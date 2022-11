Suuresta rakennuksesta on puuttunut kriittinen osa, mutta pian sen muodostama ympyrä on täydellinen

Kivistön kaarevan Colosseum-talon on tarkoitus olla valmis 2025.

Kivistön aseman vieressä olevasta Colosseum-talosta tulee vihdoin täydellinen ympyrä, kun viimeinen neljännes talosta rakennetaan.

Nyt rakennettavaan osaan on tulossa asuntojen lisäksi liike- ja palvelutiloja, sillä asemakaava edellyttää, että 11-kerroksisen talon kolme alinta kerrosta varataan liiketiloille.

Liiketiloihin on tulossa ainakin Keskon kauppoja, ravintolapalveluita ja huoneistohotelli.

Aluetta suunnitteleva SSA Rakennus Oy ei halua vielä kertoa tarkemmin, mitä kauppoja tiloihin tulee.

”Sen voin sanoa, että tiloihin tulee K-ruokakauppa ja käyttötavarakauppa. Kolmanteen kerrokseen on tulossa liikuntapalveluita, kuten padelia ja kuntosali”, kertoo SSA Rakennuksen hankejohtaja Joni Alatyppö.

Alatypön mukaan noin 60 prosenttia kauppakeskuksen liiketiloista on tällä hetkellä varattu.

Puuttuvan palasen koko on paikoituksineen noin 26 500 bruttoneliömetriä. Tästä asumiseen on varattu 12 500. Asumiskerroksiin on tulossa asumisoikeus-, omistus- ja hoiva-asumista.

Colosseumin nyt rakennettava osa yhdistyy kellaripysäköinnin kautta naapuritontin Kivis-kauppakeskukseen, jonka pitäisi avautua ensi syksynä. Siellä vuokralaisina ovat muun muassa Lidl ja S-Market.

Keskuksessa on myös Vantaan kaupungin tiloja, kuten terveysasema ja kirjasto ja nuorisotila. Niiden lisäksi Kiviksen palveluihin kuuluvat yksityinen kuntokeskus, ravintola- ja kahvilakeskittymä. Kivis on kooltaan noin 12 000 neliömetriä.

Colosseum-talo Vantaan Kivistössä kuvattuna marraskuussa 2021.

Colosseum-hanke on nyt vaiheessa, jossa tehdään maanvuokra- ja toteutussopimukset. Maanvuokrasopimukset ja hankkeen toteutussopimus etenevät vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Uuden osan olisi tarkoitus olla valmis kesään 2025 mennessä.

