-ilta muuttui painajaiseksi. Nyt hän etsii naista, joka matkusti hänen tyttärensä kanssa kaksi pysäkinväliä.

Vantaalainen Jenni Pettersson oli torstai-iltana kuuden jälkeen matkalla Myyrmäestä kotiinsa Hiekkaharjuun. Petterssonin kaksivuotias tyttö istui vaunuissa, kun P-juna saapui asemalle.

Junanvaunun ovet avautuivat, ja osa matkustajista jäi junasta.

Pettersson ehti työntää lastenvaunut sisään. Ovet kuitenkin sulkeutuivat, kun Pettersson oli puoliksi junassa. Vaunut ja tytär ehtivät junaan. Äiti jäi Myyrmäen asemalle.

”Kun ovet alkoivat sulkeutua vauhdilla ja jotenkin tosi voimakkaasti, pelästyin, että apua, ne eivät aukeakaan. Toimin vaiston varassa ja päästin vaunuista irti, koska tilanne eteni niin nopeasti. Ovet menivät lukkoon, vaikka kuinka painoin vihreästä painonapista”, hän kertoo.

Junanvaunussa oli Petterssonin onneksi nainen, joka otti vaunuista kiinni heti, kun juna lähti liikkeelle.

Pettersson muistaa huutaneensa. Eihän hän tiennyt, mitä tapahtuisi. Asemalla oli muitakin tilanteesta hämmentyneitä matkustajia.

”Mietimme yhdessä eri vaihtoehtoja. Pitäisikö junan perään lähteä taksilla vai mitä pitäisi tehdä, mutta ei liikkuvaa junaa olisi taksilla saanut kiinni”, Pettersson sanoo.

Pettersson soitti hätäkeskukseen, joka lähetti poliisipartion Martinlaaksoon, kahden aseman päähän Myyrmäestä.

Pettersson matkusti poliisin ohjeiden mukaisesti seuraavalla junalla Martinlaakson, jossa poliisit odottelivat häntä hyväntuulisen kaksivuotiaan kanssa.

Kaikki tapahtui muutamissa minuuteissa.

Äiti tuli junalla perässä, tytär oli todennut.

Petterssonin onneksi junassa ollut nainen ei jäänyt junasta seuraavalla asemalla Louhelassa ja palannut takaisin Myyrmäkeen. Niinkin olisi voinut käydä.

”En tiedä, miten asiat Martinlaakson asemalla etenivät, olivatko poliisit pysäyttäneet junan vai mitä tapahtui. Tyttö luovutettiin kuitenkin poliiseille, ja nainen oli ilmeisesti jatkanut matkaa.”

Pettersson ei tiedä myöskään sitä, kuka hänen tyttärensä kanssa matkustanut nainen on. Siksi hän julkaisi tapahtuneesta päivityksen Facebookin Naistenhuone-ryhmään. Julkaisu oli kerännyt perjantaiaamupäivään mennessä yli 8 900 tykkäystä.

”Haluaisin tavoittaa hänet. Kaikkia muita asianosaisia olen jo ehtinyt kiittää, mutta en häntä.”

Pettersson muistaa, kuinka hänen katseensa kohtasi junassa olleen naisen katseen. Tämä oli ottanut asian heti hoitaakseen.

”Huomasin, että hänkin oli tilanteesta selvästi järkyttynyt.”

Pettersson matkusti tyttärensä kanssa loppumatkan kotiinsa Vantaan Hiekkaharjuun junalla, sillä heillä ei ollut käytössään autoa.

Hän muistaa ajatelleensa junassa kaikenlaista, esimerkiksi sitä, pitäisikö lasta pitää sylissä koko matkan ajan.

”Säikähdin itse hurjasti, mutta en usko, että lapselle jää asiasta mitään traumoja”, Pettersson kertoo.

Jenni Pettersson laittoi tapahtuneesta palautetta HSL:lle. Sieltä ei ollut vastattu hänelle perjantaihin mennessä. Pettersson haluaa tietää, miten turvallisuutta voisi parantaa.

”Ettei tällaista enää pääsisi käymään.”

HSL tilaa lähijunapalvelut VR:ltä. VR:n lähiliikennejohtaja Anu Punola pahoittelee tapahtunutta. Vastaavat tilanteet ovat hänen mukaansa äärimmäisen harvinaisia.

”Turvallisuus on meillä aina ykkösprioriteetti. Olemme yrittäneet selvittää, mitä tilanteessa on mahdollisesti tapahtunut. Ovet on rakennettu niin, että ne eivät mene kiinni, jos niiden välissä on isompi este”, Punola kertoo.

Punolan mukaan VR:n tiedossa ei toistaiseksi ole, että ovissa olisi ollut jokin tunnistettavissa oleva vika.

VR jatkaa tilanteen selvittämistä.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.